L’Orient Express Racing Team ja entrena a Barcelona

L’Orient Express Racing Team ja s’ha entrenat per primera vegada en les aigües de Barcelona. Els francesos han estat l’últim equip a arribar a la capital catalana per a preparar-se in situ en la seu de la 37a Copa Amèrica que es disputarà a l’estiu de 2024.

Els gals, comandats pel patró Quentin Delapierre i el seu company Kevin Peponnet, ja han pogut provar el seu AC40 en les aigües de Barcelona, buscant familiaritzar-se ràpidament amb el vaixell i amb un entorn marí diferent al d’altres seus. El poc vent ha estat el protagonista d’una primera jornada superada davant la platja de la Barceloneta.

El Orient Express Racing Team va aconseguir volar sobre els seus foils (hidroalas) a pesar que l’absència de vent va provocar que l’AC40 hagués de ser remolcat a l’inici. I, després d’això, la tripulació va anar familiaritzant-se amb les funcions de la nau a la recerca d’adaptar-se al més aviat possible a ella de cara a la regata preliminar de Vilanova i la Geltrú que es disputa aquest mes de setembre.

El primer entrenament dels francesos ha coincidit amb el 172è aniversari de la primera edició del que es convertiria en la America’s Cup, en 1851. Tot va començar amb un desafiament entre britànics i estatunidencs a l’Illa de Wight, al sud d’Anglaterra, que acabaria donant origen al trofeu més antic de l’esport internacional que encara es disputa.

Després de la primera presa de contacte, Quentin Delapierre va descriure les seves sensacions a bord de l’AC40. “Hem d’anar pas a pas, anar dia a dia i resoldre els problemes, trobar idees, les noves idees seran útils, i no vull que l’equip es precipiti i intenti aconseguir als altres perquè tenim moltes sessions de navegació per davant i hem de fer-ho simple, centrar-nos en l’essencial i fer-ho realitat a Vilanova i la Geltrú amb el vaixell en bona forma i capaç de competir”, va dir el patró.

Delapierre també va parlar sobre les condicions de l’aigua en la seva primera presa de contacte amb la costa de Barcelona: “M’ha sorprès, l’aigua estava molt plana però també molt lleugera, així que hem pogut navegar amb el foil, amb la semirígida remolcant el vaixell, i la sensació a bord ha estat molt bona, però sé que a Barcelona no serà igual tots els dies, tindrem ones picades i una mica d’onatge, així que hem d’estar preparats per a aquestes condicions, però estic molt impressionat amb el pilot automàtic, mai havia vist una cosa així, el vaixell estava molt estable, i sí, estic molt impressionat”.

Amb l’arribada del Orient Express Racing Team es completa la llista d’equips que disputaran la 37a Copa Amèrica, ja que la resta de les tripulacions ja es trobaven en la capital catalana preparant la primera prova prèvia de Vilanova i la Geltrú en la qual competiran per primera vegada els uns contra els altres.

Mai un equip francès ha aconseguit fer-se amb la Copa de les Cent Guinees pel que el Orient Express Racing Team es troba davant un repte majúscul en el seu retorn a la competició. Cal destacar que els gals no participaven en la America’s Cup des de la 35a edició disputada a les Bermudes en 2017.

Malgrat això, compten amb un equip summament competitiu i prometedor secundat per experimentats caps d’equip com Franck Cammas. En aquest sentit, el CEO de l’equip, Stephan Kandler, va parlar sobre el repte que suposa aquesta edició de la America’s Cup per als francesos i el molt que han treballat per a estar avui aquí: “Portem entrenant amb el nostre simulador des de principis de juny, hem seleccionat als nostres equips reptadors per a la America’s Cup, la Puig Women’s America’s Cup i la Youth America’s Cup i estem construint a tota màquina nostre AC75″.

“Aquesta plataforma única i aquest equip d’experts també ens estan permetent desenvolupar tecnologies innovadores i projectes de R+D amb vista a la transició ecològica de la mobilitat. Encara que sabem que ens queda molta feina per fer, tenim una perspectiva positiva i les persones adequades en els llocs adequats dins del nostre unit equip”, va concloure.