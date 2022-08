Localitzen empreses del fundador d’Ambulancias Tenorio a paradisos fiscals

El fundador d’Ambulancies Tenorio i Hijos S.L, una de les empreses més conegudes al sector del transport sanitari, especialment a Andalusia i Extremadura, apareix com a director de dues empreses internacionals amb seu a paradisos fiscals. Segons les bases de dades d’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Juan José Tenorio pare apareix vinculat des del 2005 a dues empreses internacionals establertes en un dels paradisos fiscals més grans del planeta, Illes Verges Britàniques, de les quals una es trobaria activa ( Maltesert Group INC., amb adreça oficial a Londres) i una altra inactiva (Iverness Intercontinental INC, amb domicili a Moscou i extingida el 2009).

D’altra banda, també s’ha detectat que el nom de Juan José Tenorio apareix lligat a una adreça en un altre paradís fiscal, Panamà, cosa que en altres casos similars sol ser utilitzat per a blanqueig de capitals o altres delictes financers i fiscals.

L’origen de l’imperi Tenorio sorgeix de l’activitat d’Ambulàncies Tenorio i Fills S.L., una empresa que ha anat creixent exponencialment, basant la seva activitat en les adjudicacions públiques d’Andalusia i Extremadura, principalment. Però des que el seu fundador, Juan José Tenorio Rodríguez, comencés a operar amb ambulàncies a Sevilla als anys 70, el seu plantejament empresarial ha canviat totalment, ja que avui la família Tenorio gestiona una fosca xarxa societària, construïda sobre la base d’enginyeria empresarial i fiscal.

L’any 2015, es va formar Tenorio Grupo Empresarial que aglutina quatre empreses de transport sanitari: Ambulàncies Tenorio i Fills S.L., Tenorio Assistència S.L., ASM Assistència Sanitària Malagueña S.L. i Tencons 2015 S.L. Aquest grup està gestionat per Cristian Tenorio Jiménez, fill del fundador, com a administrador únic de les empreses esmentades. Però, segons documents a què ha pogut tenir accés Servimedia, Cristian Tenorio va constituir finals de l’any 2015, i al marge dels seus altres dos germans, una empresa anomenada TNR Socios Inversores S.L. Actualment, aquesta posseeix la totalitat de les accions de les empreses de Tenorio Grupo Empresarial, així com de les empreses que ostenten el contracte públic del transport sanitari per carretera de la província de Màlaga i altres companyies, totes controlades al seu torn per Cristian Tenorio com administrador únic.

L’evolució d’aquesta xarxa societària, construïda des de l’enginyeria empresarial i financera per crear un entramat d’empreses controlades per Cristian Tenorio, ha anat creixent els darrers anys. El fill del fundador és actualment l’administrador únic d’un total de 12 empreses, incloent-hi la incorporació de noves companyies dedicades a altres sectors d’activitat, com ara Ampliació de Coneixement JCD S.L. o La Botiga de l’Oli d’Oliva Online S.L.

Préstec milionari

L’empresa emblema de tot l’entramat societari de la família, Ambulàncies Tenorio, no té solvència econòmica des de fa anys. Recentment han sol·licitat un préstec a Cofides al·legant pèrdues i la necessitat de disposar de solvència per valor de 9,18 milions a través del fons de recapitalització d’empreses afectades per la covid-19 i, d’aquesta manera, poder participar al concurs de la Junta d’Andalusia té actualment en curs.

Però, segons documentació a què ha tingut accés Servimedia, Ambulàncies Tenorio i Fills S.L. ja havia tingut pèrdues abans de la pandèmia. Concretament, l’any 2018, l’empresa va tancar l’exercici econòmic amb una facturació de 62,4 milions d’euros, fet que suposava unes pèrdues de 4,4 milions d’euros i un Ebitda negatiu de 5,6 milions d’euros, que va provocar la reestructuració empresarial, en el sentit que van haver d’acomiadar treballadors.

Tot i que aquesta empresa en concret experimentés pèrdues, l’entitat matriu a què pertany (TNR Socios Inversores S.L.) el 2019 va ampliar el seu capital social en 1.533.505 euros, amb un capital social resultant a l’esmentada empresa actualment és de 11.697. 592 euros, segons el BORME. És a dir, que, encara que al·leguin pèrdues a les empreses pertanyents a Tenorio Grupo Empresarial, l’empresa que controla totes elles i entitat dominant del hòlding familiar TNR Socios Inversores S.L. ha continuat obtenint beneficis a part.

Sou dels fills

Els membres de la família Tenorio no es veuen afectats pel suposat mal estat financer de les seves empreses. Els fills del fundador de Tenorio Grupo Empresarial formen part activa de la plantilla de l’empresa, però els seus sous no es troben dins del rang del sector.

Els sous dels treballadors d’una empresa privada adjudicatària que presta un servei públic han de ser fixats lliurement per l’empresari i l’entitat pública té l’obligació de subrogar-los, és a dir, que si l’empresa privada aconsegueix guanyar el concurs és l’administració qui els ha de pagar íntegrament o en cas d’anul·lació del contracte esmentat, l’entitat pública ha d’indemnitzar els treballadors pagant-los les retribucions establertes per l’empresa privada. Així doncs, aquestes dades són públiques i s’inclouen a les licitacions corresponents.

Ara bé, el cas d’Ambulancias Tenorio i Hijos SL, hi ha tres directius (dels quals se’n coneix el salari) que superen el sou del mateix president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla que, segons el publicat al Portal de Transparència del Govern cobra 69.243 euros bruts anuals. Un dels directius de l’empresa d’ambulàncies que té més sou és Daniel Tenorio, amb un muntant de 104.795 euros bruts anuals, superant en 35.551 euros més que Moreno Bonilla. Un altre dels directius amb un substanciós sou és Juan Carlos Tenorio, que segons les dades aportades cobraria 85.191 euros bruts anuals, sou superior al d’un ministre i molt proper al sou del president del Govern, Pedro Sánchez, el salari del qual és de 86.542 euros. En el cas de Cristian Tenorio, fill menor del fundador i administrador únic de tot el hòlding empresarial, inclosa Ambulàncies Tenorio i Fills, no té disponible públicament la dada del seu sou.