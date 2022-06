El Macabbi de Tel Aviv, en contra de sancionar als equips russos

L’assemblea de l’Eurolliga de bàsquet ha acordat excloure de la pròxima edició de la competició europea de bàsquet per excel·lència als equips russos del CSKA de Moscou i el Zenit de San Petesburgo per la invasió de Rússia a Ucraïna. Aquesta decisió solament ha comptat amb el vot el contra del Macabbi de Tel Aviv, un dels clubs fundadors de la competició.

La decisió presa per l’equip israelià podria obrir una bretxa entre els clubs participants, ja que diversos d’ells estan valorant la possibilitat de no disputar les seves trobades amb el Macabbi a manera de protesta per no recolzar una iniciativa que transcendeix més enllà de l’esportiu, i que pretén enviar un missatge de rebuig a les atrocitats que s’estan cometent a Ucraïna. A més, el AX Armani Exchange Milà i el Panathinaikos, que s’han abstingut, també són objecte de crítica, ja que se’ls acusa de “mirar cap a un altre costat”.

Dels 11 clubs fundadors amb dret a vot, 7 d’ells, inclosos els espanyols Reial Madrid, FC Barcelona i Saski Baskonia, han votat a favor de l’exclusió dels equips russos de la pròxima edició. D’altra banda, la mateixa assemblea ha decidit cursar una invitació oficial de participació al València Basket i al Partizan de Belgrad per a aquesta temporada 2022/2023, amb l’objectiu que puguin disputar el campionat en detriment dels equips russos.