Marbella lidera amb Eivissa la llista de les 100 millors discoteques del mó

Marbella ha fet un gran salt per a situar-se al capdavant de l’oci nocturn. Sis establiments de la ciutat malaguenya i altres 15 d’Eivissa aspiren a integrar-se en la llista de les cent millors discoteques del món, el rànquing conegut com ‘The World’s Best Clubs 2022’ que tots els anys elabora la ‘International Nightlife Association’. Les discoteques aspirants de la ciutat malaguenya són: Opium Beach Club, Ocean Club, Olivia Valere, Manzel, Nao i Puente Romano.

Eivissa es manté com la meca mundial de la cultura de l’oci nocturn, tant a nivell nacional com internacional. En total, 15 discoteques de l’illa opten a situar-se entre les cent millors del món. Entre elles hi ha veritables mites de la nit i de la música electrònica. Hi ha tres que se situen entre les deu primeres. La llista l’encapçala Hï Eivissa, com a número u, Amnèsia, com a número 6 o Ushuaïa, com a número 7.

La resta dels deu primers candidats són: Echostage, Washington, DC; Vall Verda, Camboriú; Printworks London, Londres; Bootshaus, Colònia; The Warehouse Project (Depot Mayfield), Manchester; Club Laroc, Valinhos, i Papaia Club, Platja Zrće.

“Només formar part d’aquesta llista és un triomf i una satisfacció enorme, a més d’un reconeixement al nostre treball i inversió realitzada”, asseguren els empresaris de les discoteques de Marbella.

Aquest tipus d’establiments disposen de sistemes de ventilació per a intentar un màxim benestar als visitants de la sala, així com equips de so d’avantguarda, gràcies a les reformes realitzades per a oferir una millor qualitat.

Després de l’època de la pandèmia, quan el sector va patir la paralització de la seva activitat, aquests últims mesos han permès que l’oci nocturn pugui ressorgir en la zona i aspirar a aquesta important nominació.