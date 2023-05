L’Institut Coordenades destaca 20 ajuntaments per la seva “excel·lència” en la gestió

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA) ha analitzat la gestió duta a terme en els darrers anys pels ajuntaments de l’estat espanyol, entre els quals destaquen un total de 20 “per la seva bona tasca econòmica, administrativa i social”. “Els ajuntaments són organitzacions que han de ser econòmicament sanes i han d’estructurar-se de manera que siguin administrativament eficients i socialment proactives, per tal d’assegurar el funcionament correcte de les ciutats que governen”, subratllen els analistes d’aquesta entitat.

Indiquen que “despunten” els consistoris de la Corunya, a Galícia; Viladecans, l’Hospitalet de Llobregat i Salou, a Catalunya; Màlaga, a Andalusia; Toledo, a Castella-la Manxa; i Sant Antoni de Portmany, a les Illes Balears. “Entitats locals sota la responsabilitat de diferents perfils polítics, amb l’alcalde, regidors i personal directiu com a gestors principals, als quals cal sumar l’important paper que, juntament amb ells, exerceixen els tècnics, així com la resta dels empleats públics”, sosté.

“Perfils que, en més o menys mesura, han de treballar estretament perquè, des del punt de vista administratiu, han de satisfer dins el termini i en la forma escaient totes les tasques de la seva competència a favor dels ciutadans. Però la seva activitat també va carregada d’un fort component social, ja que cal anticipar-se a les necessitats i a les demandes del dia a dia de les persones que habiten a la seva àrea d’influència”, assenyala Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, qui puntualitza que “l’excel·lència dels municipis en l’àmbit social, financer i administratiu ve marcada per una gestió eficient per part dels seus consistoris, que han d’abordar assumptes de gran importància per fer que tota la seva àrea d’actuació funcioni a la perfecció, dins d’un marc regulador escassament definit a les seves competències”.

L’impuls de la cultura, l’aposta per la transformació digital, la reconversió urbanística (fer carrers de vianants, recuperació dels nuclis urbans en declivi…), la millora de la mobilitat, l’impuls de l’oferta gastronòmica, la innovació i la digitalització de serveis públics, la posada en marxa de polítiques socials i mediambientals, o la recuperació industrial de zones en desús, entre d’altres, són alguns dels punts clau que han marcat l’agenda dels consistoris espanyols els darrers anys, explica l’Institut Coordenades.

El Top 20 d’ajuntaments de la geografia que han destacat per la seva tasca, segons l’entitat, són a Catalunya, Andalusia, Castella-la Manxa, Illes Balears, Galícia, Illes Canàries, Castella i Lleó, Astúries, Múrcia i el País Valencià.

La Corunya | 244.700 hab. 2022 | Alcaldessa: Inés Rey (PSG-PSOE). L’ICGEA indica que l’alcaldessa de la Corunya aposta per situar la ciutat com a destinació turística. Fa poques setmanes, va presentar a Ginebra la nova connexió aèria amb la ciutat suïssa i la també actual alcaldessa ha creat l’Observatori Turístic de la Corunya, una eina que permetrà analitzar les dades relacionades amb fluxos turístics a la ciutat. Més enllà del seu compromís amb el turisme, Inés Rey i el seu equip aposta per nou model de ciutat que transformi el conjunt de l’àrea metropolitana gràcies al projecte Coruña 2030 d’agenda urbana. A més, l’alcaldessa de Corunya promou activament l’apoderament de la dona, reclamant més dones a primera línia política”, apunta.

Viladecans | 66. 720 hab. 2022 | Alcalde: Carles Ruiz (PSC). Aquesta anàlisi sosté que el consistori del municipi barceloní ha destacat per la seva marcada agenda social durant la legislatura passada. Recentment, anunciava el seu ambiciós pla participatiu en el marc de l’Estratègia 2030 amb què el consistori vol assolir, entre d’altres, els objectius de neutralitat climàtica i l’abandó escolar zero. Davant la catàstrofe humanitària produïda pels terratrèmols que van sacsejar Síria i Turquia també va oferir el seu suport públicament a la població amb una donació a través de la Creu Roja. “Aquesta localitat del Baix Llobregat és un exemple d’èxit de treball conjunt entre administració pública, empresa i entitats socials en benefici de la comunitat local. Un exemple clar en aquest sentit és que l’Ajuntament d’aquesta localitat ha impulsat, en col·laboració amb la multinacional Unilever, l’organització d’una caminada solidària per aconseguir un impacte positiu entre els veïns de Viladecans i fomentar hàbits de vida saludables que ja han recaptat més de 250.000 euros”, assegura.

