Magellan&Cheers adquireix pràcticament la totalitat del vermut Perucchi

Seguint el full de ruta de la seva estratègia empresarial, Magellan&Cheers ha adquirit ara el 95% de la icònica marca de vermut Perucchi. Aquesta adquisició representa un important pas per a consolidar el creixement i enfortir la posició de Perucchi en el mercat. Des de l’entrada del grup d’inversió Magellan&Cheers, liderat per l’empresari francès Jean-Noël Reynaud, Perucchi ha experimentat un creixement significatiu en les seves vendes. En termes quantitatius, la companyia ha aconseguit un augment del 30% en la seva facturació en comparació amb l’any anterior. No obstant això, més enllà dels números, aquest procés de recapitalització ha establert les bases per a integrar futures adquisicions en el territori espanyol gràcies a la injecció de més capital, la qual cosa suposarà també un creixement pel que fa al personal. A més, aquesta operació prepara el terreny perquè Perucchi lideri l’auge de les begudes espirituoses amb segell de qualitat.

Amb l’objectiu d’impulsar encara més el creixement i reforçar la posició de la marca en el mercat, s’han implementat diverses mesures i estratègies des de l’adquisició de Perucchi per part de Magellan&Cheers. S’ha posat especial èmfasi a cobrir adequadament el punt de venda a través de l’estratègia de distribució i a revisar el posicionament sobre la base del desenvolupament i la premiumización de la categoria de vermut.

A més, l’empresa s’ha marcat una sèrie d’objectius a curt i mitjà termini, entre els quals el CEO de Magellan&Cheers, Jean-Noël Reynaud, destaca que “és vital desplegar l’excel·lència comercial, centrar-se en la distribució tant a nivell nacional com internacional, millorar la visibilitat en els punts de venda i en esdeveniments adequats, i completar la cartera de marques mitjançant adquisicions i contractes de distribució amb tercers. Complir amb aquests objectius ens permetrà l’expansió i consolidació de Perucchi en el mercat”.

Reynaud també parla en termes de creixement de personal i assegura que s’espera que “l’empresa generi nous llocs de treball a mesura que vagi creixent, tant en personal de vendes com en l’àmbit de producció. Podem preveure entre 15 i 20 nous llocs de treball en Perucchi”. Així mateix, l’empresari francès també vol recalcar que l’adquisició de Perucchi permetrà millorar els processos i tècniques en la creació de producte, mantenint l’essència i l’alta qualitat que caracteritzen a les marques del grup inversor. “Això crearà una estructura sòlida, perfecta per a acollir en el futur noves marques icòniques que enfortiran el posicionament de Magellan&Cheers a Espanya”, afegeix Reynaud.

Quant a les oportunitats en el mercat actual, Perucchi cerca aprofitar el desenvolupament i la premiumización de la categoria del vermut. Així mateix, la marca té com a objectiu afermar-se encara més en el seu territori i desenvolupar innovacions concordes a les últimes tendències del mercat. S’espera un creixement del mercat d’un sol dígit alt o doble dígit baix, i es projecta que el segment artesanal augmenti un 20% en la taxa de creixement anual compost (CAGR) en els pròxims cinc anys, beneficiant-se de la creixent demanda de marques artesanals i locals.

En resum, l’adquisició del 95% de Perucchi per part de Magellan&Cheers representa una fita important en l’evolució i desenvolupament de la marca. La companyia ha experimentat un creixement notable en les seves vendes i s’han implementat noves mesures i estratègies per a impulsar el seu creixement i reforçar la seva posició en el mercat. Amb objeticos clars a curt i mitjà termini, s’espera que aquesta adquisició beneficiï tant a Perucchi com a Magellan&Cheers, permetent un creixement sostenible i una major rendibilitat en el sector del vermut i en el mercat en general.