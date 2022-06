L’Sporting Portugal sub-19 guanya la segona edició del torneig Al Abtal International Cup

L’Sporting Portugal es va imposar al Dinamo Zagreb en la final del torneig amistós sub-19 a l’Abtal International Cup a la ronda de penals, després de finalitzar el partit amb un resultat d’empat a zero. Després d’empatar a zero en el temps reglamentari, la final s’ha decidit des de la línia dels onze metres, on l’equip lusità ha guanyat 4-1. La final s’ha disputat a la Ciutat del Futbol de La Rozas de Madrid, on també ha tingut lloc el partit per determinar la tercera i quarta posició entre el Juvenil B del Reial Madrid i l’Al Qadisiyah Saudi Club, i en què el Reial Madrid s’ha proclamat tercer classificat.

El torneig Al Abtal International és una competició amistosa de futbol sub-19 que va néixer l’any passat impulsada pel Ministeri d’Esports d’Aràbia Saudita. Té com a objectiu promocionar les futures estrelles del futbol internacional, així com estrènyer lligams entre els diferents equips participants i fomentar la inclusió, l’educació i valors com el respecte, l’esforç i el treball en equip.

La segona edició del torneig ha comptat amb equips procedents d’Espanya, França, Anglaterra, Portugal, Polònia, Croàcia, Dinamarca, la República Txeca, Ucraïna i l’Aràbia Saudita. Entre els equips espanyols hi havia l’Atlètic de Madrid, València CF, Reial Societat i Reial Madrid, dels quals només el darrer va passar a semifinals.