L’Hospitalet de Llobregat | 265.444 hab. 2022 | Alcaldessa: Núria Marín (PSC). El consistori de la segona ciutat més poblada de Catalunya ha exercit de motor tractor d’importants projectes els darrers mesos; entre ells, Florida 6.0: el futur centre de transformació digital de l’àrea metropolitana de Barcelona o l’antiga fàbrica tèxtil Godó i Trias, que albergarà un nou projecte cultural de referència internacional al camp de l’art i la tecnologia de la mà de Varia Investment Cultural, que farà una inversió de 60 milions d’euros. Amb el govern de Marín, també s’han impulsat diverses polítiques d’ajuda a emprenedors amb el programa L’H Emprèn i ha engegat un projecte pilot d’oficina d’atenció ciutadana per acompanyar les persones als tràmits digitals. “De fet, l’Hospitalet s’ha consolidat com a referència d’innovació tecnològica, reforçada per acollir cada any el Mobile World Congress al recinte de Fira de Barcelona al municipi, amb l’aplicació del programa L’Hospitalet 6.0. Aquest projecte, dissenyat amb la Fundació Mobile World Capital Barcelona, té com a objectiu frenar les bretxes digitals i potenciar el talent al sector”, diu l’Institut Coordenades.

Toledo | 85.085 hab. 2022 | Alcaldessa: Milagros Tolón (PSOE). Toledo, governada per la socialista Milagros Tolón, “s’ha convertit en aquesta legislatura a la ciutat amb més renda i menys impostos de la regió, després de set anys consecutius sense pujada de taxes i impostos i importants bonificacions per impulsar la rehabilitació dels habitatges i eficiència energètica. La seva excel·lent gestió econòmica ha permès a l’equip de govern reduir el deute de l’Ajuntament a zero, davant dels 45 milions del 2015. Tot i la complexitat de la legislatura, impactada pel SARS-CoV-2 o inclemències meteorològiques sense precedents, la gestió des del consistori ha permès la recuperació de l’activitat econòmica de la ciutat, amb nivells al nombre de llicències d’activitat superiors el 2019, situant Toledo com la capital de província castellanomanxega amb la taxa d’atur més baixa de la comunitat, amb un descens superior al 30%, el més gran des que hi ha registres. A més, ha impulsat Toledo com a destinació turística atractiva, situant-la a l’altura de Madrid o Màlaga, amb l’excel·lència com a clau de l’èxit en la gestió i la promoció turística”, exposa aquesta ciutat.

Sant Antoni de Portmany | 27.431 hab. 2022 | Alcalde: Marcos Serra (PP). Entre les accions de govern més destacades del popular Marcos Serra al capdavant d’aquest consistori hi ha, “d’una banda, l’agilitació de les tramitacions urbanístiques, que han passat de dos anys a l’anterior legislatura a una mitjana de sis mesos; de l’altra, la posada al dia de les llicències a establiments turístics. Totes dues són actuacions claus pel seu impacte en la transformació hotelera del municipi eivissenc. També ha impulsat el nucli urbà basant-se en quatre eixos: la renovació del sanejament, que ha permès situar el municipi entre els de millor rendiment hidràulic de les Illes Balears; el canvi del paviment en zones de vianants; les ajudes a particulars per reformar façanes; i els ajuts a negocis, amb l’objectiu de diversificar l’oferta. Una nova manera d’enfocar el turisme basada en un canvi de model de negoci. La seva legislatura ha estat marcada també per una important reducció de la pressió fiscal als ciutadans, que s’ha materialitzat en baixada de l’IBI, de la taxa de recollida de residus o les plusvàlues municipals o bonificacions per impulsar l’ús de renovables al municipi entre altres”, assenyala.

