L’Institut de Coordenades corona el nou ‘Big Four’ de la restauració

McDonald’s, Restalia, RBI i Alsea són les ‘Big Four’ de la restauració a Espanya amb un volum de negoci conjunt de més de 4.000 milions d’euros, gairebé 4.000 establiments operatius, 400 nous locals oberts en l’últim any i un creixement de restaurants del 10% des de la pandèmia de la COVID-19.

Així ho posa de manifest un informe sectorial elaborat per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada sobre el mercat de la restauració a Espanya, el qual identifica a aquestes quatre empreses dirigides per Alberto Torrado, Gregorio Jiménez, Virginia Donat i Luis Quintiliano com a líders entre les companyies especialitzades en el ‘Foodservice’ espanyol.

L’estudi, de fet, destaca que la indústria de l’hostaleria travessa “un dels seus moments més brillants”. En aquest sentit, recorda que l’informe ‘VE Data Market Horeca 2023’, un dels indicadors del canal de distribució d’inputs, estima que la restauració organitzada ha experimentat un creixement del nombre de locals del 8,3%, enfront del 0,1% de l’hostaleria independent. Aquesta dada demostra “el bon moment que viu” i projecta “unes perspectives de tancar aquest exercici en números més que positius”.

Per això, l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha posat el focus en aquest sector i, més en concret, en les companyies líders a Espanya en les empreses líders, a les quals defineix com “les ben anomenades ‘Big Four’”. McDonald’s, RBI, Alsea i Restalia es coronen, per nombre de locals i volum, com les majors i les marques de referència “que defineixen el rumb del mercat i les tendències”.

Alsea

El grup mexicà Alsea és “un dels més potents” d’Espanya, una fortalesa que l’estudi atribueix a les adquisicions de diferents marques que ha executat des de la seva arribada a Espanya en 2014. Llavors, es va fer amb el 72% del Grup Zena, signatura que en l’actualitat controla Foster’s Hollywood i Domino’s Pizza, entre altres cadenes.

En 2018 va incorporar al ‘hòlding’ el 100% del Grup Vips per valor de 500 milions d’euros i es va convertir així en el major grup de restauració a Espanya. Amb Vips, a més, controla la totalitat de Starbucks a Espanya fins a 2030.

Després d’anys complicats amb pèrdues que van superar els 75 milions d’euros durant la pandèmia, la companyia va tornar a la senda de la recuperació en 2022 amb un benefici de més de 80 milions d’euros. Ara, pretén rellançar Olé Molé, cadena de menjar mexicà que van llançar en 2019 “però que sembla que no acaba de quallar”, i l’estudi apunta que ha de decidir el futur de T.G.I. Fridays, ja que competeix directament amb Foster’s.

RBI

En el ‘Big Four’ es troba també Restaurants Brands Ibèria (RBI), propietària de Burger King, Popeyes i Tim Hortons. Ara mateix pertany al fons Cinven, que es va fer amb la companyia per 1.000 milions, la major operació del sector a Espanya. Els nous fons obtinguts van ser destinats a les adquisicions de restaurants de Burger King que Ibersol explotava prèviament a Portugal i que RBI buscava recuperar sota règim propi, així com al creixement de noves marques amb restaurants propis. Això va posicionar a la companyia com la segona major empresa per nombre de restaurants, superant les 900 unitats.

La companyia va tancar 2022 amb un increment del 32% de facturació respecte a 2021, si bé tenen per davant “el repte” de controlar un deute que s’ha disparat als 900 milions d’euros derivats de la seva forta inversió en obertura de locals, segons l’informe.

Les seves prioritats estratègiques s’han centrat en la recuperació de l’explotació de Burger King, l’única que va tancar 2022 en positiu, i l’aposta per les noves, particularment Popeyes, que ha aconseguit un “imparable ritme” amb 90 obertures fins avui. De cara al futur, la companyia es prepara també per a la seva sortida a bossa, com va anunciar fa unes setmanes,

Restalia

Per part seva, Restalia apareix en el rànquing com la major companyia espanyola de restauració organitzada i destaca per tenir el 100% del seu capital en propietat del seu fundador, José María Capitán. Tot això amb marques pròpies com 100 Montaditos o The Good Burger.

Els últims comptes anuals publicades, de 2021, van reflectir “una completa recuperació” després de la pandèmia, amb un tancament caracteritzat per “molt bones dades” i una xifra de negoci que s’incrementava en un 64% respecte a 2020. Per a 2022 la companyia preveia, segons va anunciar a l’inici de l’any, una millora del 23%, una xifra similar a la que espera per a 2023.

Segons l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada, la bona arrencada de l’any sembla confirmar el bon moment que travessa la companyia espanyola, la previsió de la qual passa per obrir 100 noves unitats de negoci, amb l’expansió internacional com “una de les màximes prioritats”, ja que per a 2030 preveu que el pes internacional representi el 30% del total.

McDonald’s

Finalment, l’estudi apunta a McDonald’s, que ha fet “una forta aposta” per Espanya. En l’actualitat, manté un ritme de creixement constant a través del model de franquícia, tan contrari com el model d’expansió del seu màxim competidor, Burger King, qui prefereix fer-ho a través de locals propis.

En aquests moments, la companyia supera els 580 locals. Al final del primer trimestre de l’any, la companyia va confirmar la inversió de 250 milions d’euros per a afrontar la previsió de 125 nous locals fins a 2025 a Espanya, així com la creació de més de 6.000 ocupació.

Per a l’Institut Coordenades, McDonald’s és “sens dubte” una de les companyies més estables d’Espanya. No obstant això, l’informe adverteix que, de les ‘Big Four’, “és la que més està moderant el seu creixement mentre que el seu màxim competidor, Burger King, està trepitjant l’accelerador”.