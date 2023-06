Madrid concentra el major nombre d’universitats públiques

La Comunitat de Madrid reuneix la major oferta d’universitats públiques i privades d’Espanya; així com l’oferta formativa més àmplia gràcies a les 1.660 titulacions impartides en els seus centres, entre Graus, Màsters i Doctorats, segons l’anàlisi realitzada pel grup d’experts de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA), que ha examinat l’oferta universitària i formativa espanyola.

El sistema universitari espanyol està format per 89 universitats, 50 públiques i 39 privades, que tenen centres i campus en gairebé 200 municipis de tot el país. Entorn del 20% d’aquests centres estan situats en la Comunitat de Madrid, que es converteix en la regió amb major nombre d’universitats.

En total són 17 universitats, 6 públiques i 11 privades, les que situen a Madrid per davant de Catalunya que compta amb 12 universitats i Andalusia que té 11. El Top 5 de regions per nombre d’universitats els completen la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó amb 9 universitats cadascuna.

A més del nombre d’universitats, l’Institut Coordenades ha analitzat l’oferta de titulacions impartides en cada regió. En total a Espanya s’imparteixen 8.032 titulacions, 3.112 Graus, 3.735 Màsters i 1.185 Doctorats. La Comunitat de Madrid torna a liderar la classificació en oferta amb un total de 1.660 titulacions, col·locant-se en primer lloc per nombre de titulacions de Grau amb 636, un 8% més que Catalunya i un 37% més que Andalusia; i per titulacions de Màster amb 807, que suposa un 12% més que Catalunya i un 36% més que Andalusia.

“La Comunitat de Madrid és un pol d’atracció de talent clau a Espanya des de la Universitat gràcies a la gran oferta formativa que reuneix i a la qualitat de les universitats públiques i privades presents a la regió. La comunitat d’estudiants universitaris de Madrid, amb més de 300.000 persones tant d’Espanya com de l’estranger, és la major d’Espanya i una de les més grans d’Europa. El treball realitzat per les universitats públiques i privades per a comptar amb titulacions de qualitat i, en alguns casos, desenvolupar models educatius disruptius alineats amb la demanda del mercat professional, està transformant-se en la creació d’una comunitat de talent virtuosa que es retroalimenta”, va assenyalar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades.

Ecosistema universitari

La Comunitat de Madrid suma 17 universitats, 11 privades (Alfons X el Savi, Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, CUNEF, ESIC, Europea de Madrid, Francesc de Vitòria, Internacional Villanueva, CEU Sant Pau, UDIMA i Pontifícia Cometes), 6 públiques (Alcalá, Autònoma, Carles III, Complutense, Politècnica i Rei Joan Carles), i la seu central de la UNED.

Entre elles, destaca l’anàlisi de l’Institut Coordenades cinc per “el seu constant treball i la seva contribució a la conformació una oferta educativa diversa, amb titulacions actuals i que responen a les demandes del mercat laboral en la Comunitat de Madrid”.

Una d’elles és la Universitat Autònoma de Madrid que està reconeguda com una de les 220 millors universitats del món i està entre les 100 universitats més prestigioses d’Europa. L’oferta acadèmica oficial de la universitat inclou 50 titulacions de grau, 8 dobles graus i 87 màsters, així com 34 programes de doctorat i gairebé un centenar de títols propis.

També la Universitat Alfons X el Savi. UAX està reconeguda com una universitat d’excel·lència en els principals rànquings internacionals. Ofereix una formació de més de 125 programes de Grau, Doble Grau, Màster i Doctorat; així com titulacions d’FP de Tercer Cicle, en les àrees de la Sanitat, Salut i Esport o Enginyeria, entre altres. Ha impulsat un model de formació experiencial i interdisciplinària, amb entorns de cocreación i col·laboració en els quals aplica tècniques de agile learning. Això, unit als 8.800 convenis amb empreses li permeten oferir una formació completa i alineada amb el mercat laboral. El 93% dels alumnes de UAX aconsegueix ocupació en el primer any després de finalitzar els seus estudis.

Per part seva, la Universitat Complutense de Madrid, segons la majoria de les classificacions internacionals de referència, se situa entre les 200 millors universitats del món i figura com una de les 75 millors d’Europa. És la tercera universitat d’ensenyament presencial més gran del continent europeu i ofereix formació en més de 80 títols de Grau i doble Grau i més de 140 Màsters, a més d’estudis de formació permanent.

Respecte a la Universitat Pontifícia Cometes, destaca que la universitat catòlica dirigida per la Companyia de Jesús està inclosa entre els llocs 601-650 del rànquing internacional QS. Té una gran projecció internacional i entre les seves titulacions més reconegudes es troben ICAI, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la universitat, i ICADE, que agrupa les facultats de Dret i de Ciències Econòmiques i Empresarials. Destaca per l’alt nivell d’inserció laboral dels seus graduats, que frega el 100%.

Finalment, cita a la Universitat Politècnica de Madrid i assenyala que és una de les institucions educatives més reconegudes a nivell nacional i internacional, situant-se entre les 60 millors universitats del món en Enginyeria i Tecnologia segons el QS World University Rànquing 2022. Les titulacions en els àmbits d’Enginyeria de Mines i d’Enginyeria Mecànica, Aeronàutica i de Fabricació són les millor valorades i es posicionen entre els 50 millors del món.