Màlaga | 579.076 hab. 2022 | Alcalde: Francisco de la Torre (PP). El consistori malagueny continua “amb la seva estratègia de potenciar la ciutat com a eix cultural i tecnològic. Recentment, de la Torre, juntament amb la Fundació ‘La Caixa’, va anunciar la creació d’un nou CaixaForum a la ciutat andalusa, l’onzè de l’entitat a tot Espanya, amb previsió de fer realitat el 2026. Un altre aspecte en què ha destacat per la seva aposta i creixement exponencial en els darrers anys és en el pla tecnològic. La ciutat s’està posicionant com a nou pol d’atracció per a empreses del sector: l’aposta recent d’Intrum, Globant, Hicro o Pointclick, se suma a la d’altres que ho han fet anteriorment, com Google o Vodafone”, diu de la capital malaguenya.

Salou | 29.028 hab. 2022 | Alcalde: Pere Granados Carrillo (Junts per Catalunya). “Salou està immers en un procés de reconversió urbanística, fent diversos projectes de transformació per potenciar la imatge de la ciutat i convertir-se en un municipi més agradable. Exemples com ara la recuperació d’espais per a vianants, la millora de la carretera del Far o el projecte de recuperació ambiental del Cap de Salou. Està promovent projectes per fomentar l’atractiu de Salou per fer-ne una ciutat turísticament atractiva durant tot l’any, on l’oferta esportiva i gastronòmica hi juguin un paper clau gràcies a un calendari d’esdeveniments distribuïts al llarg de l’any. Ressenyable és també el seu esforç per mitigar el canvi climàtic, amb l’impuls d’accions com la canalització i desviament del barranc de Barenys a través de les obres que permeten reduir l’impacte de les inundacions en determinades zones de Salou; o l’aposta per la digitalització gràcies a la implantació de polítiques de transformació digital, començant per la mateixa gestió interna. Pel que fa a les polítiques socials, ha iniciat converses per crear un conveni amb Creu Roja i Agbar per desplegar el programa ONA Activa’t per millorar l’ocupabilitat de les persones”, exposa.

Lleó | 120.951 hab. 2022 | Alcalde: José Antonio Díez (PSOE). “Hem intentat treballar en la modernització de la ciutat amb actuacions a tots els barris i adequant-nos a les noves normatives en àmbits com la mobilitat i l’Agenda 2030. I crec que és visible, però el meu objectiu fonamental ha estat canviar la tendència i la dinàmica una ciutat que vivia trista i sense veure oportunitats”. Així ho afirmava a finals d’any l’alcalde de la capital lleonesa com a balanç del 2022, un any molt important des del punt de vista de les inversions i el primer del seu mandat que ha viscut amb una situació de certa normalitat -després de la per dur a terme una gestió “purament centrada en l’àmbit municipal. Un any en què ha aconseguit tirar endavant diversos projectes amb una alta capacitat inversora. I no només amb fons propis, que superaven els 44 milions d’euros, sinó també a través dels diferents projectes europeus que els van concedir als plans de recuperació. Entre els més rellevants per millorar el futur de la ciutat hi ha el desenvolupament de gairebé 1,2 milions de metres quadrats de sòl industrial a la zona de Puente Castro, on es concentrarà gran part del futur de la ciutat”.

Albacete | 172.357 hab. 2022 | Alcalde: Emilio Sáez (PSOE). Albacete ha experimentat una profunda transformació de la seva fisonomia, per convertir-se “en una ciutat més oberta i dinàmica. Aquesta continuarà sent la seva estratègia per tal de moure els seus ciutadans al nucli urbà que, si bé no té un patrimoni històric, sí que és cada cop més fort en l’àmbit cultural o gastronòmic. Per tal d’aconseguir una dinamització més gran del comerç, l’alcalde ha focalitzat gran part dels seus esforços en posar en marxa una sèrie d’obres destinades a la transformació de l’ametlla central de la ciutat, per a la qual cosa va iniciar un ampli projecte de conversió en zona de vianants i de delimitació de zones de baixes emissions. De fet, segons les seves pròpies paraules, “el 80% de la conversió en zona de vianants l’hem fet gràcies a fons europeu i hem desenvolupat íntegrament l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI)”. Entre els propers reptes de l’Ajuntament manxec hi ha solucionar el problema estructural d’habitatge, ja que la ciutat té massa demanda i poca oferta, per la qual cosa ha fet passos per recuperar els sectors i projectes urbanístics que estaven aturats des de la crisi del 2008”.

