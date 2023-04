Madrid, líder en nombre de proves diagnòstiques fetes cada mil habitants

El 2022, Madrid va ser la comunitat que va liderar el nombre de proves diagnòstiques realitzades per cada 1.000 habitants, assolint les 684; davant de les 510 de la mitjana nacional, segons l’anàlisi de l’Institut Coordenades sobre el nivell assistencial sanitari d’Espanya. “Biòpsies, mamografies, colonoscòpies, ressonàncies magnètiques o TAC són algunes de les proves més realitzades entre els pacients espanyols a l’hora de diagnosticar una malaltia, així com determinar les causes de qualsevol afecció amb vista a prescriure un tractament. Per això, la quantificació es converteix en un bon indicador per determinar la capacitat de resposta que tenen les comunitats i la tecnologia de què disposen als seus centres hospitalaris, unes dades que permeten obtenir una radiografia completa del conjunt d’Espanya sobre les proves diagnòstiques realitzades”, ha assenyalat Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA).

La Comunitat de Madrid lidera en aquesta anàlisi 3 de les 12 proves diagnòstiques analitzades i se situa al top 3 de vuit. Té el lideratge en la realització de colonoscòpies per cada 1.000 habitants, amb un total de 50; seguida de Castella i Lleó, amb 38; i Andalusia, amb 36. Al costat oposat, hi ha Cantàbria (16), Balears (22) i Extremadura (22) com a regions que presenten les pitjors dades en relació amb aquesta prova diagnòstica que, en el conjunt de les comunitats espanyoles, se situa a les 34 colonoscòpies realitzades.

“Madrid no és només la comunitat que realitza un nombre més gran de colonoscòpies, sinó que, en la comparativa amb l’any anterior, també és la que més creix pel que fa al nombre realitzat d’aquestes proves”, ha assegurat Sánchez Lambás. La comunitat va experimentar un creixement proper al 13%, seguida de Catalunya (+11,10) i Andalusia (+7,21), totes tres per sobre del creixement mitjà nacional, situat al 6,17%.

Amb 14,6 gammagrafies per cada 1.000 habitants, Madrid també encapçala aquesta prova diagnòstica, seguida de les Canàries (11,8) i Castella i Lleó (10,9), totes tres per sobre de la mitjana nacional, que se situa en 9, 3. Per contra, Castella-la Manxa (4), Extremadura (4,5) i Cantàbria (4,8) són les regions que menys gammagrafies van realitzar el 2022.

Pel que fa a la comparació entre anys (2022 Vs. 2021), Madrid és la que més creix, amb un increment en gammagrafies proper al 13%; seguida de Catalunya (+11,44%) i Extremadura (+8,97%).

Una tendència similar passa amb les ressonàncies magnètiques (RM), on amb 168 Madrid és la comunitat que més proves d’aquesta tipologia va dur a terme el 2022 per cada 1.000 habitants, seguida de les Balears (122) i, en tercer lloc, La Rioja (119), amb una mitjana nacional situada a 100. Respecte a les comunitats que menys RM van realitzar estan Múrcia (38), País Basc (49) i Extremadura (51).

Igualment, Madrid és la comunitat que més va créixer en el nombre de ressonàncies fetes respecte de l’any anterior, amb un increment del 13%, seguida de Catalunya (+11,31%) i les Canàries (+7,10%).

Pel que fa a les TAC -la prova més realitzada a Espanya-, Catalunya és la comunitat que més va realitzar aquesta prova el 2022, concretament 170 per cada 1.000 habitants; seguida de Madrid, amb 163; i de la Comunitat Valenciana, amb 155; mentre que Múrcia (97), Aragó (106) i les Canàries (113), són les que menys van realitzar, lluny de la mitjana nacional situada el 149. Respecte al 2021, Madrid és la comunitat que més creix, un 12,99%; seguida de Catalunya, amb un 11,2%; i Astúries, amb un 7,49%.

En el cas dels PET, Navarra, amb 9,2 realitzades per cada 1.000 habitants, és la comunitat que encapçala aquest tipus de proves diagnòstiques; seguida de Madrid, amb 8,9; i les Canàries, amb 8,7; les tres situades per sobre del 6,1 que marca la mitjana nacional. Per contra, Castella i Lleó (3), Astúries (3,3) i les Balears (3,7) són les que menys PET van realitzar. Comparant el 2022 respecte al 2021, Madrid és la comunitat que més va créixer amb un 13%, seguida de Catalunya (+10%) i les Canàries (7,87%).

