Màlaga té un mes per anul·lar la concessió del servei de patinets i bicis

Màlaga disposa d’un mes per a anul·lar el procés de concessió per al servei de patinets i bicicletes abans d’enfrontar-se a l’Audiència Nacional, després del requeriment de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) perquè paralitzi o anul·li l’atorgament de la concessió pública amb la qual pretén regular aquest servei. El Consistori es veu obligat a actuar si no vol enfrontar-se a un recurs contenciós administratiu en l’Audiència Nacional per possible incompliment de la llei.

La CNMC ha requerit a l’Ajuntament de Màlaga perquè paralitzi o anul·li l’atorgament de la concessió pública per a instal·lar una estació de micromobilitat.

Fins avui, els operadors privats que disposaven de llicència d’aquest consistori podien utilitzar uns certs espais públics per a oferir els seus vehicles. No obstant això, l’Ajuntament pretén substituir el sistema de llicències pel de concessions, diferenciant entre la instal·lació i el manteniment de les estacions i l’arrendament dels vehicles.

Segons Competència, es tracta d’un límit a l’accés a l’activitat econòmica contrari a l’article 5 de la Llei General de la Unitat de Mercat (LGUM), atès que una única empresa realitzarà dues activitats que fins ara desenvolupaven diversos operadors en lliure competència. A més, la comissió adverteix que aquesta restricció no ha estat fundada en cap de les raons imperioses d’interès general.

Aquest concurs substituiria el sistema de llicències pel de concessió mitjançant el qual Màlaga passaria de comptar amb fins a sis empreses operant a la ciutat a una sola que controlaria la instal·lació d’estacions i el lloguer de patinets i bicicletes.

Segons fonts del sector, davant la complexitat per a regular aquest servei, l’Ajuntament de Màlaga va buscar de manera externa un assessorament tècnic per a dissenyar els plecs del concurs publicat fa tres mesos. Indiquen que el model de concessió plantejat va aixecar molts dubtes des d’un inici, ja que Màlaga és l’única ciutat d’Espanya que ha presentat un concurs públic sota aquest sistema monopolístic per a oferir el servei de patinets i bicicletes.

Afegeixen que, davant la successió dels fets, sembla ser que els assessors tècnics no van tenir en compte que la solució que van proposar incloure en els plecs podia ser contrària al compliment d’una llei estatal l’objectiu principal de la qual és garantir l’accés a activitats econòmiques en condicions de mercat, prohibint expressament a qualsevol autoritat pública impedir-ho.

L’Ajuntament de Malaga, segons les mateixes fonts, hauria aprovat d’aquesta manera uns plecs confiat en la qualitat tècnica de l’assessorament extern al qual va recórrer.

Resposta de l’ajuntament

Segons va publicar ‘L’Opinió de Màlaga’, l’alcalde de la ciutat Francisco de la Torre, ha assenyalat que “analitzaran” el requeriment abans de pronunciar-se sobre aquest tema ja que desconeixen si aquesta petició de la CNMC neix de la pròpia Comissió Nacional o d’un recurs que s’hagi plantejat davant aquest òrgan regulador.

De la Torre ha afegit que es “es van analitzar diferents opcions i es va entendre que legalment corresponia la possibilitat de fer una convocatòria a una sola empresa” insistint que existeix competència perquè “totes poden competir”.