L’organització de la America’s Cup celebra el bon ritme dels preparatius

ACE Barcelona, empresa organitzadora de la 37a edició de la America’s Cup a la capital catalana, manté intacte el full de ruta per al desembarcament de la competició esportiva internacional més longeva del planeta. L’empresa organitzadora de la 37a America’s Cup avança amb el pla establert perquè Barcelona albergui l’“edició més destacada i espectacular en la llarga història del torneig”.

Al marge de les converses contínues i de “treballar estretament” amb les autoritats locals i el Port de Barcelona, des de ACE Barcelona han destacat que els preparatius perquè la capital catalana aculli la pròxima edició de la America’s Cup estan “molt avançats”.

Després de l’assignació de les bases dels cinc sindicats participants i la seva distribució per diferents àrees del Port Vell, els seus respectius equips de terra ja han iniciat els treballs de disseny per a crear “llocs inclusius i atractius” per al gran públic, però sense perdre la funcionalitat prevista d’albergar a cada participant en la seva preparació.

Des de l’organització establerta pel vencedor de la regata, Emirates Team New Zealand, com a única autoritat en la planificació, gestió i realització de l’esdeveniment, sostenen que la preparació de la seu va al ritme previst amb vista a acollir les primeres regates oficials a partir del mes de setembre de 2024. Una data per a la qual, els cinc equips participants ja han començat a preparar-se també en l’aigua.

Entrenament

De fet, d’entre els cinc equips en lliça, el INEOS Britannia – que espera botar a la fi de mes a Palma l’embarcació d’entrenament– ha estat l’únic que no s’ha exercitat aquesta setmana. Alguna cosa que sí ha pogut fer per primera vegada la tripulació del Lluna Rossa Prada Pirelli després de l’espectacular i mediàtica avarada del seu prototip LEQ12 dijous passat a Càller.

En paral·lel, el Alinghi Xarxa Bull ha continuat amb els seus test en aigües barcelonines a bord de la seva BoatZero. Una posada a punt que, segons afirmen des de l’entorn del sindicat suís, progressa adequadament en la mateixa línia que l’evolució dels defensors del títol, Emirates Team New Zealand, després d’haver completat una nova setmana de treball amb el seu nou AC40 en aigües del golf de Hauraki, a Auckland.

Finalment, el NYYC American Magic també va tornar a les aigües de la seva base, en la badia de Pensacola (Florida), amb l’avarada de l’AC75 Patriot, la empbarcación amb la qual va competir en l’última edició de la America’s Cup celebrada en aigües neozelandeses.