Cartagena | 216.961 hab. 2022 | Alcaldessa: Noelia María Arroyo (Movimento Ciudadano-PP). L’Ajuntament ha donat “un fort impuls al procés de transformació de la ciutat iniciat anys enrere -i paralitzat a l’anterior legislatura- aprofitant tot el potencial de Cartagena. Amb una clara aposta pel turisme com a generador d’ocupació i riquesa, el 2022 ha viscut una gran esplendor, com obtenir títol de Ciutat Europea de l’Esport; consolidar el seu lideratge a la Mediterrània en turisme de creuers; o convertir-se en el punt de trobada de rellevants congressos o festivals internacionals que han aconseguit situar Cartagena al mapa nacional. La notorietat del seu consistori en mitjans nacionals ha anat augmentant, sobretot relativa a aspectes positius com la recuperació del mural ceràmic original del submarí d’Isaac Peral. En el pla de la sostenibilitat, entre les seves últimes apostes hi ha l’hidrogen verd per impulsar la seva transformació energètica en reunir les característiques adequades per convertir-se en un exemple de l’ús d’aquesta renovable a la seva indústria, especialment a la Vall d’Escombreras. Entre els projectes més potents que ha impulsat hi ha “Plaça Major de Cartagena”, peça fonamental per a la renovació del front marítim i la millora de les relacions port-ciutat”, exposa aquesta ciutat.

Benidorm | 69.738 hab. 2022 | Alcalde: Antonio Pérez (PP). Benidorm és la destinació turística intel·ligent, eficient i sostenible per excel·lència gràcies als passos fets pel seu Ajuntament en aquest àmbit, considerat com l’activitat central de la seva economia des de fa dècades. En els darrers anys, s’ha consolidat com una de les principals destinacions estatals, un aspecte que compagina amb el de primera destinació turística intel·ligent d’Espanya i premi nacional de Ciutat Sostenible per la seva gestió de l’aigua amb l’ús de la tecnologia, aposta per la inclusivitat, impuls de la sostenibilitat i el foment de la seguretat com a principals claus del seu èxit. Tot això li ha valgut també per convertir-se en la primera destinació turística intel·ligent certificat del món segons la norma UNE 178501; ser una de les úniques quatre ciutats on s’ha testejat la Norma UNE 178501 de Sistema de Gestió de les Destinacions Turístiques Intel·ligents, primera norma de la seva categoria al món; i l’única ciutat que ha certificat el sistema d’intel·ligència turística amb la norma UNE 166006 Sistema d’I+D+i: Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva”.

Santiago de Compostel·la | 98.179 hab. 2022 | Alcalde: Xose Antonio Sánchez (PSG-PSOE). ‘Smartiago’ és el projecte impulsat pel Concello de Santiago per millorar els serveis públics municipals que es presten a la ciutadania, per a la qual cosa no existia una solució adequada al mercat. Per fer-ho possible, el consistori gallec col·labora amb diverses empreses i particulars per desenvolupar diferents línies d’actuació encaminades a millorar aquests serveis a través de la Compra Pública d’Innovació. Un projecte amb què el seu alcalde afirma que “aspirem a ser una ciutat totalment innovadora en tecnologia”. En aquest sentit, i també com a part de ‘Smartiago’, Santiago de Compostel·la també continua treballant per a la millora de la qualitat de l’aire posant en marxa la Zona de Baixes Emissions al seu nucli històric, per contribuir a la conservació i la descarbonització d’aquest enclavament de gran rellevància universal, posant en marxa actuacions com el control d’accés de vehicles, supervisió i control d’accés en aparcaments i panells informatius.

Estepona | 74.493 hab. 2022 | Alcalde: José María García Urbano (PP). “La ciutat malaguenya aposta, des de fa anys, per la sostenibilitat urbana a través d’un projecte pioner amb què està aconseguint obrir la ciutat al mar, que l’està situant a l’avantguarda de les ciutats sostenibles que més aposten pel benestar i qualitat de vida dels ciutadans, el medi ambient i els amplis espais per al vianant. Dins aquesta iniciativa, l’Ajuntament ja ha remodelat gran part del centre; de fet, només durant la darrera dècada, s’ha generat un entramat de més de 130 carrers renovats i embellits, generant així un potent focus de revitalització de la trama urbana que ha suposat la iniciativa municipal ‘Estepona, Jardí de la Costa del Sol ‘. Una altra de les millores experimentades per la ciutat és la digitalització de la seva xarxa d’aigua per millorar el servei i actuar amb més efectivitat; una actuació amb què s’avança en la gestió de la xarxa d’aigua de la ciutat gràcies a l’aplicació d’eines digitals que facilita la presa intel·ligent i eficient de decisions en la gestió de les infraestructures, aconseguint una resiliència més gran de la ciutat davant fenòmens adversos, com ara períodes de sequera o fortes pluges”, relata l’Institut Coordenades.

