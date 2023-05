Madrid cobreix el 100% de les places MIR en Atenció Primària

Madrid ha cobert el 100% de les vacants en Atenció Primària, cobrint totes les places MIR ofertes en l’especialitat, segons la Conselleria de Sanitat que assenyala que, en total, 217 candidats han sol·licitat realitzar la seva formació com a MIR als centres d’Atenció Primària del Servei Madrileny de Salut (Sermas) i, a partir del pròxim 22 de maig, ja s’obre el període per ocupar la plaça assignada. A escala nacional el Govern compta encara amb 202 places desertes a Primària, cosa que l’ha portat a anunciar una segona convocatòria MIR per cobrir-les com més aviat millor el 2023. El conseller de Sanitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, animava el Ministeri de Sanitat a “revisar exactament per què s’han quedat més de dues-centes places sense cobrir”, a més d’exigir “amb tota celeritat” una reunió del Consell Interterritorial per parlar de manera monogràfica sobre els recursos humans.

Per la seva banda, Semergen, la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària, també afirmava sentir-se preocupada pels resultats de l’elecció de places MIR del 2023, afirmant que “que no arribin a cobrir-se totes les places, amb l’alta necessitat de metges de família decep i disgusta”, més quan fa temps que adverteixen que cal trobar solucions per pal·liar la falta de relleu generacional en l’especialitat.

La manca de personal a diverses àrees de la Medicina està provocant un problema per al SNS. A l’informe ‘Oferta-Necessitat d’Especialistes Mèdics 2021-2035’ s’indica que cada vegada són més les especialitats mèdiques que tenen problemes per fer front al necessari relleu generacional, entre les quals hi ha la Medicina de Família i Comunitària, el perfil de la qual està actualment catalogat com d’“alta necessitat” en ser la segona especialitat més envellida i comptar amb una taxa de reposició molt justa. A ella se sumen altres com Anestesiologia i Reanimació, Geriatria o Medicina d’Urgències i Emergències.

A finals de maig, un total de 216 metges acaben la seva residència de Medicina de Família a l’Atenció Primària de la CAM (R4 o quart i últim any de formació), als quals se’ls oferirà un contracte de tres anys com a metges de família als centres de salut, segons la conselleria.

Indica que el 2023 Madrid “ha tornat a ser” la preferida pels residents, amb 1.462 places ofertes per la comunitat. A escala nacional, entre els 1.000 primers llocs, fins a 271 han escollit Madrid. De fet, el mes d’abril passat, quan arrencava l’adjudicació del 2023 per al repartiment de places de les diferents regions, Madrid captava en el primer torn el 35% del total de les 400 primeres places.

Segons Ruiz Escudero, és “una bona notícia que totes aquestes places es vagin cobrint”. L’any passat, Madrid, seguida d’Andalusia i Catalunya, esdevenia la regió preferida pels MIR per formar-se, segons reflectia l’informe ‘Distribució de places MIR 2022’ elaborat pel Centre d’Estudis del Sindicat Mèdic de Granada.

L’Institut Coordenades sosté que “la manca de professionals, el col·lapse de l’Atenció Primària o la fugida dels metges a altres països són algunes de les patologies que no només afecten el sistema sanitari madrileny, sinó el conjunt del Sistema Nacional de Salut”, a això afegeixen que la “Comunitat de Madrid, de lluny, està en una situació molt més favorable que la resta dels territoris pel que fa a les prestacions i funcionament”.

La Comunitat de Madrid assenyala que compta amb el pressupost sanitari més gran de la seva història, per sobre dels 8.780 milions d’euros, i amb previsions d’augmentar-lo en més d’un 11% aquest 2023 per millorar, entre altres àmbits, l’Atenció Primària. Assegura que per cada euro que el Govern d’Espanya dedica a l’Atenció Primària, Madrid destina 20 euros, entre altres factors, perquè l’Atenció Primària madrilenya té “una sèrie de particularitats en comparació amb altres comunitats, com l’àmplia cobertura horària del servei, amb una ciutat activa a tres torns i un volum de concentració de població que altres regions no tenen”.