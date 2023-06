Madrid batrà el seu rècord d’oferta hotelera de luxe a finals d’any

La capital continua captant apetit inversor i sumant hotels de luxe que aterren en les zones més exclusives de la ciutat, que s’ha afermat en 2023 com un destí de turisme premium.

Segons la consultora JLL, Madrid superarà les 2.700 habitacions de luxe a la fi d’any (va finalitzar 2022 amb unes 2.400), la dada més alta de l’última dècada, en la qual aquest tipus d’establiments s’han incrementat fins a un 50,8%.

A més, la transformació de la capital en els últims temps ha permès una ràpida recuperació del sector hoteler de luxe, amb una ADR (preu mitjà que paguen els clients per una habitació) que supera en un 46% els nivells de 2019, segons assenyala l’informe de JLL ‘L’Evolució del Hospitality Mundial de Luxe’.

Aquesta tendència de creixement del segment a Madrid també el ratifica la consultora CBRE, que preveu que entorn del 50% de les obertures de nous hotels en els pròxims cinc anys es concentrin principalment en la capital i algunes zones de costa.

En aquest sentit, les últimes operacions avalen a Madrid com a ubicació preferent per a aquesta tipologia d’hotels de cinc estrelles i gran luxe. L’última a anunciar una obertura d’aquestes característiques ha estat la prestigiosa signatura Marriott, que, després d’un procés de rehabilitació, reconvertirà el centenari hotel Palace de Madrid en un hotel de gran luxe sota el seu segell The Luxury Collection. Precisament, el grup estatunidenc hoteler va obrir les portes del JW Marriott Hotel Madrid, (el primer amb l’ensenya JW Marriott d’Espanya) en un cèntric edifici propietat de Millenium Hospitality en la zona de Canalejas, eix de la coneguda ja com ‘la milla d’or hotelera’ de la capital.

Aquesta socimi, presidida per Javier Illán, és una de les companyies que estan atraient a la capital algunes de les signatures hoteleres internacionals més importants del món. Així, ja ha confirmat que portarà el primer Nobu a la capital, la cadena d’hotels de luxe propietat de Robert de Niro i Meir Tepper, que se situarà a Alcalá 26, i també obrirà un hotel cinc estrelles en el seu immoble del carrer Zorrilla 19, al costat del Congrés de Diputats. Obertures que arriben després de la consolidació de marques com Rosewood (Vila Magna), Ritz (Mandarin) o el Four Seasons, que aviat tindrà un nou veí en Canalejas: el grup Peixateries De la Corunya establirà un complex hoteler de luxe després de rehabilitar tres edificis: el Teatre Reina Victòria, l’Edifici Meneses i la Casa Allèn.

Unes operacions en la capital d’Espanya que també es veuen reflectides en la despesa mitjana dels turistes estrangers a la ciutat. Segons les últimes dades de l’enquesta de Despesa Turística de l’INE, en el que va d’any, la despesa total dels turistes supera els 3,6 milions d’euros, i en l’últim mes han gastat una mitjana de 1.615 euros per persona, un 48,7% més que en la resta de les comunitats. De fet, JLL assenyala en el seu informe que Madrid s’ha convertit en una de les ciutats més cobejades d’Europa a causa de la demanda constant de viatgers d’oci i de negocis, així com al continu creixement en el nombre de visitants internacionals que rep la ciutat.