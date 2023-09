L’Institut Coordenades destaca els principals directius internacionals

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha realitzat una anàlisi dins del panorama espanyol sobre els CEOs i directius estrangers que, malgrat no ser naturals d’Espanya, “estan deixant empremta en empreses de renom que operen en el nostre territori”.

Segons l’entitat, “la tan qüestionada globalització que es pretén postmoderna però que ha estat la base del desenvolupament humà impulsada pel comerç i la indústria, pilars de la cultura i l’entesa entre països molt diferents, es manifesta avui en la diversitat i el talent internacional, en el lideratge empresarial convertit en fonament del creixement i la innovació en el mercat espanyol”.

La nova economia està transformant la forma en què les empreses operen i competeixen en el mercat espanyol. L’Institut Coordenades afirma que “en aquest nou paradigma empresarial, l’experiència i la visió internacional s’han tornat crucials per a l’èxit a llarg termini. Els executius estrangers en empreses espanyoles estan marcant la diferència, demostrant que el lideratge sense fronteres és una fórmula guanyadora, i un model del qual extreure importants ensenyaments”.

Protagonistes

En el centre d’aquesta tendència l’Institut Coordenades diu que es troben executius que han assumit rols de lideratge en empreses espanyoles, aportant la seva experiència i visió úniques. Entre ells, l’Institut Coordenades destaca:

Osmar Polo (CEO de T-Systems Ibèria). Sota la seva direcció, T-Systems ha desenvolupat un model de treball basat en l’àmplia experiència i coneixement de sectors industrials verticals i en la innovació constant, en el qual aplica i crea les millors solucions tecnològiques per a la digitalització dels seus clients. Polo compta amb més de 20 anys d’experiència en el mercat internacional, promovent una visió de la tecnologia com a eina clau per a impulsar i permetre a les organitzacions aconseguir el seu màxim potencial a través de la digitalització. Treballa per al Grup Deutsche Telekom des de 2006 i ha ocupat diferents càrrecs estratègics i operatius des de llavors.

Grant Dalton (CEO de America’s Cup). Dalton és CEO de America’s Cup Event (ACE) i de Emirates Team New Zealand, l’equip guanyador de l’última edició de la America’s Cup i el principal responsable de la selecció de Barcelona com a seu de la 37a America’s Cup 2024. Va ser nomenat patró del Emirates Team New Zealand en 2003 i des de llavors Emirates Team New Zealand ha guanyat el trofeu en les dues últimes edicions. Dalton ha donat la volta al món set vegades i en 1995 va ser nomenat Oficial de l’Ordre de l’Imperi Britànic. La America’s Cup es tracta de l’esdeveniment esportiu més seguit pel públic després d’un mundial de futbol o uns Jocs Olímpics.

Jean-Noël Reynaud (CEO de Magellan & Cheers). Reynaud lidera actualment el projecte de Magellan&Cheers, un grup inversor que té com a objectiu crear una aliança de marques icòniques de begudes espirituoses amb un denominador comú: que siguin marques artesanals, de qualitat i icòniques. La missió del projecte de Jean-Noël Reynaud és desenvolupar el creixement de les seves marques perpetuant la seva saber fer i respectant la seva essència. A Espanya, Magellan & Cheers ha adquirit ja la marca de vermut Perucchi, que ha aconseguit un augment del 30% en la seva facturació en comparació amb l’any anterior. Aquest procés de recapitalització ha establert les bases per a integrar futures adquisicions en el territori espanyol.

Nurettin Acar (director general d’Ikea a Espanya). Va aterrar a Espanya en 2019 com Market Area Manager, sent el responsable de les botigues de Madrid, Coruña, Astúries, Valladolid i Barakaldo, i membre del Comitè de Direcció. En 2021 va ser designat director general (CEO) i CSO (Chief Sustainability Officer) d’IKEA a Espanya. Els seus inicis en IKEA es remunten a 2001 quan es va unir a l’equip de Vendes d’IKEA a Suïssa. Va començar com a líder de vendes del país i després va assumir la direcció de la botiga IKEA Pratteln i més tard la d’IKEA Dietlikon, totes dues a Suïssa. En 2015 es va traslladar a Turquia com a director general adjunt fins que en 2017 va assumir la direcció de les operacions d’IKEA en aquest mercat, funció que va exercir fins a la seva arribada a Espanya.

