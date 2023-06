Madrid acollirà la platja urbana i el parc d’onades més gran d’Europa

Madrid es prepara per a construir el parc d’ones més gran d’Europa. A través de la col·laboració entre l’Atlètic de Madrid, Stoneweg i Teras Capital, els seus promotors avancen que la ciutat es convertirà en un destí de surf de classe mundial, equipat amb una platja artificial i un parc d’ones.

La incorporació de la tecnologia de Wavegarden en aquest ambiciós projecte és un element clau. Wavegarden, una empresa espanyola líder en la creació de llacunes de surf és reconeguda per la seva revolucionària tecnologia Wavegarden Cove que ha portat el surf urbà a ciutats de tot el món. Les seves instal·lacions a Melbourne, per exemple, han transformat la forma en què la ciutat experimenta el surf, fent que el surf urbà sigui “tan volgut” per la ciutadania com el surf en els millors espots d’Austràlia.

La popularitat del surf i el seu creixement exponencial són una realitat a Espanya i a tot el món. El desafiament fins ara ha estat que els llocs per a practicar aquest esport estan lluny de les ciutats i la seva disponibilitat és estacional. Amb la creació de parcs d’ones, s’obre la possibilitat de practicar surf durant tot l’any, enriquint l’oferta d’oci i serveis.

Aquest nou parc d’ones de Madrid, que s’enquadra dins del desenvolupament de la nova Ciutat de l’Esport promoguda per l’Atlètic de Madrid en els terrenys que envolten l’estadi Cívitas Metropolità per al gaudi de tots els madrilenys, portarà aquesta experiència del surf “a un nou nivell a la ciutat”, indiquen els impulsors. Amb un disseny sostenible i ressò-amigable, el parc utilitzarà la tecnologia d’avantguarda de Wavegarden per a produir ones de fins a 2 metres d’altura, amb més de 20 tipus diferents per a adaptar-se a tots els nivells de surfistes.

Asseguren que el sistema de generació d’ones de Wavegarden destaca per ser “el més eficient del mercat”, amb un consum màxim d’1 kWh per ona (0,10 €/ona). Està dissenyat per a minimitzar les pèrdues energètiques, maximitzar el rendiment de la maquinària i, a més, recuperar i reutilitzar part de l’energia generada en cada ona. Les llacunes de Wavegarden estan concebudes per a oferir la millor qualitat, quantitat i varietat d’ones, amb un baix consum energètic i d’aigua. A més, aquest enfocament sostenible inclou la reducció de desaprofitament d’aigua, ja que només es perd per evaporació. De fet, per a aquest projecte es contempla la possibilitat de reciclar l’aigua de la ciutat esportiva.

La visió d’aquest projecte va més enllà de crear una simple atracció turística. Es tracta de generar un impacte significatiu en la comunitat local, oferint un espai per a l’esport, la diversió i l’oci, i promovent un estil de vida saludable i actiu. A més, la instal·lació estarà dotada d’una escola i botiga de surf, un ‘skatepark’, ‘beach bars’, zones per als més petits i altres activitats esportives de platja en la sorra, fent d’aquest lloc una destinació completa d’oci per a tots.

Stoneweg i Teras Capital, juntament amb l’Atlètic de Madrid, estan dedicats a fer d’aquest projecte “una fita en la història de Madrid. Amb una inversió significativa, un compromís amb la sostenibilitat i la col·laboració amb Wavegarden, aquest parc d’ones és un testimoniatge de la seva visió i ambició. Aquesta aliança no sols transformarà el paisatge de Madrid, sinó que també elevarà el perfil de la ciutat com un destí líder en el món del surf i l’oci”, afirmen. Joaquín Castellví, soci fundador de Stoneweg i responsable d’adquisicions a Europa, va explicar que esstán “encantats amb aquest projecte. Representa una gran oportunitat per a Stoneweg de satisfer noves demandes emergents. Mitjançant aquesta col·laboració amb l’Atlètic de Madrid, crearem un impressionant parc d’ones a Madrid, que serà un emblema de sostenibilitat i tecnologia avançada, oferint una experiència única per als amants del surf i de l’estil de vida a nivell global”.

Miguel de Lucas, soci fundador de Teras Capital, va afegir que “després de més de sis anys d’ardu treball, finalment hem trobat els socis perfectes per a fer realitat aquest somni. Estem emocionats de poder oferir als madrilenys i als visitants una experiència playera sense sortir de la ciutat. Agraïm a l’Atlètic de Madrid i Stoneweg la seva confiança i a Wavegarden pel treball excepcional que ens ha portat a aquest punt.”

Per part seva, Josema Odriozola, CEO i fundador de Wavegarden va destacar que “aquest projecte suposa una gran fita per a Wavegarden, ja que consolida una vegada més la nostra visió d’acostar el surf i el seu estil de vida a aquells llocs que no tenen mar. Juntament amb l’equip de Teras Capital fa diversos anys que busquem la localització perfecta a Madrid i no podem estar més satisfets de formar part d’aquest apassionant projecte de la Ciutat de l’Esport desenvolupat per l’Atlètic de Madrid”.