Madrid serà un centre neuràlgic per a McCann Worldgroup

McCann Worldgroup, un dels grups de solucions creatives més importants del món i líder a Espanya, aposta per Madrid com hub creatiu global. La ciutat es convertirà així en un dels centres neuràlgics del grup, reconegut com a líder mundial en creativitat eficaç, segons WARC 100 Effective, el rànquing més prestigiós del planeta per a certificar l’excel·lència i eficàcia de les campanyes publicitàries.

El nou Global Chief Creative Officer, l’argentí Javier Campopiano, tindrà la seva base en la capital d’Espanya, des d’on a partir del mes de setembre liderarà la creativitat de la xarxa, que abasta més de 100 països i 16.000 persones, treballant estretament amb els responsables creatius, d’estratègia i de negoci.

En una recent entrevista a ‘Expansion’, El CEO de McCann Worldgroup afirmava que “la creativitat és diversitat d’experiències i Madrid és una ciutat cosmopolita, un lloc on la gent de molts països i continents vol viure, que atreu pensadors globals i gent que mira al món i a les tendències globals, expressant-les per a les marques, perquè totes les ensenyes volen ser globals”

Per part seva, Marina Specht, CEO de McCann Worldgroup destaca el talent, l’èxit i el treball fet a Espanya com a aval per a l’aposta per Madrid: “L’excel·lència del talent estratègic i creatiu que tenim a Espanya, la increïble capacitat col·laborativa amb nostra network global en temps real, i la contrastada capacitat en la creació de campanyes made in Spain per a la resta del món per a marques tan rellevants com IKEA, L’Oreal, Ibèria, Sanofi o Starbucks at home, entre moltes altres, estableixen les bases d’aquest ambiciós hub, que incrementarà el tràfic del negoci creatiu cap al nostre país i, per tant, contribuirà a la creació de llocs de treball”.