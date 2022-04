La lliure elecció és el més valorat en la sanitat pública de Madrid

La pandèmia ha posat a prova tot el sistema sanitari públic espanyol. Ara que s’entra en una nova fase d’aquesta crisi i la normalitat comença a instal·lar-se en els centres sanitaris és moment de fer balanç de com el coronavirus ha canviat, o no, la percepció dels espanyols sobre el seu sistema sanitari.

Segons un estudi realitzat per Ipsos, el 79% dels madrilenys aprova la sanitat pública de la seva Comunitat, amb un 6,3 de puntuació mitjana, sent les persones majors de 60 anys, les que fan un major ús d’aquesta, els que millor valoració li donen, un 6,7 de mitjana.

La possibilitat de la lliure elecció sanitària és el factor millor valorat pels usuaris madrilenys, amb una nota mitjana del 8,1, sent un 52% dels ciutadans de la Comunitat els que l’avaluen amb les màximes puntuacions (9 o 10).

El 87% admet conèixer el seu dret a la lliure elecció sanitària, i un 44% fa ús d’ella, sent l’atenció primària on més es recorre a aquesta opció (34%), enfront de l’atenció especialitzada (23%).

Les raons per a utilitzar aquesta lliure elecció varien segons el nivell d’atenció: en el cas tant de l’Atenció Primària (31%) com de l’atenció hospitalària (40%), el principal motiu esgrimit per a canviar-se és la ubicació. No obstant això, en el cas de l’atenció especialitzada la raó principal que addueix la ciutadania per a haver-se canviat és el temps d’espera (31%).

El segon aspecte més benvolgut pels madrilenys de la seva sanitat és la capacitació del personal mèdic (7,9), pràcticament la mateixa avaluació que rep la capacitació del personal d’infermeria (7,8) que se situa en el tercer lloc.

En el costat oposat, els aspectes pitjor valorats pels ciutadans de Madrid, són, d’una banda, l’accessibilitat al personal sanitari, que obté una puntuació mitjana de 5, i, sobretot, els temps d’espera fins a les cites mèdiques, que amb un 3,6 es col·loca en l’últim lloc.

Hospitals més sol·licitats

Segons reflecteixen les dades de l’estudi, entre aquells que decideixen exercir el seu dret a la lliure elecció en l’atenció hospitalària, la Fundació Jiménez Díaz, amb un 32%, és el preferit de la població madrilenya: al 13% que ja s’ha canviat a aquest centre caldria afegir el 19% que el triarien si finalment decideixen canviar-se.

En la segona posició entre les preferències (31%) es troba el Gregorio Marañón: el 15% ja ho ha triat centre de referència, i el 16% admet que aquest seria el seu centro en cas d’optar per canviar-se

L’Hospital de La Paz ocupa la tercera posició, amb una quota del 10% de la mostra que ha canviat a aquest centre hospitalari, i un 15% que afirma que el triaria si volgués canviar.

Unes dades que tenen reflex real en els aportats en les memòries dels diferents hospitals que conformen el grup d’alta complexitat del Sermas, que evidencien que des de 2012, la Fundació Jiménez Díaz s’ha convertit en l’hospital preferit pels madrilenys per a exercir el seu dret a triar centre hospitalari.

Segons les últimes dades oficials, l’any 2019 es van produir un total de 149.679 peticions de canvi d’hospital de referència, de les quals més un 51% (75.889) van triar la Fundació Jiménez Díaz, sent a més, el centre amb el menor nombre de pacients assignats que decideixen canviar d’hospital, només un 3,8% del total de les 178.655 sortides. Dades que han anat millorant de manera considerable, ja que en els dos últims anys La Fundació ha aconseguit que un 9% de madrilenys més la triïn com a centre de referència.