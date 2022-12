Magellan & Cheers preveu facturar més de 150 milions en els propers 5 anys

Magellan & Cheers, el grup internacional creat recentment i liderat per Jean-Noël Reynaud, preveu assolir una facturació de més de 150 milions d’euros en els propers cinc anys. Al novembre la companyia francesa va anunciar l’adquisició del vermut Perucchi de Badalona, una operació amb què Magellan & Cheers iniciava el projecte amb què pretén crear una aliança de marques icòniques i artesanals d’alta qualitat a partir de l’adquisició de begudes espirituoses de producció local. L’objectiu és ajudar les petites marques locals que no compten amb l’estructura ni el múscul financer de les grans companyies, cosa que en dificulta la subsistència.

Segons va explicar el CEO de Magellan & Cheers, Jean-Noël Reynaud, “volem impulsar el desenvolupament i enfortir les marques regionals i locals”. Tot això implica potenciar la distribució i fomentar la visibilitat d’aquestes marques. Marques que, els propers anys, s’aniran sumant al dossier de Magellan & Cheers.

L’adquisició de Perucchi ha estat la primera operació del projecte al mercat espanyol i va suposar el tret de sortida de la segona fase, que preveu una inversió de 90 milions d’euros (40 a 50 milions a Espanya i 40 a 50 milions a França i Portugal).

El projecte va començar amb una primera fase amb una inversió de 10-12 milions d’euros per construir l’estructura d’aquesta aliança. La fase següent del projecte, de 60 milions d’inversió, està previst que comenci a principis del 2024. En total, una inversió que supera els 150 milions d’euros.

CRITERIS ESG

Durant la pandèmia, la solidaritat amb les marques i les empreses locals ha estat una tendència clau, segons la consultora especialitzada en begudes IWSR. Una tendència lligada “a la cada vegada més sostenible mentalitat dels consumidors”, ja que, segons els estudis d’IWSR, en molts casos aquests van assegurar que també volien “posar el seu granet de sorra” per ajudar l’economia local.

En aquest sentit, Magellan & Cheers té des de la seva creació una missió social vinculada als criteris d’ESG, cosa que lliga amb el mercat artesanal i local de begudes espirituoses. En paraules de Jean-Noël Reynaud, Magellan & Cheers cerca “la sostenibilitat i preservació de la indústria de begudes espirituoses artesanals que formen part del nostre patrimoni gastronòmic i cultural”.

És el cas de la primera adquisició a Espanya, el vermut Perucchi, fabricat a Badalona i amb més de 150 anys d?història. “Perucchi és una de les grans joies del mercat de begudes espirituoses. És una marca que pot presumir d’història i que ha sabut créixer sense oblidar els seus valors artesanals, sostenibles i de proximitat”, assegura Reynaud, que afegeix que “ara és moment de donar ales a la marca i que, sense canviar-li l’ADN, pugui arribar a un mercat molt més ampli”.

PERUCCHI

Perucchi, una marca icònica al mercat espanyol, és el primer vermut del qual es té constància a Espanya, ja que es va elaborar a Badalona el 1876, introduït pel turinès Augustus Perucchi. Des de llavors, la marca ha crescut i ampliat el seu dossier de productes, tot i que continua sent reconeguda pel seu vermut.

El 2017 els empresaris Álex Soler Kettlitz i Eduardo Fló Vidal-Ribas es van quedar amb l’empresa per donar-li un impuls i mantenir-la més viva que mai. I ara, amb l’entrada de Magellan & Cheers, l’estratègia és clarament de creixement: magnificar la distribució del producte que, per ara, es distribueix al sector de l’hostaleria (vermuteries, restaurants, bars i hotels) i en botigues especialitzades a Espanya, per travessar fronteres i arribar a països com els Estats Units i Itàlia, principalment.

L’artesanal és un dels segments que més està creixent al mercat de les begudes espirituoses. Als Estats Units ja representa el 4% d’aquest mercat, mentre que a Europa és de l’1%, encara que s’espera que la xifra augmenti fins als dos dígits en els propers 5 anys.

Als Estats Units, els licors artesanals van créixer un 10,4%, una tendència que s’ha confirmat amb nous consumidors, com la Generació Z (els nascuts a finals dels 90 i principis dels 2000).

En el cas concret del vermut, es manté com el segment que creix més ràpidament a tot el món. A Europa, per exemple, s’està redescobrint en la forma més mediterrània, amb gel i una rodanxa de taronja.