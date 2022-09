L’RFEF, criticada pels talls en les retransmissions de la Primera RFEF

Després de l’anunci el mes d’agost passat del salt tecnològic en les retransmissions de la Primera Federació després de l’acord entre la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i InStat TV, l’experiència dels aficionats en les primeres jornades d’aquesta competició està sent “una decepció” pels continus problemes de retransmissió que es produeixen cada jornada. L’acord amb InStat TV, plataforma internacional de retransmissions esportives que ofereix totes les trobades de Primera RFEF fins a la temporada 24/25, arribava ‘in extremis’ tan sols 72 hores abans de l’arrencada de la temporada.

Segons aquesta adjudicació, a priori, InStat no pagarà res, a excepció de les despeses de producció, estimats en uns dos milions i el 80% de les subscripcions, element clau d’aquest acord per a garantir ingressos als clubs que percebran un percentatge segons les subscripcions generades.

Un import al qual se sumarien els 900.000 euros pels drets ja venuts a les autonòmiques i que suposa una quarta part de les aspiracions inicials en estar molt llunyà dels 15 milions d’euros fixats inicialment per la RFEF en la nova subhasta convocada al juliol per al trienni 2022-2025, després de la ruptura amb Fuchs per impagament.

La gestió dels actius de l’organisme presidit per Luis Rubiales no es limita exclusivament a l’àmbit de la venda dels drets audiovisuals, sinó que està tenint impacte en els aficionats que cada setmana tenen problemes de senyals i talls en les retransmissions.

Els problemes denunciats a través de les xarxes socials pels seguidors en les primeres dues jornades, que es van oferir totalment gratuïtes, continuen sense solucionar-se setmanes després a pesar que els aficionats hagin hagut d’abonar la seva quota d’accés, 59,90 euros per a tota la temporada o 10 euros al mes si han triat l’opció de quota mensual.

Aquest cap de setmana, les queixes dels aficionats tornaven a expressar-se en Twitter, els qui mostraven el seu malestar tant per “les contínues errades tècniques com la falta de senyal deu minuts després d’haver començat la jornada“, impedint gaudir dels gols més matiners o la impossibilitat de tenir senyal quan coincideixen diversos partits alhora.

Una experiència que podria tenir impacte directe en les expectatives de la Federació de rebre prop de cinc milions d’euros via drets sobre subscripcions de l’acord amb InStat TV, amb el consegüent dèficit en el pagament de les ajudes que l’organisme té compromeses amb els clubs d’aquesta categoria.