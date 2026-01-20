Marc Murtra reivindica a Davos el paper d’Europa com a potència econòmica

El president de Telefónica, Marc Murtra, que acaba de complir el seu primer any al capdavant de la companyia, participa aquesta setmana en el Fòrum Econòmic Mundial que se celebra a Davos. En aquest marc, Murtra ha abordat, en les últimes hores, converses en directe amb les televisions internacionals de referència que cobreixen l’esdeveniment, CNN i CNBC. Durant les seves entrevistes amb totes dues cadenes, Murtra ha subratllat la necessitat de consolidar intramercat i guanyar escala, per a ser capaces d’invertir més.
“Si observem a les grans empreses tecnològiques en àrees com els motors de cerca, els ‘hyperscalers’ i les xarxes socials, veiem que no operen en mercats amb una gran quantitat de competència. Són mercats amb pocs actors, però amb un abast molt ampli”. En aquest sentit i en relació amb les telecomunicacions, ha instat a Europa que permeti que “els mercats passin de quatre a tres competidors per a ser capaços d’invertir més i competir globalment”. Referent a això, s’ha referit a la potencial consolidació a França com a exemple i, ha assenyalat: “volem que això ocorri en altres mercats. Necessitem una major quota de mercat per a poder invertir més”.
D’altra banda, en el context actual, si Europa vol competir de manera global, Murtra ha advertit -utilitzant una analogia- que ara “està en un moment tipus Sputnik, però necessita tenir el seu moment tipus NASA”, incidint en la necessitat d’accelerar la presa de decisions i passar a l’acció: “desenvolupem tecnologia i avancem”. Europa ha de prendre’s “molt de debò” la seva autonomia estratègica.
Murtra ha ressaltat que Europa compta amb la grandària econòmica, els instruments necessaris i un diagnòstic compartit gràcies a l’Informe Draghi. “Està els Estats Units, està la Xina i està Europa. No oblidem que Europa existeix. Tenim un PIB enorme, amb tot el que això significa”, ha dit en un moment de l’entrevista amb CNBC.
No obstant això, ha advertit que el principal repte és l’execució i el lideratge en totes les estructures de la Comunitat Europea. En aquest sentit, va citar a la Xina com a exemple d’un país que va aconseguir desenvolupar les seves pròpies tecnologies en tot just tres dècades.
Si bé ha defensat que a Europa és necessari “un canvi en l’entorn que permeti a empreses com Telefónica guanyar escala i invertir en tecnologia”, ha explicat les dificultats d’abordar aquest canvi a la regió, que passen per la presa de decisions que no són senzilles i que, a més, siguin consensuades. “El consens, quan es tracta d’assumir riscos, pot resultar complicat”, ha afegit.
D’altra banda, respecte a la infraestructura adequada per a la Intel·ligència Artificial a Europa, Murtra considera que la regió compta amb “un bon pla”, que hauria de cobrir el que succeirà en els pròxims cinc o deu anys. Quant a la pregunta sobre el possible impacte d’aranzels, Murtra ha explicat que el seu efecte per a la companyia és “indirecte, perquè els nostres mercats són locals a gran escala, com Europa o el Brasil”.