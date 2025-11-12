Madrid consolida el seu lideratge com la comunitat amb menor espera quirúrgica

Madrid torna a situar-se al capdavant del país en gestió sanitària. Amb els temps d’espera més baixos d’Espanya, la regió manté el seu lideratge en eficàcia quirúrgica i atenció especialitzada, segons l’últim informe SISLE del Ministeri de Sanitat
L’evolució de les llistes d’espera en el Sistema Nacional de Salut durant el primer semestre de 2025 són positives en la Comunitat de Madrid (CAM), segons les últimes dades del Sistema d’Informació sobre Llistes d’Espera (SISLE), publicats pel Ministeri de Sanitat. Madrid es manté com la comunitat espanyola amb menor temps d’espera de tot el territori nacional per a intervencions quirúrgiques, amb 49 dies de demora mitjana, molt per sota de la mitjana nacional de 118,6 dies -és a dir, gairebé 70 dies menys- per davant d’altres comunitats com Catalunya, que aconsegueix els 148 dies, o Andalusia, amb 160.
El nombre de pacients en llista d’espera quirúrgica a Madrid també mostra una evolució positiva: passa de 73.436 a 70.971 persones entre desembre i juny. Una reducció que es tradueix en una taxa de 9,96 pacients per cada mil habitants, enfront dels 17,35 de la mitjana del SNS. És a dir, Madrid té pràcticament la meitat de pacients en llista d’espera estructural que el conjunt del país i aconsegueix mantenir un equilibri estable fins i tot en un context de major demanda assistencial. Resultats que, segons la Conselleria de Sanitat de la CAM, es deuen a una planificació més eficient de les cirurgies, a la coordinació entre hospitals públics i concertats i a l’ús d’eines digitals que permeten monitorar els temps d’espera i redistribuir la càrrega de treball en funció de la capacitat disponible.
GESTIÓ QUIRÚRGICA
En l’àmbit quirúrgic, la comparació entre el SISLE de desembre de 2024 i el de juny de 2025 reflecteix un comportament desigual entre comunitats, encara que amb una millora generalitzada en la reducció de temps en el conjunt del Sistema Nacional de Salut. El nombre total de pacients pendents d’una operació descendeix en més de tretze mil persones i el temps mitjà d’espera s’escurça fins als 118,6 dies. No obstant això, el veritable salt de qualitat s’observa a Madrid, on els indicadors es mantenen en xifres rècord, amb l’espera mitjana més baixa i un percentatge de pacients amb més de sis mesos d’espera pràcticament nul: tan sols el 0,5% enfront del 19,6% de la mitjana nacional.
A Catalunya un de cada tres pacients porta més de mig any esperant la seva intervenció, Madrid a penes registra demores prolongades. El seu temps medio no sols és el més sota del país, sinó també el més estable, sense repunts estacionals ni acumulació de casos crítics de llarga durada. En la pràctica, la majoria d’especialitats quirúrgiques madrilenyes tenen temps de resolució inferiors als dos mesos, amb valors com 45 dies en Oftalmologia, 52 en Otorrinolaringologia, 53 en Traumatologia i 45 en Cirurgia General i Digestiva.
Fins i tot en les tres especialitats quirúrgiques amb major demora mitjana en el conjunt del Sistema Nacional de Salut -Cirurgia Plàstica, Neurocirurgia i Angiologia i Cirurgia Vascular- Madrid presenta millors resultats. En Cirurgia Plàstica, els pacients a Espanya esperen una mitjana de 259 dies, mentre que en la CAM el temps es redueix a 51 dies, la qual cosa suposa 208 dies menys. En Neurocirurgia, la diferència també és molt significativa: la mitjana nacional és de 173 dies enfront dels 56 dies madrilenys, és a dir, 117 dies menys. I en Angiologia i Cirurgia Vascular, on el conjunt del país registra una mitjana de 160 dies, Madrid aconsegueix reduir l’espera a 64 dies, 96 menys que la mitjana nacional.
CAPACITAT ASSISTENCIAL
Les llistes d’espera per a consultes externes també mostren avanços notables i confirmen una tendència de reducció constant durant els últims exercicis. En un context nacional on els pacients esperen de mitjana 96 dies per a ser atesos per un especialista, a Madrid la xifra es redueix a 63 dies, la qual cosa suposa més d’un mes menys d’espera (33 dies). La regió ha aconseguit a més reduir el temps de demora respecte a l’anterior SISLE en nou dies.
Al juny de 2025, les tres especialitats amb major temps mitjà d’espera per a una primera consulta en el Sistema Nacional de Salut van ser Dermatologia, Traumatologia i Neurologia. En el conjunt d’Espanya, els pacients van esperar una mitjana de 121 dies en Dermatologia, 114 en Traumatologia i 111 en Neurologia. En canvi, la CAM va registrar temps molt inferiors: 57 dies menys en Dermatologia, 51 menys en Traumatologia i 48 menys en Neurologia. Una diferència que situa a Madrid com una de les comunitats més eficients també en l’atenció ambulatòria especialitzada, amb un sistema capaç d’absorbir l’alta demanda i mantenir terminis molt per sota de la mitjana nacional fins i tot en les àrees més tensionadas del sistema sanitari públic.
La implantació d’eines de citació intel·ligent ha estat clau en aquest procés. Mitjançant algorismes que ajusten les agendes dels professionals en funció de la demanda i les absències, el sistema permet redistribuir cites de manera automàtica i optimitzar l’atenció sense augmentar la càrrega assistencial. Els centres hospitalaris madrilenys han incorporat, a més, sistemes de priorització que garanteixen l’atenció més ràpida en els casos de major complexitat o risc clínic, la qual cosa reforça la percepció d’equitat i confiança en el sistema públic.