Madrid, Barça i Atlètic, els que més ingressen per drets audiovisuals

LaLiga ha fet públic el repartiment dels ingressos audiovisuals a cada club de Primera i Segona per la venda centralitzada dels drets audiovisuals durant la temporada 2021-22. Es tracta de més de 1.585 milions d’euros a repartir entre els clubs segons els criteris establerts amb aquesta finalitat.

Reial Madrid, Barcelona i Atlètic de Madrid encapçalen el rànquing d’ingressos per drets audiovisuals i se situen entre els clubs que obtenen més beneficis per aquest concepte de totes les lligues europees. Només sis clubs de la Premier superen per poc els espanyols en ingressos televisius, sent el Manchester City el que més avantatge els treu amb 15 milions més.

Així, el Reial Madrid amb 160,8 milions d’euros per drets televisius ocupa la setena posició i el Barça amb 160,1 milions d’euros, la vuitena, en una classificació que lidera el Manchester City, que va ingressar 176 milions d’euros a les seves arques.

Per la seva banda, l’Atlètic de Madrid està situat al quinzè lloc amb 130,3 milions d’euros ingressats, amb els quals supera altres clubs històrics europeus com el Bayern de Munic, al lloc 16è amb 90 milions d’euros, o el PSG al lloc 21è, que només ha aconseguit ingressar 58,3 milions d’euros la temporada 21/22.

Des que es va implantar el 2015 la venda centralitzada dels drets audiovisuals, LaLiga ha crescut un 15% en ingressos per aquest concepte, mentre que la Premier només ho ha fet un 5% en aquest mateix període.

Igualment, la diferència entre el que ingressen pels seus drets els clubs que formen part de la Premier i els de LaLiga es deu a les característiques dispars entre els mercats britànic i espanyol, i és que el Regne Unit compta amb una major penetració de subscripcions a models de pagament, així com una població total més gran amb una renda per càpita més alta.

Pel que fa als clubs de Segona Divisió, a LaLiga SmartBank s’han repartit 198,95 milions d’euros, amb l’Eibar com el que ha rebut més ingressos amb 28,58 milions, inclosa l’ajuda del descens (19,69 milions). El segueixen en aquest rànquing el Valladolid (23,63 milions) i l’Osca (16,52), que també van baixar de categoria la temporada prèvia i que també reben aquesta ajuda.