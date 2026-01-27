Loreto Inversiones apunta a una millora gradual del creixement global en 2026, liderat per l’Índia i la Xina￼

La gestora Loreto Inversiones preveu que l’economia mundial arrencada en aquest 2026 afeblida per l’efecte dels aranzels sobre els preus i el comerç, però apunta a una acceleració del creixement a partir del segon trimestre, impulsada per una millora de l’ànim empresarial, retallades de tipus en diversos països emergents i més estímul fiscal en economies avançades.
L’escenari que dibuixa la gestora inclou a l’Índia i la Xina com les economies que aportaran la major part d’aquest creixement global, mentre que subratllen que els Estats Units tindrà un paper més limitat. “En el mercat estatunidenc, la inversió en intel·ligència artificial serà el principal motor, si bé encara lluny dels nivells d’inversió tecnològica dels anys noranta”, incideixen des de la signatura. En el continent europeu, els sectors vinculats a la demanda interna mostraran major resistència, mentre que els més exposats al comerç exterior sofriran per la incertesa aranzelària i “Alemanya i l’increment de la despesa en defensa contribuiran a sostenir part del creixement”, afirmen.
Loreto Inversiones preveu, en política monetària, que la Reserva Federal pugui baixar tipus cap al 3%-3,25%, tot i que amb tipus llargs encara elevats per la incertesa econòmica i geopolítica, mentre que, a Europa, la signatura pronostica que el BCE mantindria una postura estable durant bona part de l’any, amb marge per a noves baixades si el creixement europeu decep.
La gestora ha compartit aquestes previsions en la seva carta periòdica als mercats, on també preveu que la borsa estatunidenca continuï liderant la renda variable amb retorns entorn del 10%, recolzats en un creixement de beneficis pròxim al 13% i amb el sector tecnològic aportant prop de la meitat. “No obstant això, les valoracions són elevades i qualsevol decepció en resultats podria generar volatilitat”, adverteixen. Mentrestant, per a Europa, després d’anys d’estancament, estima una recuperació de beneficis que permetria retorns similars als dels Estats Units. Pel costat de la renda fixa, la signatura anticipa un exercici de rendibilitats modestes.