Dana Dunne (CEO de eDreams ODIGEO). Dunne és el CEO de eDreams ODIGEO, una de les majors companyies de viatges en línia del món i una de les majors empreses europees de comerç electrònic. Dunne ha dirigit el negoci des de 2015 i ha supervisat la seva transformació de OTA europea a empresa de viatges global.

François Lacombe (General Manager de Danone Ibèria). Va iniciar la seva carrera professional en la Delegació de la Unió Europea a Benín, en la unitat de desenvolupament rural. Posteriorment, es va incorporar a la filial de Danone als Estats Units i, des de llavors, ha ocupat posicions de president i CEO de marques globals i locals dins de la companyia en diferents països, com Mèxic, l’Argentina, Colòmbia o Algèria. Lacombe, que fins a 2022 ocupava la posició de vicepresident de l’àrea d’Operacions a Europa, compta amb 25 anys de trajectòria en Danone, en els quals ha exercit funcions de direcció general en els diferents negocis de la companyia.

Camille Green (CEO de Campofrío Frescos). L’experiència professional de Greene és fruit del seu treball a Campofrío, una de les companyies amb més trajectòria a Espanya. Va arribar a l’empresa fa 20 anys i ha liderat diferents àrees, com la divisió de màrqueting, exportacions i desenvolupament de nous negocis a Campofrío Espanya. Greene és CEO de Campofrío Frescos des de 2021.

Marteen Wetselaar (CEO de CEPSA). Es va incorporar a CEPSA com a conseller delegat en 2022 i és el principal impulsor de «Positive Motion», l’estratègia de l’empresa que busca posicionar-se com a líder de la transició energètica en els pròxims anys. Amb més de 25 anys d’experiència en Energies Renovables, Mobilitat elèctrica i Downstream, Wetselaar s’ha convertit en una de les veus més reconegudes en la indústria global. Abans d’incorporar-se a CEPSA, va treballar en Royal Dutch Shell durant 26 anys i va formar part del Comitè executiu de la companyia com a director de gas Integrat, Energies Renovables i Solucions Energètiques.

Reiner Hoeps (CEO de Mercedes Benz Espanya). Després de ser president de Mercedes-Benz a França, Hoeps torna al mercat espanyol després d’haver ocupat la presidència de Mercedes-Benz Espanya en 2016 i 2017. En la seva trajectòria en el mercat francès, Hoeps ha contribuït amb èxit a la transformació de la marca a Europa i consolidar-se com a referent en el mercat automobilístic. També ha treballat per a elevar la percepció de la marca, amb la reestructuració i millora de la xarxa de concessionaris a nivell europeu. Enmig de la transformació de la marca a “Electric Only”, Reiner vol aconseguir ser el clúster en el mercat espanyol.

Ludovico Pech (CEO d’Orange Espanya). Pech va assumir el càrrec de CEO d’Orange Espanya a l’abril de 2023. Durant més de sis anys, va ser director financer de Wanadoo España, una de les operadores que van derivar fa ja uns anys en el naixement d’Orange España. També ha liderat diferents filials d’Orange a França, Bèlgica i Romania. Abans d’arribar al nostre país, Pech ostentava el càrrec de director financer d’Orange Middle East & Africa.

Mário Vaz (CEO de Vodafone Espanya). Llicenciat en Dret per la Universitat de Lisboa, va iniciar la seva carrera en Vodafone Portugal en 1992 i va ser designat CEO en 2012. La gran trajectòria de Vaz en el mercat portuguès li ha portat a coronar-se com CEO de Vodafone España. Amb ell com a conseller delegat, Vodafone Portugal ha realitzat amb èxit el pas de la telefonia mòbil a la convergència i ha aconseguit augmentar la quota de mercat i la rendibilitat de la companyia.

