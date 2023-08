L’oncologia de Quirónsalud permet al grup liderar la innovació en càncer

Quirónsalud assegura que lidera el diagnòstic i el tractament integral del pacient oncològic amb una capil·laritat del Grup que li permet ser present en gran part de la geografia espanyola a través de diferents serveis i unitats multidisciplinàries, totes elles integrades per especialistes de diverses disciplines i caracteritzades per l’existència d’una relació fluida i constant entre elles, la qual cosa els permet compartir coneixements i, d’aquesta manera, aconseguir l’objectiu comú prioritari: el benefici del pacient.

El Centre de Protonterapia Quirónsalud, el ‘Oncohealth Institute’ a l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz o el Servei de Càncer de l’Hospital Ruber Internacional, els tres a Madrid; l’Institut Oncològic Dr. Rosell i l’Institut Oncològic Teknon, a Catalunya; el Centre Oncològic Integral Initia de València; l’Institut Oncològic Quirónsalud de Saragossa o l’Institut Oncològic d’Andalusia són algunes de les unitats que ofereixen serveis als pacients de càncer a Espanya.

Són centres que realitzen una contínua aposta per la innovació en pro d’aconseguir l’excel·lència assistencial en l’abordatge del càncer amb un doble objectiu: d’una banda, impulsar la diagnosi precoç i la prevenció per a evitar que el diagnòstic es produeixi en fases molt avançades; per un altre, oferir teràpies avantguardistes individualitzades que conjuminin les últimes novetats en tractament i seguiment personal amb la finalitat d’estrènyer la relació oncòleg-pacient.

Excel·lència assistencial

El compromís de Quirónsalud amb l’atenció integral del pacient amb càncer abasta des de la prevenció i el diagnòstic fins a tot el tractament, ja sigui quirúrgic, farmacològic o radioteràpic, al mateix temps que manté una aposta decidida per la recerca per a estar a l’avantguarda dels avanços mèdics i, així, poder oferir-li la solució més efectiva i innovadora segons el tipus de tumor. Una vegada diagnosticat, són els professionals altament especialitzats els responsables de determinar quina és la millor alternativa terapèutica en cada cas.

Per això, el teixit innovador oncològic de Quirónsalud no té límits, ja que és possible tractar tots els tipus de càncers i trobar una solució eficaç per als milers de pacients oncològics cada any. De fet, l’Oncologia és l’àrea amb més pes en l’activitat investigadora del grup i, tan sols en 2021, el 55% dels assajos clínics actius van estar relacionats amb el càncer.

Quant a centres i unitats, fa ja quatre anys, Espanya assistia a la inauguració del primer centre de teràpia a base de protons del país amb la posada en marxa del Centre de Protonterapia Quirónsalud, situat en el municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón i en el qual, fins avui, ja s’han tractat més de 400 pacients, gran part d’ells pediàtrics. Una tecnologia que, en ser més precisa, aporta major seguretat al pacient sense perdre eficàcia i que, donada la seva complexitat, l’experiència del personal d’aquest centre resulta crucial. Per aquest motiu, el seu equip humà està compost per professionals amb una dilatada i consolidada experiència en el maneig de la protonterapia, ja que molts d’ells han treballat durant molts anys en altres centres europeus que ja empraven aquesta tècnica.

També a Madrid, l’Hospital Ruber Internacional és capdavanter en oncologia i ha tractat a més de 8.000 pacients des que va instal·lar el primer Gamma Knife en 1993 amb resultats extraordinaris. Es tracta d’una radiocirugía estereotàctica per a tumors benignes com els meningiomas o neurinomes que permet aconseguir una probabilitat de control superior al 90%. És més, en les metàstasis cerebrals, la probabilitat de control local és d’un 85% dels casos tractats.

Per part seva, les dues plataformes oncològiques dels hospitals Quirónsalud a Andalusia (d’una banda, Quirónsalud Infanta Luisa, Sagrat Cor i Matern-Infantil, a Sevilla; per un altre, Quirónsalud Màlaga, Marbella, Camp de Gibraltar, Còrdova i Huelva), van posar en marxa el mes de juliol passat una nova tècnica de tractament denominada ‘Hipertèrmia locorregional profunda’ amb la intenció de potenciar els resultats dels tractaments oncològics convencionals en aquelles situacions clíniques on aquests no puguin aspirar a aconseguir resultats òptims.

Així mateix, l’Institut Oncològic Quirónsalud Zaragoza ha atès a al voltant de 5.000 pacients des de la seva creació en 2019, potenciant des de llavors tots els mitjans humans i tècnics per a oferir la tecnologia més avançada, un model d’atenció integral amb la finalitat d’augmentar l’esperança i qualitat de vida dels pacients oncològics i aconseguir una detecció més primerenca. Quant a tecnologia, disposa d’un accelerador lineal únic en la sanitat privada aragonesa, així com un departament de medicina nuclear que facilita la capacitat de diagnòstic dels especialistes.

En línies generals, la tecnologia avançada per a combatre el càncer es completa amb nombrosos robots quirúrgics Da Vinci per a cirurgia mínimament invasiva de diversos tipus de càncer, equip ‘gammaknife’, un equip ‘cyberknife’, una vintena d’acceleradors lineals i una desena d’equips de braquiterapia, entre altres equipaments tecnològics del Grup. Tecnologia d’última generació que permet a Quirónsalud comptar amb la millor tecnologia diagnòstica, l’arsenal terapèutic més avançat i uns professionals compromesos amb l’excel·lència i la innovació.

De fet, gran part d’aquests especialistes han estat inclosos en els últims anys en les més prestigioses llistes de millors metges. És el cas de l’elaborada anualment per la capçalera Forbes i entre ells es troben el doctor Luis Madero, cap de Servei de Oncohematología de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid; el doctor Jesús García-Foncillas, director del ‘Oncohealth Institute’, director del Departament d’Oncologia de la Fundació Jiménez Díaz i director de la Divisió d’Oncologia Traslacional de l’Institut de Recerca Sanitària FJD-*UAM; el doctor Javier Hornedo, cap del servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid; el doctor Rafael Rosell, director mèdic i president de l’Institut Oncològic Doctor Rosell (IOR), de l’Hospital Universitari Dexeus, i director del Programa de la Biologia del Càncer i la Medicina Personalitzada de l’Institut Català d’Oncologia Hospital Universitary Germans Trias i Pujol; la doctora Elia del Turó, actual cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica d’Hospital Universitari La Llum i de l’Universitari Quirónsalud Madrid; la doctora Aurora Rodríguez, cap d’Equip de l’Hospital Ruber Internacional i coordinadora del Grup d’Infraestructures de la Societat Espanyola d’Oncologia Radioteràpica (SEOR); o el doctor Raymond Miralbell, director mèdic del Centre de Protonterapia Quirónsalud i director de l’Institut Oncològic Teknon.