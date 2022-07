Madrid, segon mercat europeu amb major captació d’inversió hotelera

La inversió hotelera nacional està deixant enrere la pandèmia i despertant l’interès dels inversors, amb focus en segment de luxe i a Madrid, que se situa com la segona ciutat europea més atractiva per als inversors, només per darrere de París.

Així ho apunta el recent estudi ‘Hotel Investor Beat’, de Cushman & Wakefield, sobre el ritme d’inversió del sector hoteler en el primer semestre de 2022. Un interès pel mercat madrileny que ha crescut un 5% respecte a l’any anterior i que apunta que, per al 40% dels enquestats, el segment dels hotels de luxe és ara més atractiu.

Una tendència que també ratifica Colliers en el seu últim informe. La consultora assenyala que Madrid concentra el 14,7% de la inversió hotelera total nacional. De fet, la capital va tancar 2021 amb una xifra total d’inversió hotelera de 467,7 milions d’euros, un 2,9% més que en 2019, quan va aconseguir 454,5 milions.

Del total d’inversió durant l’any passat, un 86,4% correspon a les transaccions d’actius (404,1 milions d’euros) i un 13,6% a carteres (63,6 milions). Unes xifres que posen sobre la taula el gran interès dels inversors pel sector hoteler madrileny, principalment de luxe. Un apetit que, segons Colliers, continuarà durant 2022 i 2023 amb 38 establiments projectats de marques internacionals de luxe com JW Marriot, Thompson, Brach, Meliá Collection, entre altres.

En els pròxims mesos, Millenium Hospitality, que compta amb el fons estatunidenc Castlelake com a accionista majoritari, inaugurarà Nobu Hotel Madrid al carrer Alcalá 26.

La socimi també planeja enguany l’obertura de JW Marriot, l’únic sota la insígnia JW a Espanya, pròxim a l’exclusiva zona de compres Galeria Canalejas. De fet, Millenium compta amb un portfolio per a futures inversions valorat en prop de 500 milions d’euros.

El fons canadenc Brookfield també ha anunciat l’adquisició del complex hoteler Triangle Princesa, en el centre de Madrid, per 175 milions. També l’Hotel Edition Madrid, de Marriott, que ha estat adquirit pel vehicle d’inversió hoteler Archer Hotel Capital per 205 milions d’euros, l’Hotel Bless Collection, que opera Palladium Hotel Group i adquirit per RLH Properties per 115 milions d’euros o la venda de l’Hotel Únic Madrid, de l’operador hoteler de luxe Pau Guardans, en una operació de sale & leaseback.

A aquestes operacions se sumen les obertures que van tenir lloc en l’últim trimestre de 2021 protagonitzades per signatures internacionals de primera línia com Rosewood, el Villamagna, la reobertura del Mandarin Oriental Ritz o el Pestana, propietat de Cristiano Ronaldo, i que ja anunciaven la tendència de reactivació que està vivint el sector en la capital, sobretot en el mercat d’hotels de cinc estrelles.