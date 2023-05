Lourdes Martínez Zabala, premi Gran Emprenedor d’Àlaba

Lourdes Martínez Zabala, consellera de Família Martínez Zabala, companyia que agrupa marques com Bodegas Faustino, Campillo, Portia, Marcs de Vitòria, Valcarlos i Leganza, va rebre el premi Gran Emprenedor en reconeixement de la seva trajectòria empresarial.

Els premis atorgats per Àlaba Emprende, iniciativa que pretén impulsar l’esperit emprenedor al territori organitzada per l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz, la Diputació Foral d’Àlaba, el Govern Basc i Fundació Vital Fundazioa, es van lliurar en un acte celebrat aquesta setmana al Palau Europa de Vitòria-Gasteiz.

L’organització d’aquest premi ha destacat que Lourdes Martínez Zabala forma part de la quarta generació d’una companyia familiar oriünda d’Oyón i dels seus voltants alabesos, que manté un llegat i ha estat vinculada al món del vi des de fa més de 160 anys, i que, sota la seva gestió juntament amb la seva germana Carmen, el grup vinícola Família Martínez Zabala ha tingut un considerablement creixement en els darrers anys fins a vendre els seus vins a més de 140 països i comptar amb set cellers en diferents denominacions d’origen.

Es dona la circumstància del seu pare, Julio Faustino Martínez, va ser distingit amb aquest mateix premi el 2005. En la seva intervenció en aquest esdeveniment, Lourdes Martínez Zabala va afirmar: “El nostre pare ens va traslladar la seva capacitat de treball i sobretot la seva passió pel que fa a feia, cosa que li donava una valentia i una gosadia especial, qualitats de les quals crec que podem presumir”.

“Fa més de 30 anys que em vaig incorporar a l’empresa i en porto uns quants pilotant aquesta nau, ara amb la meva germana Carmen. Quan es rep un llegat així, el primer que se sent és un gran orgull de pertinença a la teva família, una gran passió pel vi i la vinya que des de nens ens van saber transmetre la nostra gent gran, i també una gran responsabilitat amb allò que s’ha aconseguit abans, però sobretot amb el futur”, va destacar.

LLEGAT

En analitzar el futur de Família Martínez Zabala i definir el llegat per a la generació següent, Lourdes Martínez Zabala va destacar que Bodegas Faustino, és un líder internacional en el món del vi, tant en l’elaboració i criança dels vins de Rioja de la més alta qualitat com també a l’exportació de Gran Reserva de Rioja a tot el món des de fa més de 30 anys, amb una quota actual de mercat del 35% de la categoria més prestigiosa de Rioja.

Faustino està reconeguda com una de les marques més admirades a escala mundial, com mostra per exemple la seva aparició el 2023, per sisè any, al llistat TOP 50 de The World’s Most Admired Wine Brands segons Drinks International i ha obtingut nombrosos guardons i premis molt rellevants a escala nacional i internacional. “A més Faustino és el nom del nostre pare i avi i està situada a Oió, les nostres arrels el nostre poble”, va comentar.

Per tot això, Bodegas Faustino sigui el lloc on es desenvolupa ‘El Legado de Bodegas Faustino’, el projecte de la companyia juntament amb Foster+Partners, que busca convertir aquest celler “en el complex arquitectònic més innovador i sostenible a escala mundial al voltant del vi”.

“Aquest és el llegat que la quarta generació de la família vol deixar a Bodegas Faustino, la nostra marca més icònica, situada a Oyón, d’on som, mirant sempre el futur”, va declarar.

‘El Legado de Bodegas Faustino’ inclou una sèrie d’intervencions que comprenen des de l’actuació a les instal·lacions existents fins a noves zones per a visitants, sent el principal focus un nou edifici per a visitants. “Aquest projecte serà un referent en el sector i el seu desenvolupament ja permet aplicar els desenvolupaments més avantguardistes i innovadors en tecnologia i sostenibilitat en l’elaboració i criança de Faustino”, va explicar.

Les noves instal·lacions de Bodegas Faustino permetran que els visitants puguin gaudir del més complet i exclusiu conjunt d’experiències al voltant del vi, la vinya, la natura, l’arquitectura, la cultura i la sostenibilitat en una proposta única de connexió de tots els espais amb les vinyes, que passen a ser part del complex. I ajudaran a dinamitzar la zona d’Oyón, les arrels de Família Martínez Zabala i la Denominació d’Origen Rioja”.

El projecte de Cellers Faustino i Foster+Partners ja ha completat importants desenvolupaments. Així, la primera fase d”El Llegat de Cellers Faustino’ que ja pot ser visitada, ofereix als visitants l’oportunitat d’acostar-se al món del vi a les seves instal·lacions integrades al nou entorn.