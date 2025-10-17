Madrid On Ice torna a l’estadi Riyadh Air Metropolitano amb una pista de gel de 4.200 metres quadrats

L’estadi Riyadh Air Metropolitano tornarà a transformar-se aquest Nadal en un dels grans punts de trobada de la capital amb la celebració de Madrid On Ice, que oferirà una de les pistes de gel més grans d’Europa, amb 4.200 metres quadrats de superfície. L’esdeveniment, que se celebrarà del 22 de desembre a l’11 de gener, permetrà que fins a 1.500 persones patinin de manera simultània en el perímetre de l’estadi.
A més de la pista de gel, Madrid On Ice comptarà amb una programació nadalenca per a tots els públics que inclourà actuacions musicals en directe, sessions de DJ en horari nocturn i una àmplia oferta gastronòmica amb productes típics com a xocolata amb xurros, castanyes rostides, cotó de sucre i altres dolços tradicionals.
La bona connectivitat de l’estadi Riyadh Air Metropolitano, situat en el districte madrileny de Sant Blas-Canillejas, facilita l’accés a l’esdeveniment, especialment en unes dates amb alta afluència en el centre de la ciutat. Els visitants podran arribar amb metro al recinte a través de l’estació Estadi Metropolitano (línia 7) i altres pròximes com Les Roses (línia 2) i Canillejas (línia 5). L’autobús urbà també és una opció, amb 15 línies de l’EMT que passen pels voltants, així com els autobusos interurbans, amb 20 línies operatives en la zona.
Per a aquells que prefereixin el vehicle particular, Riyadh Air Metropolitano oferirà de manera gratuïta els aparcaments Sud A i Exterior Oest. A més, enguany, l’accessibilitat a l’estadi ha millorat encara més gràcies a la recent obertura del corredor viari des de l’estadi a la M-40. Un nou pas inferior de dos carrils que discorre sota la rotonda de l’Avinguda de Arcentales en direcció Sud, connectant aquest enclavament amb la xarxa principal de la ciutat per a oferir un accés més eficient, oferint així una alternativa nadalenca fora del centre de Madrid, que aconsegueix nivells de visitants superiors a l’habitual en aquestes dates.
La venda d’entrades per a Madrid On Ice ja està disponible a través de la web oficial, que obrirà del 16 al 20 d’octubre un període de prevenda exclusiva per als socis de l’Atlètic de Madrid. A més, durant tot el període, els socis blanc-i-vermells podran beneficiar-se d’un descompte del 25%, aplicable a grups de fins a quatre entrades en qualsevol horari i sense límit d’ús.
GRAN AFLUÈNCIA 2024
La passada edició va marcar una fita a l’ésser la primera vegada que es construïa una pista d’aquestes dimensions dins d’un estadi, fora del terreny de joc, convertint el Metropolitano en un escenari únic a Europa. Més de 100.000 persones es van acostar al recinte per a gaudir d’aquesta gran experiència d’oci sobre gel.
Aquest 2025, Madrid On Ice torna per a consolidar-se com una de les pistes de gel més grans del món, aquesta vegada amb una proposta més àmplia d’activitats, espectacles i una oferta gastronòmica renovada que convida a viure Nadal amb tots els sentits.
Amb una posada en escena més ambiciosa i un entorn dissenyat per a sorprendre tant madrilenys com a visitants, el Riyadh Air Metropolitano es consolida com un punt de referència de l’hivern en la capital. La màgia del gel, la música en directe i l’ambient festiu prometen convertir Madrid On Iceen una cita imprescindible per als qui busquen una experiència diferent, plena de llum, ritme i esperit nadalenc.