El Principat d’Astúries encapçala el nombre de broncoscòpies fetes, amb 3,7 per cada 1.000 habitants; mentre que Madrid se situa amb 3,6 en segona posició; i el País Valencià en tercera amb 3,5. Les regions que van fer menys broncoscòpies van ser Balears (1,7), Navarra (1,8) i Andalusia (2,1), davant les 2,9 de mitjana nacional.

Madrid se situa al capdavant respecte a l’increment de broncoscòpies realitzades el 2022 en comparació de l’any anterior, amb un creixement del 16,23%, seguida de Catalunya (+10,27%) i les Canàries (+7,19%), amb un increment mitjà del conjunt nacional del 5,84%.

En el cas de biòpsies -la prova més realitzada a Madrid en termes absoluts-, Navarra és la regió que més va realitzar aquest tipus de proves diagnòstiques el 2022 per cada 1.000 habitants (207), seguida de Catalunya (190) i Madrid (182), posicionant aquestes tres comunitats a força distància de la mitjana nacional, que se situa en 136. Per contra, Extremadura (83), el País Basc (87) i les Canàries (96) són les que menys biòpsies per cada 1.000 habitants van fer.

Pel que fa a les comunitats que més van incrementar el nombre de biòpsies realitzades l’any passat, destaca Madrid en primera posició (+12,96%), seguida de Catalunya (11,10%) i Astúries (10,63%), davant d’un creixement mitjà nacional del 6,07%.

Astúries, seguida de La Rioja i de Madrid, són les comunitats que encapçalen el top 3 de mamografies realitzades per cada 1.000 habitants, amb 122, 111 i 83, respectivament. Per la seva banda, Múrcia (21), Cantàbria (27) i Galícia (37) són les que em van realitzar, situant-se la mitjana del conjunt de comunitats a 64.

En relació amb les comunitats que més van créixer el 2022 respecte al 2021, Madrid estaria al capdavant amb un increment del 13,24%; seguida de Catalunya, que va créixer un 10,88%; i d’Astúries, un 8,46%.

PROVES DIAGNÒSTIQUES

“Madrid és la comunitat que manifesta també un creixement més gran en la realització de proves diagnòstiques el 2022 enfront de l’any anterior, cosa que agilitza de manera considerable les llistes d’espera als hospitals, que alhora és un d’un dels principals factors. Per als pacients a l’hora de dilucidar quin és l’hospital que més convé al pacient a l’hora de fer-se una prova diagnòstica. No totes les regions són igual d’àgils i transparents a l’hora de publicar les dades, però n’hi ha com a Madrid que, cada mes, publica el nombre de pacients pendents de consultes externes, operacions quirúrgiques i proves diagnòstiques”, ha afirmat Jesús Sánchez Lambás.

L’anàlisi indica que està molt per sobre en totes les proves diagnòstiques, amb una rellevància especial en la realització de broncoscòpies amb un creixement del 16,23%, davant del 5,84% de la mitjana nacional (+10,39%); els SPECT, amb un increment del 12,25% davant el 4,60% (+7,65%); les necròpsies amb un creixement del 13% davant el 5,45% (+7,55%); les TAC amb un augment del 12,90% davant el 5,62% (+7,63%); i les mamografies amb un augment del 13,24% davant el 6,30% (+6,94%).

El grup d’experts de l’Institut Coordenades ha ampliat el període analitzat per veure l’evolució experimentada al llarg de quatre anys, concretament els compresos entre el 2018 i el 2022. Un termini de temps en què conclou que Madrid també destaca respecte al conjunt de les comunitats autònomes, amb una diferència especialment significativa en angiografies digitals, on ha crescut un 44,67%, un 18,94% més que la mitjana de la resta de comunitats (+25,73); ERCPs amb un increment del 35,6%, un 14,43% més que la mitjana nacional (+21,17); gammagrafies amb un augment del 29,83%, un 12,21% més que la mitjana del conjunt nacional (+17,62%); mamografies amb un creixement del 32,51%, un 9,93% més que la mitjana nacional (+22,58%); o broncoscòpies amb un augment del 28,64%, un 4,88% més que la mitjana de la resta de comunitats (23,76%).

“Un dels darrers propòsits que s’ha marcat Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de la Comunitat és que les cirurgies, les primeres consultes i les proves diagnòstiques es facin en un termini màxim de 45 dies, sent 60 dies el temps de referència per a les intervencions sense risc vital i 90 dies per als procediments més comuns. Uns temps que, sens dubte, ajudaran a millorar les xifres de cara als pròxims anys”, han conclòs des de l’Institut Coordenades.