Manuel López Torrents, autor de ‘Superfounders’: “Necessitem els emprenedors”

El periodista Manuel López Torrents ha presentat el que s’ha convertit en el seu tercer llibre, ‘Superfounders de les grans unicorn espanyoles’, una obra que repassa les fases del projecte emprenedor, des del començament fins a assolir l’èxit a través de l’experiència de la elit emprenedora de l’estat espanyol.

L’autor defineix l’emprenedor com “un boig diví, un heroi i un geni que està més que preparat per treballar als millors llocs de grans companyies, però que volen tirar endavant el seu projecte”. A més, defensa que l’opinió d’aquests superfounders hauria de ser molt tinguda en compte pel país ja que “tiren del món i contribueixen a que evolucioni”.

Segons l’autor, no hi ha un manual de com assolir l’èxit però “potser aquesta obra sí que pot servir d’eina a joves embrions d’emprenedors, amb projectes de futur bullint als caps que no tenen clar com desenvolupar-los”.

En la presentació, López Torrents va estar acompanyat de María Benjumea, fundadora i presidenta de Spain StartUp–South Summit, i Pep Gómez, un dels emprenedors protagonistes del llibre.

Benjumea, que es mostra molt optimista davant l’actual panorama emprenedor estatal, valora la perseverança i la reinvenció permanent de tots els “startupers” que tiren endavant amb el seu projecte. Pel que fa a la nova llei de start-ups confia que aquesta dibuixi un context que multipliqui de forma exponencial l’ecosistema oferint facilitats tant als emprenedors com als inversors.

Pep Gómez, que amb 19 anys va fundar la que s’ha convertit en la unicorn Fever, va relatar la seva experiència com a emprenedor destacant que “hi ha moments molt difícils en tot el procés, però mai no se m’ha passat pel cap llençar la tovallola i abandonar el projecte en què confiava plenament”.

Gómez, que també és fundador de l’empresa Reby, anima a emprendre i creu que ara venen uns mesos interessants en què “l’inversor no tindrà tanta pressa i les idees dels projectes es poden desenvolupar i madurar”.