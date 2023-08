L’Institut de Coordenades demana protecció per a les platges verges

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada va defensar aquest divendres la creació d’un organisme autònom que, a l’estil de la gestió de la xarxa de parcs nacionals, ofereixi empara a la conservació dels ecosistemes costaners més característics, com a dunes, arenals, aiguamolls costaners, boscos litorals, fons rocosos o prades de posidònia, entre altres.

Al seu judici, aquesta mesura és necessària per a protegir prop de 8.000 quilòmetres de costa espanyola que abasten més de 3.500 platges que constitueixen “un patrimoni natural, cultural i històric d’incalculable valor”. Es tracta d’un paradís “no sols ecològic, sinó econòmic” per ser font d’inversió i despesa de milers de turistes.

Per això, el vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez-Lambas, va declarar en un comunicat que “és urgentíssim crear un òrgan de gestió de nivell estatal, a la manera del marc regulador dels Parcs Nacionals, amb competències en la gestió de les platges verges que integrin aquesta xarxa, conjuminant la col·laboració amb els governs locals i autonòmics per a, d’aquesta manera, sumar esforços i aconseguir aliances que garanteixin la seva preservació al màxim nivell i les blindi davant qualsevol altre tipus d’interessos i degradacions”.

En la seva opinió, els arenals són molt més que un reclam turístic de primer ordre perquè representen una frontera entre el món terrestre i el marí. Per això, constitueixen espais naturals “molt vulnerables a l’acció humana”, atès que pot posar en risc el seu alt valor ecològic i paisatgístic, així com la rica biodiversitat que alberguen.

En aquest sentit, va reclamar als poders públics promoure les mesures necessàries per a garantir la protecció d’aquests espais i, molt especialment, de les últimes platges verges del litoral mitjançant una governança equilibrada i responsable que garanteixi un ús sostenible i la preservació del seu alt valor patrimonial.

Va lamentar, especialment, que la gestió del mitjà litoral “es veu sovint obstaculitzada pel solapament de competències per una quàdruple participació dels diferents nivells de l’administració: local, autonòmic, estatal i comunitari”. “Una situació que pot restar eficàcia a les actuacions i generar conflictivitat institucional, que no fa més que alentir la resolució dels problemes i crear escenaris de desemparament legal i competencial davant agressions inqualificables a les quals no es posa límit”, va dir.

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada va plantejar sobretot crear aquesta xarxa de protecció d’aquests espais marins amb cinc platges de màxim valor natural. Una d’elles és Platja de Gulpiyuri, en Llanes (Astúries). Es tracta d’una de les joies naturals d’aquesta comunitat, que és visitada cada any per milers de persones a l’ésser un entorn peculiar: una platja d’interior, sense sortida directa a la mar, a causa de la penetració de l’aigua de la mar per un buit entre les parets de roca calcària que l’envolten. Encara que és Paisatge Protegit de la Costa Oriental d’Astúries, l’Institut Coordenades va assegurar que “és necessari considerar la inclusió de Gulpiyuri com a part d’una xarxa nacional que protegeixi aquest petit arenal de tot just 50 metres de longitud i 30 metres d’ample”.

També inclou a la Platja de Rodas de les Illes Cíes (Galícia). És la de major extensió d’aquest petit arxipèlag atlàntic i està situada a l’Illa de Monteagudo. En 1980, les Cíes van ser declarades parc natural a causa del seu alt valor natural i al fet que estaven començant a sofrir una accelerada deterioració deguda a la mà de l’home. Per això, la normativa que permet accedir a elles és major respecte amb altres zones de costa, fent necessari també posar en marxa totes les mesures necessàries per a evitar el seu creixent desgast.

Un altre exemple és Cala Macarella, de Menorca (Balears). Situada en la localitat de Ciudadella, està sent objecte de polèmica per la possibilitat de reobrir al vehicle privat al camí que permet accedir a aquesta platja, tal com va anunciar en un primer moment l’alcaldessa, Joana Maria Pons. Aquesta decisió amenaçaria de manera especial i d’una forma sense precedents un dels emblemes d’aquesta comarca, atès que és una de les platges que més pressió turística està suportant en els últims anys i que no faria més que acréixer el problema actual.

L’Institut Coordenades demana la mateixa protecció per a Platja de La Cuina, en La Graciosa (Canàries). Forma part del municipi de Teguise, a Lanzarote. Es tracta d’una cala 100 metres de longitud a les faldilles de Muntanya Groga, amb aigües transparents i protegida del vent, les ones i els corrents de manera natural, encara que no de la mà de l’home. La creixent pressió turística dels últims anys està posant en risc el valor natural d’un ecosistema molt escàs de l’entorn canari.

Finalment, reclama el mateix per a Caleta de Farigola de Menorca, en Nerja (Andalusia). A quatre quilòmetres del municipi, de moment li protegeix del creixent turisme el fet que l’accés a aquesta platja és massa dolent, llarg i empinat. Aquest fet no li ha deslliurat de ser envaïda en el passat per a realitzar acampades nocturnes en ella, a pesar que l’Ordenança Municipal de l’Ús i gaudi de les Platges de Nerja no permet que es realitzin acampades ni fogueres en aquestes.