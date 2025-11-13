La segona edició de Madrid On Ice oferirà una àmplia varietat d’activitats per a tota la família, incloent-hi actuacions musicals en viu, tallers i propostes temàtiques. A més del patinatge, els visitants podran gaudir d’experiències per als nens, com a trobades amb Papà Noel i els Reis Mags, així com zones dedicades a gaming, en col·laboració amb PlayStation, i a Playmobil. També hi haurà sessions de DJ en directe a última hora. En l’espai gastronòmic, es podran degustar tant plats tradicionals d’hivern com opcions culinàries més innovadores.
Convertit en pista de gel, del 22 de desembre a l’11 de gener, l’estadi Riyadh Air Metropolità tornarà a transformar-se en un espai pensat perquè grans i petits gaudeixin junts no sols d’una de les pistes més grans d’Europa, amb 4.200 metres quadrats de superfície i capacitat per a 1.500 persones, sinó també d’espectacles familiars, actuacions musicals i la millor gastronomia. Com a principal novetat d’enguany, ja en l’exterior de l’estadi, una fanzone de 8.000 metres quadrats donarà la benvinguda als visitants, que trobaran un “mercat de Nadal” amb atraccions i foodtrucks. Aquest espai exterior serà d’accés lliure, per la qual cosa no serà necessari adquirir entrada per a poder gaudir d’aquesta experiència nadalenca -sí que hauran d’adquirir tiquets per a cada atracció-.
LA MÚSICA, PROTAGONISTA
Altra de les claus d’aquesta edició és el paper protagonista de la música, ja que en l’escenari principal de l’estadi tindran lloc diferents actuacions durant els findes de setmana. Així, segons ha confirmat l’organització, durant els matins de dissabtes i diumenges -en horari de 12 a 13 hores- els més petits podran gaudir dels espectacles “El pallasso Tallarin”, “La meva amiga Buby” i “Les aventures de Coco i Pepe”, de Cantajuego; així com de “Masha i l’Os”, “Simon” o “Moonsters”. Quan caigui la nit, en el mateix espai els caps de setmana es realitzaran sessions de DJ i actuacions musicals dirigides a un públic jove i adult fins a les 23 hores. No obstant això, els noms dels artistes convidats no es coneixeran fins la setmana vinent.
Madrid On Ice aposta enguany també per la gastronomia a través de dues zones de restauració tancades i climatitzades a l’interior de l’estadi. A aquestes se sumaran diferents llocs de menjar, tant dins com fora del Riyadh Air Metropolità, en els quals serà possible gaudir de xurros, xocolata, cardis, dolços nadalencs i fast food.
ACCÉS GRATUÏT PER A MENORS DE 3 ANYS
La venda d’entrades per a Madrid On Ice ja està disponible a través de la web oficial madridonice.com. A més, els menors de 3 anys i els majors de 65 gaudiran d’accés gratuït a l’estadi, encara que sí que hauran d’adquirir la seva entrada per qüestions d’aforament.
A més, per a respondre a les demandes de tots aquells que vulguin gaudir de l’experiència, en aquesta edició existeixen diferents tipus de passades. Així, l’entrada de patinatge dona accés a la zona de gastronomia i a tots els espectacles programats per al dia i la sessió seleccionats; mentre que aquells que no vulguin patinar podran accedir a la zona de restauració en adquirir una entrada de passeig o, fins i tot, accedir només als espectacles infantils o a les actuacions nocturnes.
CONNECTIVITAT
La bona connectivitat de l’estadi Riyadh Air Metropolità, situat en el districte madrileny de Sant Blas-Canillejas, facilita l’accés a l’esdeveniment, especialment en unes dates amb alta afluència en el centre de la ciutat.
Els visitants podran arribar amb metro al recinte a través de l’estació Estadi Metropolità (línia 7) i altres pròximes com Les Roses (línia 2) i Canillejas (línia 5). L’autobús urbà també és una opció, amb 15 línies de l’EMT que passen pels voltants, així com els autobusos interurbans, amb 20 línies operatives en la zona.
Per a aquells que prefereixin el vehicle particular, Riyadh Air Metropolità oferirà de manera gratuïta els aparcaments Sud A i Exterior Oest. A més, enguany, l’accessibilitat a l’estadi ha millorat encara més gràcies a la recent obertura del corredor viari des de l’estadi a la M-40. Un nou pas inferior de dos carrils que discorre sota la rotonda de l’Avinguda de Arcentales en direcció Sud, connectant aquest enclavament amb la xarxa principal de la ciutat per a oferir un accés més eficient, oferint així una alternativa nadalenca fora del centre de Madrid, que aconsegueix nivells de visitants superiors a l’habitual en aquestes dates.