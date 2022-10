L’Institut Coordenades diu que firmes com Primark, Ikea, LIDL, 100 Montaditos o easyJet “vetllen millor pels ciutadans que el govern”

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada sosté que companyies com Primark, Ikea, LIDL, 100 Montaditos o easyJet “vetllen millor pels ciutadans que el Govern”. Segons explica un grup d’analistes de l’Institut Coordenades, l’actual pressió de preus és causada “pels polítics a conseqüència d’anys i anys de monetització de deute, és a dir, diners fabricats per a finançar als Estats”.

“Una situació”, afegeixen, “que en els primers anys de la dècada passada es va aconseguir solucionar gràcies a ajustos desaforats en productivitat (amb especial esment als salaris) per part del sector privat, però quan ja no ha estat possible seguir per aquesta via, ha derivat en una terrible inflació, amb especial pressió sobre l’energia”.

Aquesta entitat considera que “tot això no es comenta en els discursos oficials, de la mateixa manera que es treu del debat polític la bona labor del sector privat” i afegeixen que “Espanya és potser l’únic país del món desenvolupat on es demonitza a l’empresari”.

En l’anàlisi indiquen que l’últim trienni està sent un autèntic test per a empreses i governants “i només una part de les primeres està estant a l’altura”.

“Davant la incertesa en la successió de crisis viscudes en els últims anys com el Covid, la nevada Filomena o la més recent guerra d’Ucraïna, la inflació i els tipus d’interès creixents… que han tensat considerablement l’accés a determinats subministraments per part de la població, només les companyies globals han estat capaces de garantir aquests subministraments i oferir costos raonables als seus clients, fins i tot en un entorn d’inflació absurda com l’actual”, exposen.

I agreguen els analistes de l’Institut Coordenades que, “no obstant això, companyies com LIDL, Ikea, 100 Montaditos, Primark o easyJet han sabut donar resposta en aquests temps convulsos a la societat i assegurar en un alt percentatge l’accessibilitat als seus productes, a preus continguts, en moments de pandèmia i posteriorment d’inflació. Companyies referents en sectors vitals per a la població en els quals no pot aflorar un dràstic encariment, com la distribució, l’hostaleria i restauració, articles per a la llar, roba o la mobilitat i que han ofert solucions de manera directa i han defensat amb eficàcia, treball i coneixement pilars bàsics per a la vida quotidiana dels ciutadans”. Argumenten que Primark “ven botes a 30 euros o pantalons a 16. Ikea, armaris a 20 euros. easyJet compta amb una programació gairebé a un any vista que permet trobar vols molt competitius. 100 Montaditos ha estat un dels baluards de la restauració i hostaleria, en permetre reprendre la vida social de manera ordenada a través del suport permanent als seus franquiciats i a la no pujada de preus, tant per a aquests com per al consumidor final”.

“O LIDL”, continuen, “un dels grans resistents a la pujada de preus amb els primers signes d’encariment de l’energia i matèries primeres”.

“Imaginem un món en el qual els lineals queden buits de manera gairebé perpètua. Ha ocorregut en altres països i aquí també s’han viscut moments en els quals, si bé no han arribat a aquest extrem, sí han tensionado considerablement l’accés a determinats productes i només el treball i bon fer d’alguns empresaris que implementaven estratègies clau de consum i logística en les seves companyies, aconseguien tranquil·litzar a la població en un ambient tan incert, garantint els subministraments als seus supermercats i contenint els preus en la mesura que sigui possible. La població donava més crèdit a grans líders del sector empresarial que a uns governants superats per la situació. Mentre que a la política arriben persones amb mínima preparació acadèmica i gairebé nul·la en el laboral, algunes companyies capdavanteres arriben per a solucionar les demandes de la societat gràcies al seu coneixement de camp, la seva capacitat de gestió, l’aplicació contínua de R+D+I, el control exhaustiu sobre els seus preus, els desenvolupaments logístics i ‘en línia’ en continu avanç i l’aposta pel talent i la sostenibilitat, en la seva més àmplia expressió. Aquest és el veritable lideratge social de no pocs Patrons d’Empresa”, explica Jesús Sánchez-Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades.