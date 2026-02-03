Marc Murtra defensa una Telefònica més europea, competitiva i centrada en el client per a liderar la sobirania digital

El president executiu de Telefónica, Marc Murtra, va defensar aquest dilluns la necessitat de construir una Telefònica “més forta, més competitiva i amb major ambició europea” per a contribuir a la sobirania tecnològica d’Europa i garantir l’accés de ciutadans i empreses a les tecnologies digitals.
Durant la seva intervenció en la Conferència Càtedra Fundació “la Caixa” amb el títol ‘Una mirada al futur de Telefónica’, celebrada en Caixaforum Madrid, va subratllar que Europa necessita “empreses tecnològiques amb escala i capacitat d’inversió” per a evitar una excessiva dependència externa en àmbits crítics com la connectivitat, la ciberseguretat o la intel·ligència artificial. “La sobirania tecnològica europea pansa per comptar amb companyies capaces de competir globalment des d’Europa”, va assenyalar.
Va insistir també en la necessitat d’avançar en la consolidació del sector en el continent, enfront de la fragmentació actual. Mentre que als Estats Units i la Xina operen tres grans grups de telecomunicacions, a Europa existeixen 38 operadors, una situació que, al seu judici, “limita l’escala, la inversió i la competitivitat global”.
Murtra va emmarcar en aquesta estratègia la decisió de completar el procés de desinversió a Hispanoamèrica, una mesura que va qualificar de “estratègica i coherent amb el pla” i orientada a concentrar els recursos en els mercats clau. “No es tracta d’estar a tot arreu, sinó de concentrar-se en allò que realment aporta valor”, va afirmar
En el pla operatiu, el president de Telefónica va anunciar una transformació integral de la companyia per a convertir-la en “una operadora europea de referència amb escala rendible”, recolzada en la simplificació de les unitats de negoci, una major autonomia dels mercats i l’eliminació d’activitats obsoletes. En aquest context, va recordar que Telefónica invertirà 32.000 milions d’euros entre 2026 i 2028, incloent CapEx i OpEx, amb focus en fibra, dades, ciberseguretat i intel·ligència artificial.
Murtra va situar al client en el centre de l’estratègia, amb l’objectiu d’oferir “la millor i més completa gamma de serveis” tant en el segment residencial com en l’empresarial, i ha reiterat el compromís de la companyia amb l’excel·lència de xarxa. “Telefónica continuarà oferint la millor xarxa del mercat per a accedir a la tecnologia més innovadora”, va assegurar.
També va destacar la importància del talent en un entorn de forta competència pels perfils tecnològics, i va defensar que Telefónica ha de ser “el millor projecte en el qual vulguin treballar els millors professionals”.
En matèria financera, Murtra va reiterar el compromís de la companyia amb el compliment estricte del ‘guidance’ anunciat al mercat i va subratllar que l’assumpció de riscos “sempre calculats” és necessària per a avançar i créixer. “La millora del preu de l’acció serà la conseqüència natural d’una companyia més moderna i competitiva”, va afirmar.
Finalment, va reivindicar el paper institucional de Telefónica com a empresa estratègica per a Espanya i Europa, destacant la seva contribució econòmica i social. En 2024, Telefónica va aportar 20.000 milions d’euros al PIB espanyol, va sostenir més de 25.000 ocupacions directes i prop de 200.000 incloent ocupacions indirectes i induïdes, i va contribuir amb 2.800 milions d’euros en impostos. “Les telecomunicacions no són un negoci qualsevol: són infraestr