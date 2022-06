Marc Murtra arriba a la Junta d’Indra amb una pujada en borsa del 32%

Fa poc més d’un any es va saber que Indra rellevava a l’anterior president, Fernando Abril-Martorell, per Marc Murtra. La reacció del mercat va ser descoratjadora: en dues jornades, prèvies a la presa de possessió del nou president no executiu, la cotització es va desplomar un 13%, i van saltar unes certes alarmes.

Es va criticar la politització de la mesura. Es va arribar a suggerir que podria perdre’s la cota dels 7 euros per títol. Va ser un gerro d’aigua freda dels mercats, que venien ajudant a pujar a Indra després de rebotar des dels seus mínims (gairebé) històrics, a l’octubre de 2020, quan va tocar els 5,90 euros. Ara, a les portes de la Junta d’Accionistes del 23 de juny, Indra arriba amb una cotització superior als 10 euros. Des que va arribar Murtra, un 32% a l’alça.

La companyia ha donat carpetada al rondo per zona de mínims i està prop dels 2.000 milions d’euros de valor de mercat. Convé recordar que, en els temps previs a la pandèmia, inversors com George Soros tenien posicions curtes sobre el valor per un perímetre que rondava l’1% del capital. Avui, no hi ha curts sobre l’acció destacables i Indra és vista pel mercat com una companyia estratègica tant per a Espanya com per a la defensa internacional.

De moment, algunes signatures com a Renda 4 li atorguen més del 25% de recorregut a l’alça, fins a 12,5 euros, que situarien la valoració en els 2.200 milions d’euros. Lluny quedaven els temps d’octubre 2020, en els quals la pròpia R4 destacava la depressió del valor, “a causa de l’absència de creixement d’ingressos i a la pressió competitiva, que ha reduït els marges operatius”. Llavors, la valoració quedava fixada en 9,9 euros, enfront dels 12,5 actuals.

Altres cases d’anàlisis com Bankinter també s’han pujat a l’onada alcista. Després dels resultats del primer trimestre d’enguany, destacaven fa un mes que “la cartera de comandes es col·loca en 5.987 milions d’euros (la xifra més elevada de la seva història) i creix un +13% vs el mateix període de l’any anterior, secundada principalment pels contractes de Defensa i Seguretat”.

El deute baixava fins als 215 milions, front els 240 del trimestre anterior. Però el més important: Indra ratificava la consecució dels 3.550 milions d’euros d’ingressos per a l’exercici, que suposaven un EBIT superior als 270 milions d’euros i un FCF de 170 milions d’euros.

Segons Bankinter, Indra té un 25% d’exposició a la indústria de Defensa. La Guerra d’Ucraïna i la imminent reunió de l’OTAN a Madrid tindrà impacte en el compte de resultats a mitjà termini, a causa de l’increment de la despesa en Defensa per part dels països de la UE. Això repercutirà de manera positiva en les xifres de la companyia.

“Recordem que l’OTAN suggereix als països membres que dediquin un 2% del seu PIB a despesa en Defensa i ara com ara la majoria dels països de la UE es troben molt per sota d’aquesta xifra”, adverteixen en Bankinter.

Quan l’empresa tecnològica i de Defensa va presentar aquests comptes trimestrals, el mercat se’l va reconèixer amb una pujada del 12% en Borsa. Pal·liava, d’aquesta manera, la sorprenent caiguda soferta a penes uns dies abans, del 9%, davant la notícia que la SEPI anava a augmentar la seva participació en la companyia.

Totes en mans públiques

Alguna cosa que no hauria d’haver sorprès tant els mercats, entre altres coses perquè és una situació institucionalitzada en tota Europa. Les empreses de Defensa són absolutament estratègiques i estan controlades pels estats, ja que són vitals per a protegir la seva integritat. Tot apunta al fet que el Govern farà créixer a Indra amb adquisicions i vigilarà fèrriament l’estrella tecnològica de Defensa.

Aquests grans colossos de la Defensa europea estan cridats a ser grans protagonistes i els Governs han pres cartes en l’assumpte fa temps. A Espanya, la SEPI té prop del 25% del capital de Indra (objectiu declarat, el 28%), a més de tenir controlat altres paquets de capital a través d’empreses d’armament com Sapa Placencia. Per descomptat, com a inversors privats estan el fons sobirà noruec Norges, Blackrock, Goldman Sachs, Fidelity o T Rowe. La crema de la inversió internacional.

Model europeu

La francesa Thales té en mans de l’estat gal el 25% del capital i el 35% dels drets de vot. Posseeix el 63% de les seves vendes en l’àmbit de la Defensa. El seu CEO és Patrice Caine, alt funcionari gal, amb presència antany en l’Executiu socialista de Lionel Jospin, en les secretàries d’Estat d’energia, finances i indústria.

En la italiana aeroespacial Leonardo, controlada al 30% per l’estat, el seu principal directiu és Alessandro Profumo, un banquer de reeixida trajectòria, encara que també controvertida, ja que pesen sobre ell algunes condemnes dels temps en els quals va presidir la Muntanya dei Paschi di Siena.

Pel seu costat, l’alemanya Hensoldt, està participada pel Govern germànic des de desembre de 2020. Controla aproximadament un 25% del capital i és l’antiga divisió de seguretat i electrònica de defensa d’Airbus. El seu principal executiu és Thomas Muller, un ex militar que després va tenir una llarga carrera en EADS i DASA.

La noruega Kongsberg, que subministra alta tecnologia per a defensa a les indústries aeroespacial, marina o defensa, té el 50,01% en propietat de l’Executiu escandinau.

Totes, sota la supervisió dels seus Governs i les que no ho estaven, ja ho estan. Si fa uns anys, la defensa semblava un assumpte menor, és clar que ha passat a ser absolutament estratègica.

La pròxima cimera de l’OTAN a Madrid serà una altra fita a seguir per als accionistes de la companyia. Se celebrarà els pròxims 29 i 30 de juny i, encara que físicament es desenvoluparà en IFEMA, tindrà col·lapsada a la capital gairebé per complet, com reconeixia el seu alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Participaran més de 40 països, amb les seves delegacions i caps d’estat, així com representacions de la Unió Europea o el Consell Europeu. Està prevista la participació del mateix Joe Biden o fins i tot del president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski.

En ella es vol redefinir el paper de l’organització i establir postures comunes de defensa i despesa militar. Una qüestió clau per a les grans corporacions de Defensa internacionals.

Si fa a penes uns mesos es deia de l’OTAN que la seva existència havia deixat de tenir sentit, ara, en la Cimera de Madrid, es rellançarà el seu paper i els seus objectius. Serà, sens dubte, l’entrada en el Segle XXI de l’organització de Defensa, a tenor de la inesperada escalada bèl·lica.

Aquestes empreses de Defensa citades, amb capital públic però controlades pels estats d’origen, seran una gran oportunitat d’inversió. Ho saben de sobres els grans inversors internacionals.

La crisi de Rússia i la possibilitat de nous conflictes bèl·lics a Europa del Nord, de l’Est o a Àsia, han tornat a posar de manifest la importància de la Defensa. En termes militars i de ciberseguretat. La Defensa serà un enorme vector de creixement.