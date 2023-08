Madrid redueix un 10,5% la seva llista d’espera quirúrgica

La Comunitat de Madrid ha reduït un 10,5% els pacients que es troben en espera estructural per a ser intervinguts quirúrgicament a través del sistema públic de salut en l’últim any, passant de 72.066 persones el juliol de 2022 a les 64.455 registrades el juliol passat.

Tal com recull la Conselleria de Sanitat en el seu web, la disminució de pacients s’ha produït en els trams de mitjana i llarga espera. D’aquesta manera, els madrilenys que esperen entre 60 i 90 dies per a la seva operació han passat de 12.398 persones a 11.612; els pacients que esperen entre 90 i 180 dies han disminuït en gairebé 6.000 persones passant de 16.411 a 10.607. Però, sens dubte, la baixada més significativa s’ha produït en el tram d’aquelles persones que feia més de sis mesos que esperaven la seva cirurgia; mentre que el juliol de 2022 hi havia un total de 4.246 individus en aquesta situació (un 5,89%), actualment s’ha reduït a 537 persones (el que representa un 0,83%).

A més de rebaixar el nombre de persones que conformaven la llista d’espera quirúrgica (LEQ) madrilenya en l’últim any, també s’ha produït una notable millora en els temps d’espera per a accedir al quiròfan. El juliol de 2022 la mitjana perquè a un ciutadà madrileny li operessin d’alguna cirurgia no urgent com a varices, pròtesis de maluc o cataractes, per citar alguns exemples, era de 71,60 dies.

No obstant això, els últims valors reflectits redueixen en una mica més de 19 dies aquesta espera mitjana, situant-se en els 52,33 dies de demora. No obstant això, a causa de l’extensa xarxa d’hospitals de la CAM, existeixen diferències notables entre les demores dels uns i els altres. Actualment, i des de fa més d’un any, l’Hospital Universitari General de Villalba registra el temps més curt de la regió per a intervencions quirúrgiques, amb només 13,65 dies, sent el més sota del Grup 2; li segueixen el Rei Joan Carles, també de mitja complexitat, amb 23,53 dies i l’hospital amb més demora d’aquesta categoria és la Infanta Leonor, amb 77,36 dies.

Als hospitals d’alta complexitat o Grup 3, la Fundació Jiménez Díaz lidera els millors temps amb 26,36 dies. En el costat oposat, el Ramón y Cajal és el centre d’alta complexitat amb major demora per a operar, amb 66,77 dies. Finalment, l’Infanta Elena és amb 20,06 dies, l’hospital de baixa complexitat amb els millors valors, mentre que la Infanta Cristina va registrar el juliol passat una demora mitjana de 77,56 dies, sent el temps més alt de tota la CAM.

Cal tenir en compte, que la Comunitat de Madrid va ser la regió espanyola amb menor temps d’espera per a operacions, tal com sosté el Sistema d’informació sobre llistes d’espera en el Sistema Nacional de Salut SISLE-SNS elaborat pel Ministeri de Sanitat i que reuneix les dades del segon semestre de 2022. Amb 63 dies de demora mitjana, la CAM liderava les esperes més curtes, seguida per País Basc (73), Galícia (75), Navarra (85) i Comunitat Valenciana (88). En l’extrem oposat i duplicant la mitjana madrilenya, se situaven altres regions com Andalusia (134), Cantàbria i Catalunya (154), Extremadura (156) o Canàries (157).

Les últimes dades registrades al juliol en la CAM mostren que la seva tendència a la baixa en els temps de la llista d’espera quirúrgica es manté. De fet, l’executiu autonòmic va prendre mesures el desembre passat en aquest aspecte i va posar en marxa el Pla Integral de Llistes d’Espera en el qual es proposava situar en un temps inferior a 45 dies l’espera mitjana per a operacions, consultes externes i proves diagnòstiques durant el període 2022-2024. Amb una inversió de 215 milions d’euros en aquests tres anys, l’estratègia estableix diferents criteris de priorització; un màxim de 45 dies per a cirurgia cardíaca, valvular o coronària; 60 dies per a intervencions com a cataractes o pròtesis de maluc; i 90 dies com a topall en els procediments més comuns com a hèrnies discals, artroscòpia de genoll, varices, fístules, hemorroides.