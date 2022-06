Loreto Mutua obté una rentabilitat anualitzada del 5%

Loreto Mutua, mutualitat que gestiona les pensions del sector aeri i que enguany compleix 50 anys, va obtenir una rendibilitat del 6,31% en 2021. Aquest rendiment se suma als bons resultats collits per la Mútua des de la seva fundació i, més concretament, en els últims 20 anys ja que des de llavors la Mutualitat ha ofert una rendibilitat anual del 5%. La companyia va destacar que aquest resultat suposa situar-se molt per sobre del global dels plans de pensions o de la categoria renda fixa mixta, que, en el mateix període de 20 anys, han obtingut un rendiment anual del 2,95% i del 1,82%, respectivament.

Així mateix, també supera el del sistema d’ocupació i de l’associat, la rendibilitat anual del qual en les dues últimes dècades es queda en el 3,53% i el 3,82%, respectivament, segons dades de Inverco.

Prenent com a referència l’any 2001, fita de la transformació cap al sistema de capitalització individual, la revaloració de la mutualitat és del 177,32%, enfront del 53,49% de l’IPC, la qual cosa es tradueix en un guany dels socis de Loreto Mutua molt superior a la inflació, ni més ni menys que del 82,46%.

Per part seva, la rendibilitat del pla individual Loreto Óptima va aconseguir en 2021 el 3,56%, la qual cosa ha portat la seva rendibilitat acumulada en els últims 15 anys (va ser constituït en 2003) al 53,02%, també per sobre de l’IPC acumulat en el mateix període, del 27,44%. Finalment, el pla Loreto Empresas, que està disponible per a qualsevol companyia, va obtenir en 2021 una revaloració del 3,13%.

“Estem molt feliços de celebrar el 50 aniversari de Loreto Mutua, amb uns resultats molt positius. La nostra independència, l’històric de rendibilitats obtingudes, l’especialització, una gestió eficaç i prudent i un de les despeses de gestió més baixos del mercat són els nostres senyals d’identitat que ens han permès aconseguir una rendibilitat tan positiva per als nostres mutualistes”, va explicar Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua.

En els últims 20 anys, Loreto Mutua ha tramitat gairebé 1.500 milions d’euros en prestacions. Actualment, la Mutualitat està formada per més de 24.000 professionals del sector aeri, que han triat els productes d’estalvi a llarg termini complementaris de Loreto Mutua.

Loreto Mutua és una entitat especialitzada en previsió social, amb més de 50 anys d’experiència en el mercat de productes d’estalvi per a la jubilació. El grup, que gestiona un patrimoni de 1.285 milions d’euros, a més compta des de 2018 amb una gestora de fons d’inversió, Loreto Inversiones SGIIC, oberta a qualsevol inversor.