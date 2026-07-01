En el que va d’any, l’evolució és positiva en els principals indicadors de la llista d’espera de la Comunitat de Madrid (CAM). Les dades del Servei Madrileny de Salut (Sermas) mostren una evolució favorable dels temps d’espera, tant en consultes externes com en intervencions quirúrgiques.
Pel que fa a les consultes externes, entre gener i maig, la demora mitjana va passar de 69,45 a 59,91 dies, cosa que suposa una reducció de 9,54 dies i un descens proper al 14%. A això s’hi va sumar la reducció de la demora mitjana prospectiva, és a dir, el temps que previsiblement hauria d’esperar un pacient que s’incorporés a la llista en aquell moment, que va passar de 55,25 a 48,24 dies.
Aquesta millora dels temps d’espera ha anat acompanyada d’una intensa activitat assistencial. Entre gener i maig, el nombre de pacients atesos en consulta va augmentar un 9,1%, fins a arribar als 368.915, mentre que les sortides de la llista d’espera van créixer un 8,9%. Així mateix, l’espera mitjana dels pacients que finalment van ser atesos en una primera consulta va baixar lleugerament, de 38,79 a 38,40 dies.
Pel que fa a les operacions, la demora mitjana estructural va baixar dels 52,45 dies de gener fins als 46,71 al maig, cosa que suposa una reducció de 5,74 dies, equivalent a una millora propera a l’11%. També es va observar una millora destacada en els casos de major demora. El nombre de pacients que feia més de 180 dies que esperaven una operació es va reduir de 1.015 a 870, és a dir, 145 pacients menys, un descens del 14,3%. Els pacients que esperaven menys de 30 dies van passar de representar el 36,9% del total al gener al 43,7% al maig, mentre que els trams d’espera més llargs van reduir el seu pes relatiu.
L’activitat quirúrgica dels hospitals madrilenys també va augmentar durant aquests mesos. El nombre de pacients que van sortir de la llista d’espera va passar de 37.330 al gener a 39.430 al maig, cosa que suposa 2.100 sortides més. A més, l’espera mitjana dels pacients intervinguts o que van abandonar la llista es va reduir de 69,58 a 58,06 dies, una millora de més d’11 dies.
Hospitals
Pel que fa als hospitals, en consultes externes, segons les últimes dades del Sermas, l’Hospital Universitari Infanta Elena, amb una demora mitjana de 20,44 dies; l’Hospital Universitari General de Villalba, amb 21,53 dies; l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, amb 27,61 dies; la Fundació Jiménez Díaz, amb 28,81 dies; i l’Hospital Universitari de Torrejón, amb 30,05 dies, són els centres amb els temps d’espera més reduïts de tota la xarxa hospitalària madrilenya.
Especialment significatiu és el fet que els cinc hospitals amb menys temps d’espera per a consultes estan integrats en el model de col·laboració publicoprivada de la CAM. Juntament amb aquests centres, també registren temps d’espera reduïts altres hospitals d’alta complexitat com el Gregorio Marañón (40,04 dies) o La Princesa (47,76 dies), amb demores molt inferiors a la mitjana regional, situada en 59,91 dies, i molt allunyades de la mitjana nacional, que segons el Ministeri de Sanitat a través del SISLE és de 102 dies. De fet, cap hospital de la xarxa madrilenya supera la mitjana nacional.
Pel que fa a l’activitat quirúrgica, els dades també reflecteixen el paper determinant dels hospitals madrilenys en la millora dels indicadors d’accés a intervencions. Entre els centres amb menys temps d’espera per cirurgia al maig encapçala la classificació l’Hospital Universitari General de Villalba, amb una demora mitjana de només 9,64 dies; seguit de l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos (12,82 dies), la Fundació Jiménez Díaz (17,48 dies) i l’Hospital Universitari Infanta Elena (21,23 dies). D’aquesta manera, els quatre primers llocs corresponen novament a hospitals del model de col·laboració publicoprivada de la Comunitat de Madrid.
Juntament amb aquests centres, també destaquen per les seves baixes demores hospitals com El Escorial (26,22 dies), Santa Cristina (27,99 dies), l’Hospital Central de la Creu Roja (31,58 dies) i l’Hospital Universitari de Fuenlabrada (33,11 dies). Tots els hospitals d’alta complexitat, excepte la Jiménez Díaz, superen ja els 50 dies d’espera: el Clínic San Carlos (50,59 dies), La Paz (52,79 dies), el Gregorio Marañón (53,30 dies), La Princesa (59,39 dies), el Puerta de Hierro Majadahonda (64,15 dies), el Ramón y Cajal (65,71 dies) i el 12 de Octubre (67,77 dies).
El rendiment dels hospitals situa Madrid com la comunitat autònoma amb la menor demora mitjana quirúrgica del país, amb 50 dies d’espera, segons el SISLE. A més, és la que registra una de les taxes més baixes de pacients pendents d’intervenció, amb 11,23 per cada 1.000 habitants, tot i ser la regió amb més pressió assistencial d’Espanya.