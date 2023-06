Màlaga es converteix en una capital mundial tecnològica amb DES2023

La setena edició de DES-Digital Enterprise Xou, la major cimera europea sobre tecnologies exponencials, ha obert avui les seves portes per a tornar a situar a Màlaga en el mapa mundial dels esdeveniments tecnològics.

La cita, que s’allargarà fins a aquest dijous, congregarà a més de 17.000 directius de tot el món que busquen el millor soci tecnològic per a continuar incrementant la competitivitat de les seves empreses.

Màlaga penja un any més el cartell de complet amb DES2023. L’esdeveniment generarà un impacte econòmic de 34 milions d’euros per a Màlaga, i reafirmarà a la ciutat com a gran hub d’innovació en el sud d’Europa.

Sota el lema “Next is now”, un total de 581 experts internacionals comparteixen aquests dies les seves estratègies, coneixement i casos d’èxit d’aplicació de les tecnologies disruptives a diferents indústries. En total seran més de 270 hores de ponències en una agenda de continguts molt detallada, on es donaran les claus per a desenvolupar nous models de negoci en els sectors de la Banca, Comerç, Indústria, Mobilitat, Salut, Energia o Turisme.

Intel·ligència artificial

En aquesta edició, la Intel·ligència Artificial és la gran protagonista després de la revolució que està suposant en el conjunt dels negocis i per les regulacions que s’albiren per part de la Unió Europea i dels Estats Units. La seva rendibilitat, les oportunitats que obre, i els desafiaments que comporta la seva integració en indústries com el màrqueting, els recursos humans, la mobilitat o fins i tot en el món de les pimes o l’administració pública, són qüestions que es tractaran en DES2023.

Noms de la talla de Vala Afshar, “evangelista digital” conegut a escala mundial per destacar la IA com a clau del progrés; Nina Schick, experta en IA Generativa i assessora del president Biden; Shelly Palmer, Co-*Founder de Metacademy i considerat com un “Top 1 Voice in Technology”; Ben Hammersley, editor de la revista tecnològica Wired UK, i creador del terme de “podcast”; o Jerome C. Glenn, Conseller Delegat del think tank The Millennium Project, i consultor independent del Banc Mundial i de l’ONU, passaran aquests dies pels escenaris de DES2023 per a oferir el seu punt de vista sobre la transformació digital que s’està vivint actualment i cap a on ens condueix.

DES2023 també analitzarà altres tecnologies que estan marcant el camí de la digitalització, i que ho faran en els pròxims anys, com els bessons digitals, Blockchain, la Realitat Virtual, la Realitat Augmentada, el multicloud, l’analítica de dades, la hyperautomatización, IoT, 5G, o les clean tech.

Igualment, la preocupació generalitzada pels ciberatacs i l’increment d’amenaces que s’han registrat en el primer semestre de 2023 farà que la ciberseguretat sigui un tema troncal en aquesta edició de DES. Alts representants de l’OTAN, l’exèrcit espanyol, la policia o directius de seguretat de companyies com els laboratoris CINFA, Ibèria, Kyndryl, el Museu Thyssen o Codere, exposaran com prevenir un atac i què fer quan ja s’és víctima.

Cimera Global

L’agenda de l’esdeveniment es completa amb l’activitat de la zona expositiva, que reuneix 394 signatures expositores en els dos pavellons de FYCMA, que presentaran les seves últimes innovacions i solucions tecnològiques per a impulsar l’eficiència d’empreses, organitzacions i institucions. Entre les signatures estaran Banc Santander, Clear Channel, Contents.com, Easyvista, Fhios, Globant, Grup Aire, Havas Mitjana Group, IBM, Inetum, Intel, KPMG, Kyndryl, Minsait, Oracle, Personio, RedK, Stratio, Tealium, Telefónica Tech, The Futurum Group, T-Systems, WeHumans, Vass o VMware, entre moltes altres.