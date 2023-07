Marina Specht recomana a empreses connectar amb la generació Z per créixer

La CEO de McCann Worldgroup a Espanya, Marina Specht, va manifestar en les trobades empresarials organitzades per la CEOE-Cepyme que és necessari entendre als joves de l’anomenada generació Z per a poder connectar amb ells.

Specht va dir que les empreses i marques necessiten actualitzar-se per a garantir el creixement futur i, per a això, és necessari comprendre i adaptar-se a les necessitats de la generació Z, el col·lectiu de joves nascut entre 1995 i principis dels 2000.

Així mateix, va indicar que “els Z són la generació amb més pes del planeta i suposen entorn del 20-25% de la població espanyola, proporció que s’acosta fins i tot al 35% en altres països. A més, el seu poder adquisitiu condiciona el futur del creixement de marques i empreses”. La responsable a Espanya del grup McCann ha explicat que aquests joves són “més crítics, exigents i també esquius davant els missatges publicitaris”.

Són, va afegir, una generació colpejada que “en un 60% considera que viuen i viuran pitjor que els seus progenitors”. També va citar “la desigualtat social o el canvi climàtic” com a assumptes de rellevant preocupació per a ells.

Rebutgen per complet la falta d’ètica de marques i empreses, de les quals s’aparten com a consumidors i connecten a través de l’autenticitat. A Espanya, el 23,3% dels Z està en atur i culpen a les generacions precedents de “la precarietat i la sensació de futur incert”. Specht ha citat la greu situació que s’està vivint a França, no sols a causa de la mort d’un jove per trets de la policia, sinó també per l’increment de la desigualtat social, com “un exemple d’una generació Z angoixada i frustrada, amb una arma poderosa que és el seu ús avançat de la tecnologia i les xarxes socials”.

“Un dels riscos empresarials més infravalorats a Europa són la desigualtat i la ruptura generacional amb la generació Z”, afegia.

Segons Marina Specht, “la creativitat és essencial per a atreure als Z”. Davant això, ha explicat que marques tradicionals com IKEA han aconseguit a Espanya, a través de campanyes posades en marxa per McCann Worldgroup, connectar amb aquest col·lectiu i aconseguir que la companyia sueca aconseguís beneficis i increment de vendes al nostre país.

Plataformes com TikTok o Instagram són les més utilitzades per la generació Z, alguna cosa que les marques han de tenir molt en compte per a captar la seva atenció. Avui dia, els Z reclamen “més diversió i no centrar-nos només en les males notícies”. Specht, presentada en l’acte pel president de la CEOE, Antonio Garamendi, destaca la necessitat de connectar amb ells “a través de la creativitat i l’autenticitat”.