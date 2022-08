Madrid acollirà la Premier Padel, una competició de segona categoria

Madrid acollirà la quarta edició de la Premier Padel, que suposarà l’estrena de la segona categoria de la competició impulsada des de la Federació Internacional (FIP) amb el patrocini del fons de Qatar QSI, la qual cosa suposa “a ulls del màxim ens federatiu mundial” situar Madrid “un graó per sota d’altres ciutats amb escassa tradició padelística com és el cas de Doha, Roma i París”.

Segons fonts del sector, la decisió de no premiar a Madrid amb un torneig de la màxima categoria de la Premier Padel mostra “les preferències del president de la FIP, Luigi Carraro”, que des de la seva reelecció, Qatar, Itàlia i França “han passat a acaparar bona part dels tornejos oficials de primer nivell” sota el paraigua de la FIP.

La “degradació” de Madrid a la segona categoria de la Premier Padel posa “el punt i seguit” a la decisió “sense precedents” de reelegir a Doha com a seu del campionat del món de nacions de la FIP per segon any consecutiu, imposant-se a Dubái i València, malgrat que la capital del Túria partia com a principal favorita.

“L’any que ve, una nova oportunitat a València”, va arribar a declarar el palista argentí Franco Stupaczuk al mitjà especialitzat ‘Padel Magazine’, minuts després de la derrota de la seva selecció davant Espanya en la final de l’últim Mundial de Doha. No obstant això, la triada per la FIP va acabar sent Doha per criteris estrictament “esportius”, segons va al·legar el seu president.

El Clúster Internacional del Pàdel, que compta amb més de 60 empreses, i la projecció internacional que el circuit World Padel Tour (WPT) ha brindat a algunes de les seves 80 marques han fet d’Espanya “la indiscutible impulsora del pàdel a nivell global”, especialment des que, per primera vegada en 2017, nou nacions passessin a estrenar-se en el calendari de WPT i que nous mercats estratègics com Mèxic i el Brasil (2019) i Itàlia (2020) també s’estrenessin com a seus.

Superat l’aturada de la pandèmia, el primer circuit professional en categories femenina i masculina a nivell global afronta la seva desena temporada, la més internacional de la seva història, amb 16 dels seus 27 tornejos disputant-se en 14 països.

Aquesta expansió s’ha traduït en noves oportunitats de negoci per a patrocinadors de WPT com PadelGalis. Només entre 2016 i 2020, el volum de negoci del constructor de pistes amb seu a Silla (València) ha experimentat un creixement del 138%, tant dins com fora d’Espanya.

Només la Comunitat de Madrid disposa d’una oferta d’instal·lacions tres vegades superior a la de tota França i gairebé quadruplica la de la Roma.