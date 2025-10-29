Loreto Inversiones preveu un tancament d’any favorable als mercats

Loreto Inversiones preveu que els últims mesos del 2025 estaran marcats per un entorn de creixement sostingut, recolzat tant per les retallades de tipus previstes als Estats Units pel que fa a l’any i principis del 2026, com per l’augment de la despesa fiscal a Europa en els pròxims trimestres, l’impacte més significatiu dels quals es reflectirà a la segona meitat del 2026.
La gestora avança aquestes previsions al seu informe trimestral, on indica a més que els temors a una recessió als Estats Units “s’han dissipat del tot”, i on assenyalen que els aranzels imposats pel Govern de Trump amb prou feines han tingut impacte sobre la inflació o els marges empresarials, encara que la firma anticipa un efecte lleu i transitori abans de final d’any.
“Creiem que els actius de risc encara tenen recorregut, però mantenim una postura equilibrada entre renda variable i renda fixa per preservar el perfil conservador dels nostres fons”, subratllen des de la gestora. En aquest escenari, Loreto ha reforçat l’exposició a sectors defensius i manté la preferència per Europa, mentre que en renda fixa aposta per durades més curtes, anticipant que els tipus llargs europeus podrien repuntar lleugerament els pròxims mesos.
En el pla geopolític, la gestora destaca la reducció recent de tensions -com l’alto el foc a l’Orient Mitjà i la possible reunió entre Trump i Putin-, i considera que només una escalada significativa podria alterar l’estabilitat dels mercats. També descarta efectes rellevants derivats d’un tancament temporal eventual del Govern nord-americà.
La gestora també subratlla que el tercer trimestre del 2025 va consolidar la tendència positiva als mercats globals, amb avenços de la renda variable mundial i nous màxims històrics de l’S&P 500.