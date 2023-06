L’Institut Coordenades destaca les actuacions de La Liga contra el racisme

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (Icgea) ha fet una anàlisi sobre les actuciones del futbol espanyol contra el racisme en el qual assenyala que LaLiga es troba entre les institucions esportives “més compromeses en la lluita contra el racisme”.

Aquesta entitat recorda que Espanya s’ha convertit durant els últims dies en el centre d’un debat mundial sobre el racisme, tant en la societat en general, com en el futbol en particular.

I afegeix que, “més enllà de les imatges impactants i les frases grandiloqüents després dels últims esdeveniments en els estadis, s’ajusta a la realitat espanyola la imatge que s’està donant del nostre país? És realment tan permissiu el futbol espanyol amb les actituds racistes com s’està fent veure?”.

Sobre els últims incidents a Mestalla, que han estat el detonant d’aquest debat, Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, afirma que “el problema és que el titular flama més l’atenció que el contingut, perquè en aquest cas es va aplicar el Protocol dela RFEF, òrgan competent: paralització del partit, avís als aficionats, reinici del partit una vegada van parar els insults i, com es va poder observar en les imatges de la conversa de l’àrbitre amb el jugador emeses, amb total transparència a tots els aficionats, se li va indicar al jugador que si continuaven es donava per acabat el partit, consultant en tot moment amb ell per a conèixer el seu estat d’ànim i saber si volia continuar jugant. Posteriorment, gràcies a la col·laboració entre el club i LaLiga es va localitzar als responsables que van ser expulsats de l’estadi. Una actuació modèlica que s’ajusta a la normativa i a les competències que tenen assignades clubs i patronal”.

Indica l’Institut Coordenades que, “si ens atenim a les dades, Espanya és dels països europeus que menys incidències racistes té documentades en el futbol en els últims anys i, a més, un dels quals més inversió ha realitzat per a evitar-los per part dels estaments esportius. LaLiga treballa ferm i intensament des de fa anys perquè aquest problema no s’estengui en els nostres camps amb la mateixa intensitat que a Anglaterra, França o Itàlia”.

“Tal és el compromís del futbol espanyol amb aquesta causa”, afegeix, “que des de la temporada 2015/16, LaLiga controla des de la Direcció d’Integritat i Seguretat tots els actes de racisme i xenofòbia que es produeixen en els estadis o en els seus limítrofs. Des de la seva creació s’han constatat més d’una dotzena d’accions racistes vinculats a partits de LaLiga Santander que han estat investigats i/o denunciats davant els organismes i instàncies competents. A més, des de la temporada 18/19, LaLiga porta aquests casos davant la Fiscalia d’Odi i més recentment, davant l’arxivament d’algunes denúncies de LaLiga per part de la Fiscalia, també davant els jutjats d’instrucció. En el cas particular de Vinicius Jr., LaLiga ha denunciat en nou ocasions davant la Fiscalia i Jutjats d’Instrucció actuacions contra la seva persona per possibles delictes d’odi que a Espanya són sancionats amb pena privatives de llibertat. Aquestes denúncies han fet possible les detencions tant dels aficionats que van insultar a Vinicius diumenge passat en el camp del València, com dels responsables de l’execrable acte contra el jugador a Madrid amb una pancarta i un ninot amb el seu nom penjat d’un pont”.

Afegeix que LaLiga imposa també des de la temporada 2015/16 a tots els clubs l’aplicació d’un programa de compliance per a la millora de la Governança i ha creat protocols d’actuació contra actes violents, racistes, xenòfobs en els clubs, així com la formació dels seus jugadors i empleats per a combatre-la. D’altra banda, destaca que la patronal del futbol espanyol ha invertit milers d’euros a dotar als estadis de mecanismes de videovigilància que permeten detectar a aquests individus i ajudar els clubs a identificar-los.

Diu l’Institut Coordenades que LaLiga també disposa de la figura del ‘director de partit’ designat en cada trobada i que té la potestat de denunciar aquest tipus d’actes. “Després dels últims esdeveniments, s’han redoblat aquests esforços en el camp de joc amb l’objectiu que cap acte violent quedi impune”, agrega.

“Fins avui la competència sancionadora és exclusiva de la RFEF a través del seu codi disciplinari i el seu Comitè de Competició, sent aquests actes recurribles davant el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD), circumstància que no sempre deriva en una falta de sanció. Malgrat que LaLiga presenta escrits totes les setmanes davant el Comitè de Competició de la RFEF i a Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport pels cants que inciten a la violència o esgrimeixen insults o actes intolerables en l’esport, aquestes denúncies són sovint arxivades sense arribar als jutjats. Per això, LaLiga ha sol·licitat disposar de competències sancionadores, amb l’objectiu de poder ser més àgils i eficaços en la lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, per a això reclama que es procedeixi a la modificació de la Llei 19/2007, d’11 de juliol, i de la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l’esport. De modificar-se la llei LaLiga podria incrementar les seves competències en aquesta matèria, que avui dia només poden limitar-se a denunciar els fets, com fa en els tribunals cada vegada que es produeixen”, sosté l’Institut Coordenades.

En el seu análsis apunta que també té competències sancionadores avui dia el CSD, “la Llei de l’esport de 1990 ja incloïa la creació de la Comissió Nacional Contra la Violència en els Espectacles Esportius, compromís que va adquirir Espanya en subscriure’s al ‘Conveni Europeu sobre la violència i irrupcions d’espectadors amb motiu de manifestacions esportives, especialment en partits de futbol’. Aquesta Comissió és un òrgan que pot proposar l’obertura d’expedients sancionadors i la consideració d’uns certs partits de risc per a augmentar la vigilància sobre episodis indesitjats”.

Conclou assenyalant que “l’educació i la sensibilització són fonamentals per a combatre el racisme des de la base. LaLiga a través de programes educatius dirigits a jugadors joves i a la societat en general, cerca promoure els valors socials i la cultura de l’esport : el respecte mutu, la tolerància i la comprensió de la diversitat cultural. A més, en el seu web té habilitat un canal de denúncies perquè qualsevol aficionat pugui informar sobre totes aquelles conductes racistes que observi dins i fora d’un estadi, abans, durant i després d’un partit.

Durant les últimes temporades LaLiga ha llançat també diverses campanyes per a lluitar contra el racisme. Una d’elles és la de ‘No al Racisme’ (‘Stop Racism’), on jugadors i entrenadors s’han unit per a llançar al món un missatge clar de rebuig a qualsevol forma de discriminació racial”.