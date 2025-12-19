Madrid celebra que el WTTC fixi la seva seu a la ciutat, per davant de les candidates Milà, París o Dubái￼￼

El conseller de Cultura, Turisme i Esport, Mariano De Paco Serrano, ha celebrat la decisió del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC, per les seves sigles en anglès) de traslladar la seva seu central a Londres (el Regne Unit) a Madrid, després d’un procés d’alliberament entre diverses candidatures, incloses Ginebra, Milà, París o Dubai.
“Estem d’enhorabona! El WTTC, que representa a més de 200 empreses del sector internacional, tria el magnífic moment de la Comunitat de Madrid per a traslladar la seva seu des de Londres. Ho hem secundat des del primer moment. Benvinguts!”, ha traslladat el conseller en una publicació de la xarxa social ‘X’.
Aquesta decisió va tenir el suport unànime dels 17 membres del comitè operatiu de l’organisme internacional, sobre la base de criteris d’avaluació en sis àrees, com a cost de lloguer, entorn fiscal i incentius, suport governamental i proximitat a organitzacions internacionals.
En un comunicat, el WTTC ha destacat que l’oficina a Madrid els permetrà “accés immediat” a un grup de talent “significativament més ampli i divers”, que abasta prop de 350 milions de professionals qualificats a la regió.
Espanya també va ser seleccionada per la seva “sòlida” connectivitat internacional, a través de l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el seu entorn empresarial “competitiu”, el suport governamental, les sinergies amb organitzacions internacionals del sector com a ONU Turisme i la seva alineació amb la missió global del WTTC.
Respecte al motiu de canvi de seu, els desafiaments vinculats al Brexit, com les restriccions a la mobilitat del talent, han resultat ser els factors determinants perquè el Regne Unit resultés “menys atractiu”, en un moment en el qual l’entitat busca “continuar enfortint la seva posició de lideratge i ser encara més àgil dins del sector”.
Per al ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, aquesta decisió reforça la posició d’Espanya com “una potència turística” i converteix a Madrid en “la capital mundial de la governança turística, integrant veu pública i privada”.
Així mateix, en declaracions durant la seva visita a la fàbrica de Pepsico en Etxabarri-*Ibiña (Àlaba), ha puntualitzat que, “si el WTTC vol estar físicament on es decideix el futur del turisme i on el turisme és realment un motor econòmic, Espanya és el lloc idoni”.
Tal com assenyala una nota del Ministeri, les noves oficines centrals del WTTC a Madrid possibilitaran la creació d’un “campus global del turisme”, així com l’oportunitat de generar projectes conjunts finançats per organismes internacionals i inversors públic-privats per a il·luminar noves iniciatives pilot i centres de coneixement al voltant del turisme.
Per part seva, la CEO i presidenta interina del WTTC, Gloria Guevara, ha subratllat que la ubicació en “una ciutat competitiva” com Madrid ajudarà a enfortir-se “encara més”, a oferir una relació més pròxima amb els membres a tot el món i a exercir un paper clau en l’assessorament sobre el desenvolupament de polítiques que impulsin el creixement del turisme i la creació d’ocupació.
“Aquest pas garanteix que operem de manera més eficient, que lliurem major valor als nostres membres, que tinguem accés al millor talent global i que mantinguem una veritable perspectiva internacional, amb el sòlid suport del govern espanyol”, ha aprofundit el president del consell d’administració, Manfredi Lefebvre.
Al costat d’aquesta nova seu, Madrid acull des de la seva creació en 1975, la seu d’ONU Turisme –antiga Organització Mundial del Turisme (OMT)–, que a més estrenarà en 2026 noves oficines al costat del Palau de Congressos del Passeig de la Castellana.