Wayne Griffiths (CEO de SEAT i CUPRA). Griffiths és CEO de SEAT Espanya des de 2020. La seva carrera ha estat estretament lligada al Grup Volkswagen. En la seva etapa en AUDI, va exercir funcions en la divisió de Màrqueting i Vendes, i posteriorment va ser nomenat assistent del conseller de Màrqueting i Vendes. De 2005 a 2013 va ser responsable de vendes en els mercats d’exportació europeus i va ser cap de vendes d’AUDI a Alemanya. Griffiths va ser vicepresident executiu de Vendes i Màrqueting de SEAT S.A. durant quatre anys, fins a ser nomenat CEO de la marca a Espanya.

Alain Rycheboer (director general de Leroy Merlin a Espanya). Durant la seva trajectòria de 14 anys com a director general de Leroy Merlin el Brasil, Alain Rycheboer va desenvolupar un model omnicanal i una infraestructura digital-data que ha aconseguit importants èxits per a l’empresa.

Elodie Perthuisot (CEO de Carrefour Espanya). Acaba de ser anunciada com a nova CEO de Carrefour a Espanya, substituint a Alexandre de Palmes. La nova directora de la filial espanyola de Carrefour, la primera dona que ostenta aquest càrrec, manté igualment el càrrec de directora executiva de Comerç Electrònic, Dades i Transformació Digital. Elodie Perthuisot va aterrar en Carrefour en 2018 com a directora de Màrqueting, per a ocupar més tard altres càrrecs relacionats amb el màrqueting i el comerç electrònic.

Onur Genç (conseller delegat de BBVA). Conseller delegat de BBVA des de 2017, anteriorment va ser CEO de BBVA Compass i country manager de les operacions del grup als Estats Units. Onur Genç s’havia incorporat a Garanti Bank (la filial turca de BBVA) en 2012. Amb ell al càrrec, BBVA ha situat la sostenibilitat com una de les màximes prioritats, creant una unitat específica per a això.

Meinrad Spenger (CEO de Másmovil). Spenger va treballar com a consultor durant cinc anys en McKinsey & Company, on va ocupar el càrrec de Engagement Manager. Aquesta posició li va permetre tenir una àmplia experiència internacional en països com Àustria, Itàlia, Alemanya i Espanya, en diferents sectors, entre ells el de les telecomunicacions. L’empresari austríac ha liderat el naixement i el creixement de l’operadora de telecomunicacions Másmovil. El seu projecte va arrencar en 2006 per a crear una alternativa que fes front a les operadores de telefonia existents amb preus més baixos i un millor servei.

Jochen Eickholt (CEO de Siemens Gamesa). Eickholt ha desenvolupat la seva carrera professional en Siemens des de 1999, on ha ocupat diferents càrrecs directius, entre elles CEO de Siemens Elektropřístroje a la República Txeca, CEO de Siemens Home i Office Communications, CEO de Rail Automation i CEO de Rail Systems. Fins a febrer de 2022 va ser membre del Consell d’Administració de Siemens Energy. Al març d’aquest mateix any va ser nomenat CEO de Siemens Gamesa.

Bruce W. Brooks (conseller delegat Fluidra). Té una gran experiència en direcció internacional, amb una trajectòria professional de més de 20 anys en Black & Decker Corporation, on va ocupar diferents càrrecs al llarg de la seva carrera professional, entre ells el de vicepresident del grup i president de productes de consum. En 2011 es va unir a Zodiac Pool Solutions, on va ocupar el càrrec de CEO. No va ser fins a 2018 quan es va unir a Fluidra, convertint-se en una persona decisiva en el pla d’integració de l’empresa.

