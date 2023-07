Loly Marín, nova consellera delegada d’Emergia

Emergia, multinacional espanyola especialitzada en la gestió integral de l’experiència de client, l’externalització de processos (BPO) i consultoria, ha nomenat a Loly Marín com a nova consellera delegada de la companyia.

El nomenament, que s’ha fet efectiu aquest dilluns després de la seva aprovació per part del Consell d’Administració, es produeix després de la decisió de Miguel Matey de deixar la línia executiva d’Emergia per a afrontar nous reptes professionals, després de més de quatre anys de gran dedicació.

El president d’Emergia, Albert Ollé, ha reconegut “l’excel·lent labor realitzada per Matey”, al mateix temps que ha celebrat la incorporació de la nova consellera delegada. “En aquesta nova etapa, Loly Marín assumeix el lideratge de la companyia per a continuar amb la seva transformació digital i potenciar el seu creixement i la diversificació de mercats”, ha destacat.

Marín ha agraït la confiança dipositada en ella i ha mostrat el seu compromís per a “impulsar el creixement d’Emergia i aportar valor afegit als clients actuals i potencials, situant en el centre l’excel·lència i les persones, a les quals la companyia dona especial prioritat a través de la seva pròpia fundació, Valora·t”.

Trajectòria

La nova directora general d’Emergia compta amb més de 23 anys d’experiència en l’àmbit tecnològic i digital del sector Telco i amb 12 anys de trajectòria en diferents empreses del sector BPO.

Així, ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional en Vodafone España, on al llarg de més de 20 anys ha liderat diverses àrees vinculades a empreses BPO (customer care, vendes, digital), sempre des del costat del client. Així mateix, des de 2019 i fins avui, ha estat directora general de Lowi.

Marín és llicenciada en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid i ha realitzat el Programa Executiu per a Dones en l’Alta Direcció, Business School, Administració i gestió d’empreses d’Esade.