San Fernando | 94.120 hab. 2022 | Alcaldessa: Patricia Cavada (PSOE). D’aquesta localitat apunta que “especialment destacable és la profunda transformació aconseguida al municipi gadità de San Fernando, que l’ha convertit en una ciutat de referència, dinàmica, amb activitat i llesta per afrontar nous reptes. La tasca desenvolupada per l’alcaldessa permet avui a San Fernando gaudir d’un bon prestigi no només a escala local, sinó també més enllà del seu perímetre després dels anys al capdavant del Govern municipal. Gran part de la seva funció i la del seu equip de Govern s’ha centrat a millorar la imatge per crear un municipi de referència, dinàmic, amb activitat i preparat per fer front als reptes de futur, a més de continuar amb els seus plans de creixement. Durant aquests anys, s’han desenvolupat projectes com el Centre d’Interpretació de Camarón de la Isla, la nova Platja de Camposoto o la rehabilitació de l’Ajuntament de San Fernando. I, tot això, amb l’objectiu d’augmentar el reconeixement interior i exterior de la ciutat per, així, atraure inversions i l’arribada de noves empreses”.

Sabadell | 215.760 hab. 2022 | Alcaldessa: Marta Farrés (PSC). L’any 2021, la seva alcaldessa anunciava la creació del Hub Aeronàutic de Sabadell gràcies a l’acord entre l’Ajuntament, AENA, el Consorci de la Zona Franca i la UPC per aprofitar les instal·lacions del seu aeroport per fomentar la indústria aeroespacial, afavorint l’activitat econòmica, la creació de llocs de treball, la investigació i la formació. Recentment, anunciava que albergarà la primera empresa europea en llançament de nanosatèl·lits des d’avions i no des de coets d’enlairament vertical. Un altre dels seus projectes estrella és la promoció de la ciutat a través de VisitSabadell per tal de potenciar el turisme vinculat a l’esport i fires i congressos. O la reurbanització i arbratge de carrers i places. S’ha apostat per la transformació d’espais clau com el passeig de la plaça Major, la nova rambla sud, la plaça Lisboa, la pacificació d’entorns escolars o la millora de la neteja dels carrers. En aquest mandat, Sabadell ha guanyat 3.453 arbres dintre de la seva estratègia “Sabadell Més Verd”. A banda d’accions específiques per a la creació d’ocupació, també s’ha promogut l’activitat econòmica, com ara posar al mercat més de 65.000 m² de sòl industrial per a la instal·lació de noves empreses, com Toyota Material Handling (Espanya).

Avilés | 75.877 hab. 2022 | Alcaldessa: Mariví Monteserín (PSOE). L’economia de la ciutat i la seva comarca ha estat fortament unida al port i a la indústria des del segle XIX. Com passa amb altres regions d’Europa, Avilés ha patit un potent procés de reindustrialització lligat a la innovació i la sostenibilitat. Recentment, va ser la ciutat escollida per a la celebració dels Premis Nacionals d’Innovació i Disseny 2022 que convoca el Ministeri de Ciència i Innovació i constitueixen el reconeixement més important d’Espanya en aquests àmbits. Una ciutat que es reivindicar com a “pol de desenvolupament de la indústria i la tecnologia a través de la recerca i la innovació”; i és que, en els darrers anys, des de l’Ajuntament d’Avilés s’està apostant fortament per polítiques d’innovació, per cosa que es col·labora estretament amb els centres tecnològics de les empreses assentades a la zona.

