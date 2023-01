Lopesan reafirma a Fitur la seva aposta pel turisme de qualitat el 2023

Qualitat i exclusivitat per a satisfer al turista premium seran les línies mestres de l’estratègia de Grup Lopesan per a un 2023, en el qual advoca per la promoció turística com a eina perquè l’arxipèlag canari continuï sent una referència clara durant els dotze mesos de l’any.

Al marge de la seva aposta per l’expansió internacional, la digitalització i el desenvolupament sostenible com a pilars sobre els quals se sustentaran els seus projectes de futur, el grup hoteler presidit per Eustasio López incrementarà els seus esforços per augmentar la qualitat turística dels destins en els quals és present a través d’experiències amb les quals satisfer les expectatives dels turistes Premium.

En aquest sentit, i amb el propòsit de concretar noves línies de negoci, Lopesan ha intensificat la seva presència en Fitur, on ha centrat el focus en la desestacionalització del turisme en Gran Canària, aprofitant al màxim la connectivitat de l’illa. Però sense deixar de costat la seva oferta d’hotels en destins com a República Dominana i Tailàndia.

El mercat nacional continuarà sent el principal objectiu de la companyia, a tenor de gairebé el centenar de trobades mantingudes en Fitur ja no sols per a consolidar les operatives des dels principals aeroports de la península, sinó per a reforçar les connexions des de la cornisa cantàbrica, l’altiplà, Llevant i Andalusia.

A més dels agents tradicionals que contribuiran a aquesta desestacionalització del turisme més enllà dels períodes clàssics de Setmana Santa i estiu, el departament Comercial i de Màrqueting de Lopesan aprofitarà la seva presència a Fitur per a refermar les aliances ja existents amb nous grups del sector, amb el seu projecte Meloneras Majestic Mile i les recents remodelacions dutes a terme per l’Hotel Faro, el Lopesan Collection Hotel, el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, el Abora Catarina by Lopesan Hotels i el Corallium Dunamar by Lopesan Hotels.

Balanç

Respecte a l’últim exercici, fonts de la companyia presidida per Eustasio López han destacat la “bona resposta” oferta des de Grup Lopesan a la creixent demanda després de dos anys de pandèmia i del “important interès” per part del turista per “reprendre la normalitat”. “Tornar a obrir ha estat positiu”, admeten. Especialment després d’una arrencada d’any “complicat”, que va acabar tornant-se en “bastant satisfactori” a tenor de les expectatives.

En aquest sentit, des de grup Lopesan han volgut destacar el bon comportament d’alguns mercats “com el britànic” i d’uns altres que “han trigat alguna cosa més” com l’alemany i el nòrdic a diferència del francès, que també es presentarien com un dels grans reptes per a aquest pròxim exercici més enllà del turista Premium nacional.