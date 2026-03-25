Madrid redueix els temps en llista d’espera al febrer en totes les àrees d’atenció sanitària

Les últimes dades del Servei de Madrileny de Salut (Sermas), corresponents al mes de febrer, reflecteixen una millora generalitzada en la Comunitat de Madrid (CAM) dels temps d’atenció sanitària en totes les categories assistencials: llistes d’espera quirúrgica (LEQ), consultes externes i proves diagnòstiques.
Encara que el nombre total de pacients en espera estructural va continuar sent elevat (85.669), la sanitat madrilenya va aconseguir al febrer reduir els temps d’espera i augmentar l’activitat quirúrgica, dos factors clau per a millorar l’atenció als pacients que necessiten una intervenció.
Al febrer es van aconseguir les 39.806 intervencions, 2.476 més que al gener (37.330). Aquest creixement es va sumar al fort increment registrat ja durant el primer mes de l’any, quan es va passar de 32.465 a 37.330 operacions (+4.865). En total, des de gener s’han realitzat 7.341 intervencions addicionals, la qual cosa suposa un augment d’entorn del 23%.
Quant als temps en llista d’espera quirúrgica, la demora mitjana estructural es va reduir de 52,45 dies al gener a 48,92 al febrer, el que suposa un descens de més de tres dies. A més, va millorar la distribució dels temps d’espera: va augmentar el percentatge de pacients atesos en menys de 30 dies, del 36,88% al 45,59%, i va disminuir el número dels qui superaven els 180 dies, de 1.015 a 780. Aquest comportament confirma una millora no sols en els temps mitjans, sinó també en els casos més demorats, un dels principals indicadors de pressió del sistema.
Consultes
En l’àmbit de les cites amb l’especialista, l’evolució també va apuntar al febrer a una millora, malgrat l’augment de la pressió assistencial, amb 730.000 pacients en espera estructural. Així i tot, es va produir una reducció dels temps d’espera. La demora mitjana per a una primera consulta va baixar fins als 64,09 dies, enfront dels 69,45 de gener, la qual cosa va suposar un descens de més de cinc dies en un sol mes. Aquesta millora es va acompanyar, a més, d’un major nombre de pacients resolts en els primers trams i d’una reducció moderada d’aquells que van superar els 90 dies.
La reducció dels temps d’espera en consultes es va recolzar en l’increment de l’activitat assistencial. El nombre de pacients atesos en consultes externes va créixer de manera notable en passar de 338.059 al gener a 393.033 al febrer, és a dir, 54.974 atencions més en un sol mes. Aquest augment es va produir en un context de major dinamisme del sistema, amb un increment tant de les entrades com de les sortides, que van aconseguir les 465.769. Per part seva, la taxa de pacients atesos per cada 1.000 habitants es va situar en 54,78, la qual cosa reforça la millora de la capacitat assistencial en aquest nivell.
Proves diagnòstiques
En el cas de les proves diagnòstiques i terapèutiques, les dades també van reflectir al febrer una reducció dels temps d’espera. La demora mitjana va descendir de 56,44 dies al gener a 53,45 dies al febrer, la qual cosa reforça la tendència a la reducció dels terminis d’atenció.
També en aquesta categoria assistencial va augmentar l’activitat: el nombre de pacients atesos va créixer de manera notable al febrer, amb 20.000 més, en passar de 153.665 a 174.049, al costat d’un repunt rellevant de les entrades i sortides del sistema. Aquest augment es va sumar al ja registrat al gener, quan els pacients atesos van passar de 150.779 a 153.665. En conjunt, l’activitat en proves diagnòstiques ha crescut des de gener en 23.270 pacients, la qual cosa suposa un increment del 15,43%.
Malgrat això, l’elevada pressió assistencial va fer que el total de pacients en espera estructural superés lleugerament els 191.000. Amb tot, les dades apunten a una millora en la capacitat resolutiva, amb una reducció de la demora prospectiva i un major volum de processos atesos.
Hospitals
En aquest escenari, els hospitals exerceixen un paper clau per a la resolució de les llistes d’espera sanitàries. En quirúrgiques els menors temps d’espera al febrer els van registrar l’Hospital Universitari General de Villalba amb 10,98 dies de demora mitjana, seguit de l’Hospital Universitari Rei Joan Carles (13,75 dies), la Fundació Jiménez Díaz (18,02 dies) i l’Hospital Universitari Infanta Elena (21,62 dies).
En consultes externes el patón es va repetir. Els menors temps d’espera els van registrar també l’Hospital Universitari General de Villalba (21,14 dies), l’Hospital Universitari Infanta Elena (22,22 dies) i la Fundació Jiménez Díaz (24,59 dies). Els van seguir l’Hospital Universitari Rei Joan Carles (27,40 dies) i l’Hospital Universitari de Torrejón (33,65 dies).
En proves diagnòstiques, l’Hospital Universitari de Torrejón va encapçalar la classificació amb 13,07 dies, seguit de l’Hospital Universitari Infanta Elena (18,60 dies) i l’Hospital Central de la Creu Roja (19,49 dies). També van destacar l’Hospital Clínic Sant Carles (22,37 dies) i l’Hospital El Escorial (26,74 dies), amb nivells de demora continguts.
Els hospitals que ocupen els primers llocs en eficàcia i menors temps d’accés en les tres categories corresponen a centres de gestió públic-privada, mostrant una bona capacitat dels hospitals públic-privats en termes d’eficiència, accessibilitat i resposta en un context d’elevada pressió assistencial.