Loreto Inversiones tanca el primer trimestre entre les cinc més rendibles

Loreto Inversiones, SGIIC, S.A.O. va tancar el primer trimestre de l’any amb els seus fons mixtos apareixent entre els 5 productes més rendibles de les categories renda fixa mixta i renda variable mixta. En concret, Loreto Premium Renda Fixa Mixta, FI, va obtenir una rendibilitat del 3,91% en els tres primers mesos de l’any en la seva categoria institucional i del 3,86% en la minorista, situant-se en tercera i quarta posició per rendibilitat entre els seus comparables, segons les dades recollides per Inverco. Amb això, el fons aconsegueix, en els últims 3 anys, una revaloració del 14%.

Per part seva, Loreto Premium Renda Variable Mixta, FI, va aconseguir una revaloració del 8,38% en la seva classe institucional i del 8,28% en la minorista, la qual cosa situa els productes de Loreto Inversiones en la quarta i cinquena posició per revaloració en la seva categoria. En els últims 3 anys, aquest fons ha obtingut una revaloració del 39% en el període.

Finalment, Loreto Premium Global, FI, va obtenir un rendiment del 6,59% en el període en la seva categoria institucional i del 6,49% en la minorista, la qual cosa li situa en el primer decil de la categoria de fons globals de Inverco. Aquest fons de Loreto Inversiones aconsegueix, en els últims 3 anys, una revaloració del 33%.

José Luis García Muelas, CIO de Loreto Inversiones, va explicar que l’escenari viscut en el mercat en els primers mesos de l’any ha estat positiu gràcies a “la desinflación, que sempre és bona tant per a la renda fixa com la variable. En previsió d’un escenari de desacceleració econòmica, hem aprofitat per a augmentar la durada de les carteres”.

La qualificació positiva pels resultats

Gràcies al seu bon comportament durant els últims anys, els dos fons mixtos de Loreto Inversiones han obtingut cinc estrelles, la qualificació més alta que atorgada, tant en la seva categoria institucional com detallista. Un ràting, el de Morningstar, que mesura la rendibilitat ajustada al risc d’un fons enfront de la seva categoria, utilitzant les dades de rendibilitat dels últims 36 mesos, i en el qual només el 10% dels fons obté aquesta qualificació.

Un comportament positiu en el qual l’entitat va assenyalar que “ha estat clavi l’estratègia inversora de la gestora, que ha portat a Loreto Inversiones, una gestora creada el 2018, a una posició tan destacada enfront d’un escenari tan complex com el que vivim”.