La Laguna | 157.815 hab. 2022 | Alcalde: Luís Yeray Gutiérrez (PSOE). L’alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, “sempre ha advocat per la implantació d’eines innovadores pràctiques a l’administració pública per potenciar el creixement social i econòmic i, així, facilitar el contacte directe amb la societat. Entre els darrers projectes que ha posat en marxa el Consistori de La Laguna hi ha la recuperació dels seus orígens amb el Projecte del Parc inundable, que permetrà ampliar la ciutat cap al nord de manera sostenible, amb una nova àrea d’esbarjo que, a més, evitarà les inundacions. En definitiva, suposarà un nou espai d’oci ecològic a la ciutat canària, alhora que restaurarà un ecosistema que va marcar el casc i, a més, una infraestructura hidràulica que previndrà contra possibles inundacions a la zona, on històricament hi ha registre de problemes tipus. El projecte s’estima en tres milions d’euros que assumeix el govern regional al 100%; tot i això, l’Ajuntament costejarà l’adquisició dels sòls”, subratlla.

Igualada | 40.767 hab. 2022 | Alcalde: Marc Castells (Junts per Igualada). “Igualada compta amb diverses fites a l’àmbit de l’educació, ja que l’Ajuntament i la Universitat de Lleida han portat estudis universitaris relacionats amb les Ciències de la Salut a la ciutat, amb una previsió al voltant de 1.000 alumnes per al curs 2025-2026 Al curs 2020-2021 es va posar en marxa un nou institut (IES Badia Margarit) amb 7 nous cursos d’FP, a més, l’Ajuntament vol ampliar l’altre centre d’FP de la ciutat en la seva aposta per la formació superior, té projectes ecològics, alguns de ja executats. De fet, l’Ajuntament ha apostat pel reaprofitament de les aigües freàtiques del subsol per a usos urbans no potables, que es vol ampliar a la pròxima legislatura. També ha impulsat en aquest mandat Igualada Més Verda, amb la segona fase del parc central que inclou un biollac, a més de remodelar-se places i parcs públics que han permès situar la ciutat al número 26 de 866 ciutats europees amb més zones verdes per habitants”, remarca l’Institut Coordenades.

Arroyo de la Encomienda | 21.369 hab. 2022 | Alcalde: Sarbelio Fernández Pablos (Independientes por Arroyo de la Encomienda). L’alcalde del municipi de Valladolid afirma que la ciutat que dirigeix creix en població cada any i, des del 2020, acull la implantació de 90 noves empreses. Un municipi que, actualment, compta amb 1.600.000 metres quadrats de zones verdes amb 15.000 arbres, més de 70 parcs infantils i fa una aposta important per l’esport, amb prop d’una trentena de clubs esportius. Entre els projectes més destacats de la seva legislatura hi ha la plaça de la Unió, una entrada des de Valladolid capital a Arroyo de la Encomienda que donarà moltíssima visibilitat a la ciutat. A més, el consistori continua amb la seva aposta per zones verdes amb el parc El Panal (antiga depuradora) i cohesionarà tot el passeig de la ribera. La sostenibilitat ha estat una altra de les premisses de l’Ajuntament, que ha aconseguit un estalvi important gràcies als panells solars instal·lats, així com el canvi a led de l’enllumenat públic, que ha permès afrontar el cop de la pujada energètica i adaptant el model de jardí publico a l’escenari de sequera.

Torrent | 85.142 hab. 2022 | Alcalde: Juan Jesús Ros (PSOE). “L’Agenda Urbana Torrent 2030 conflueix amb les directrius i estratègies europees, nacionals i autonòmiques per al desenvolupament territorial i urbà, i té com a finalitat definir accions per desenvolupar la ciutat d’una manera sostenible”. Així ho anunciava el passat any el regidor de Règim Interior i Planificació Estratègica del Consistori, a la qual cosa el seu alcalde afegia que “la importància de les organitzacions socials de Torrent per impulsar les accions que ens permetin aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible”. La seva estratègia, que compta amb el finançament dels fons del programa Next Generation, s’integra dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estructurada al voltant d’un seguit d’eixos clau per a la ciutat com la gestió sostenible dels recursos i afavorir-ne l’economia circular, la proximitat i la mobilitat sostenible o fomentar la cohesió social i cercar l’equitat. “Per la seva banda, els projectes que està realitzant en matèria d’Smart City situen la ciutat al panorama de l’administració electrònica i de les ciutats intel·ligents en mobilitat urbana a Espanya”, conclou l’Institut Coordenades.