Marroc i la UE donaran continuïtat a l’associació pesquera

El passat 13 de juliol va tenir lloc a Brussel·les la cinquena sessió de la Comissió Mixta encarregada del seguiment de l’Acord d’associació per a la pesca sostenible entre el Marroc i la Unió Europea. La reunió va proporcionar una oportunitat per a avaluar els quatre anys d’implementació del Protocol de Pesca, vigent des del 18 de juliol de 2019 i que expirarà el 17 de juliol del present any, d’acord amb l’article 16.

Gràcies a aquest acord s’emetien llicències per a 128 embarcacions, de les quals 93 eren espanyoles, que podien facturar en aigües marroquines. En un comunicat conjunt que va seguir la trobada del 13 de juliol, les parts coincideixen en la voluntat de desenvolupar un nou protocol modernitzat. el Marroc i la Unió Europea van expressar “la seva satisfacció” per “la cooperació exemplar entre totes dues parts” així com una governança transparent i rigorosa del Protocol.

El comunicat conjunt destaca l’impacte socioeconòmic positiu de l’acord que ha permès “l’avanç dels projectes de desenvolupament del sector pesquer al Marroc” i subratlla els bons resultats en diverses àrees, com la pesca artesanal, l’aqüicultura sostenible i la creació d’ocupació. Segons s’esmenta en el comunicat, aquest impacte es trasllada també al “benefici dels joves empresaris i les cooperatives de pescadors” ja la “formació i integració en la vida activa de les dones”.

El comunicat també fa referència a la continuïtat dels projectes de desenvolupament del sector pesquer, incloent-hi la cooperació científica, després de l’expiració del Protocol. Segons s’indica en el comunicat, “aquests projectes podran continuar després de l’expiració del Protocol, segons el que es preveu en aquest”. El Marroc i la Unió Europea van acordar, així, continuar cooperant en l’àmbit de la pesca sostenible, buscant enfortir l’associació bilateral en àrees clau.

A més, reitera “la importància cabdal” que la Unió Europea concedeix a la seva associació pesquera amb el Regne del Marroc i el seu interès a continuar-la en un esperit de confiança, solidaritat i interès mutu. En aquest sentit, el comunicat conclou ressaltant que “les relacions amb el Marroc en el sector pesquer formen part d’una associació global i mútuament beneficiosa, que converteix al Marroc i a la UE en socis estratègics per a l’estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat de la regió”.