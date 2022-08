Manuel Lao, famílies Gallardo i Puig, els grans hòlding familiars catalans

Les grans fortunes amb hòldings de referència a Espanya, que acumulen un patrimoni que fregava els 90.000 milions d’euros en 2021, compten entre elles amb empresaris catalans com Manuel Lao i les famílies Gallardo i Puig. Les seves possessions i inversions es gestionen principalment a través d’aquests vehicles, encara que no són les úniques vies.

Així, Nortia Capital és el hòlding d’inversions de l’empresari Manuel Lao. Té un clar compromís amb l’emprenedoria i amb un desenvolupament econòmic sostenible i amb impacte en la societat. Compta amb inversions en energies renovables, residències de la tercera edat, hotels, infraestructures, agricultura o immobiliari. A més, té inversions directes en Merlin Properties (8,17%) i Sacyr (3,05%).

Recentment va anunciar la seva inversió al costat d’Iberdrola Seaya i el fons Next Tech el fons Seaya Andrómeda Sustainable Tech per a invertir en companyies que aportin solucions tecnològiques avançades en economia circular, nous materials, eficiència energètica i agritech. A més, està en converses avançades amb Arcà per a l’adquisició d’un paquet minoritari en la companyia.

La consellera delegada de Nortia i mà dreta de Manuel Lao en el hòlding és Ana Forner, que ha exercit llocs executius en els seus més de 30 anys d’experiència en el sector financer. Ana Forner és l’única dona al capdavant de la gestió professional entre aquests hòldings, una mostra més del clar compromís adquirit per Nortia i Manuel Lao amb el ESG i, més concretament, amb la diversitat.

El Grup Landon és el ‘family office’ de la família Gallardo, que es va consolidar en 2001 amb la incorporació d’executius professionals. Compta amb inversions immobiliàries directes i indirectes, amb una cartera diversificada amb inversions en residencial, oficines, retail o hotels, entre altres. A més, gestiona actius financers i realitza inversions en capital privat.

Manuel Estrelles és el director general d’aquest grup corporatiu, després d’haver estat sènior executive de Procter & Gamble durant més de 25 anys. Forma part del consell d’administració de companyies, com Sercotel Hotel Group, de la qual Grup Landon controla el 100% del capital.

Finalment, la família Puig va dur a terme a la fi de 2020 una reorganització de la seva estructura, en la qual la Corporació Exea, el hòlding familiar que agrupa empreses alienes al negoci de perfum i de la moda, ha tingut un protagonisme especial. Exea va aportar a Puig el 50% de Isdin i les seves participacions majoritàries en la francesa Uriage o la grega Apivita, creant una divisió dermatològica dins del grup.

A més, compta amb una participació majoritària en Flamagás, dedicada a la papereria, electrònica i encenedors i propietària dels encenedors Clipper o els llapis Alpine. També compta amb importants inversions financeres i en el sector immobiliari. Exea està dirigida des de fa gairebé 25 anys per Miguel Andrés Sterba, especialista en serveis financers per a family office i un dels homes de major confiança dels Puig.