Ralf Wein (Regional Country Manager South Europe H&M). Director general d’H&M a Espanya i el sud d’Europa. En 2021 va prendre les regnes de la signatura sueca en el mercat espanyol, que ja havia liderat entre 2016 i 2019. Amb dues dècades d’experiència en la gestió de la companyia de moda, Wein ha forjat una gran trajectòria en el grup en haver estat al capdavant de països com Grècia, Bulgària, Polònia, República Txeca i França.

Bernardo Kanahuati (CEO de Bayer a Espanya i Portugal). Kanahuatise va unir a Bayer fa 17 anys, i des de llavors ha ocupat diferents posicions de lideratge, estant al capdavant de la divisió de Sales & Marketing a Bèlgica, com Country Manager en Eastern Europe, i Director General de la companyia al Nord d’Àfrica. En 2018, Kanahuati es va convertir en CEO de Bayer a Espanya i Portugal, amb l’objectiu de mantenir una bona progressió del negoci a nivell europeu i posicionar l’empresa com una de les companyies més importants en l’àmbit de la salut.

Mariangela Marseglia (vicepresidenta i directora general d’amazon.es). Va entrar en 2010 en Amazon i on ha ocupat diferents llocs directius, com la direcció de Prime Now. Actualment és la directora general d’amazon.es i amazon.it, càrrec que ocupa des de 2018. Anteriorment, abans de vincular-se a Amazon, havia treballat en consultoria, màrqueting i desenvolupament de negoci en Price Waterhouse Coopers o Unilever, entre altres.

Luis Quintiliano (president de McDonald’s a Espanya). Abans de liderar la companyia a Espanya, Quintiliano va ocupar la direcció de McDonald’s en diferents estats dels USA, fins que en 2020 va arribar a Espanya per a substituir a John Alves al capdavant de la filial espanyola.

Sarah Harmon (CEO de Sngular). Amb una àmplia experiència internacional en el sector tecnològic, Harmon es va incorporar a Sngular en 2022, després d’haver estat consellera independent de la companyia espanyola. Prèviament, Harmon havia liderat les filials a Espanya i Portugal de Linkedin i havia ocupat el càrrec de responsable de desenvolupament de canals en Microsoft.

Etienne Strijp (president executiu d’Heineken Espanya). President executiu d’Heineken Espanya des de 2022, la seva trajectòria en la companyia va començar en la dècada dels 90 als Països Baixos. Després d’ocupar diversos càrrecs financers a Holanda, va obrir l’Oficina d’Exportació per a la Regió Andina, amb seu a Colòmbia i ha dirigit les seus de l’Argentina, Panamà, República Txeca, Rússia o Mèxic. Durant la seva trajectòria en Heineken, Strijp ha impulsat importants canvis tant en l’àmbit financer com digital, i ha introduït innovacions com el llançament de marques com Heineken 0.0.

Marc Sansavini (CEO de Vueling). Amb més de 25 anys d’experiència en el sector de les aerolínies, Sansavini va arribar a Vueling el 2020 procedent d’Ibèria. Abans havia dissenyat l’estratègia d’Alitalia i el full de ruta comercial de Air France-KLM.

Impacte

L’Institut Coordenades assegura que “aquests líders no sols han impulsat l’èxit de les seves empreses, també han deixat una petjada positiva en l’economia espanyola i en la cultura empresarial: les maneres i maneres de fer negoci”. Han fomentat la creació d’ocupació, promogut la inversió en recerca i desenvolupament, liderat iniciatives de sostenibilitat que beneficien a la societat en el seu conjunt.

L’estudi del cas dut a terme per l’Institut Coordenades sobre aquests CEOs i directius estrangers “dona testimoniatge de la importància de la diversitat i l’obertura en el món empresarial actual. La seva experiència global i les seves capacitats per a adaptar-se a un entorn empresarial diferent del del seu país d’origen han demostrat que el talent no té fronteres i que l’excel·lència en el lideratge pot provenir de qualsevol part del món”.