Madrid augmenta la seva capacitat diagnòstica

En els últims tres anys, la Comunitat de Madrid ha experimentat un significatiu reforç en la seva capacitat diagnòstica, reflectit en un increment en el volum de proves realitzades, així com una notable reducció en els temps d’espera per als pacients. Segons reflecteixen les dades de l’Observatori de Resultats del Servei Madrileny de Salut (Sermas), el 2024 es van realitzar més d’1,4 milions de proves diagnòstiques d’imatge avançada als hospitals madrilenys, destacant el creixement en els TACs (Tomografia Axial Informatitzada) i les ressonàncies magnètiques, amb augments del 7,4% i 20,4%, respectivament, en comparació amb 2022. El 2024, els hospitals madrilenys van realitzar 831.052 TACs i 590.418 ressonàncies magnètiques. Aquests increments reflecteixen una resposta eficient a les creixents demandes dels ciutadans i als avanços tecnològics implementats en el sistema sanitari madrileny.
L’augment en l’activitat diagnòstica no sols ha permès realitzar més proves, sinó que també ha tingut un impacte directe en la reducció dels temps d’espera per a les proves diagnòstiques. El desembre de 2024, la demora mitjana per a les proves diagnòstiques es va situar en 63,8 dies, la qual cosa suposa una disminució de 10 dies en comparació amb l’any anterior, i més d’un mes menys que en 2022. Una demora mitjana significativament més baixa en el cas dels TACs, que es va situar en els 47,39 dies i en el de les ressonàncies magnètiques, que va aconseguir els 48,07 dies. Aquest descens en els temps d’espera és una mostra palpable de l’eficiència aconseguida en el sistema de salut de la regió, afavorint l’accessibilitat per als pacients i millorant l’experiència sanitària en general.
Els hospitals d’alta complexitat de la Comunitat de Madrid han jugat un paper essencial en aquest increment d’activitat diagnòstica. En 2024, aquests vuit hospitals van realitzar més de 760.000 proves d’imatge avançada, amb un creixement significatiu de l’11,4% en TACs i un 22,3% en ressonàncies en comparació amb 2022. Unes dades que reflecteixen no sols la capacitat d’aquests hospitals per a manejar un major volum de proves, sinó també la seva eficiència en la gestió de recursos i la implementació de tecnologies avançades.
Destaquen especialment la Fundació Jiménez Díaz i el Clínic Sant Carles, que han aconseguit els majors increments en ressonàncies magnètiques i TACs, amb creixements del 37,3% i 41,5%, respectivament. A més, aquests hospitals s’han distingit per la seva capacitat per a reduir els temps d’espera, amb la Fundació Jiménez Díaz aconseguint la xifra més baixa de la regió, amb una espera mitjana de només 11,9 dies.
La major activitat diagnòstica ha tingut un impacte directe sobre les llistes d’espera, especialment als hospitals d’alta complexitat. En 2024, la demora mitjana per a les ressonàncies es va reduir a 63,8 dies, mentre que la dels TACs va descendir a 41,5 dies. La Fundació Jiménez Díaz, Porta de Ferro i Clínic Sant Carles van ser els hospitals que van registrar els temps més baixos d’espera, amb una reducció de més d’un 30% en comparació amb 2022.